A Debrecen az ifi BL-trófea első nyertese

Jó lehetőségnek és nem utolsósorban rendkívül inspirálónak tűnt a debreceni és a bukaresti fiataloknak, hogy Európa egyik legnagyobb arénájában, az MVM Dome-ban mérkőzhettek meg az ifjúsági BL-trófeáért. Nem mindennap játszhatnak a 15-16 éves leányok több ezer néző előtt, az eredménytől függetlenül már ez is életre szóló élmény lehetett nekik.

Miután az első félidő 13–13-ra zárult, a szünet után a Debrecen elkezdte kiépíteni az előnyét. A 13 gólt szerző Takács Vera és a kapuban kiemelkedő teljesítményt nyújtó Tábit Vivien volt a két kulcsszereplő.

A Loki az 53. percben 31–25-re meglépett, ám ekkor még nem tudta lezárni a meccset, a CSM sorozatban öt gólt szerzett. „Mindig csak a következő lépésre koncentrálj!” – jött az instrukció a Loki vezetőedzőjétől, Márián Blankától három és fél perccel a vége előtti időkérésében. Sajnos a magyar csapat elveszítette a labdát, de Tábit nagy védésével sikerült elöl maradni. A legbátrabb Nyírő Blanka volt, aki felment és átlőtte a román falat. Elkezdett fejetlenül rohanni az ellenfél, több hibát is elkövetett, amit a debreceni lányok kihasználtak, hárommal megléptek.

1:15 volt hátra, a magyar csapat nyeregben érezhette magát. Százból kilencvenkilencszer ebből a helyzetből már megnyeri a meccset a jobban álló együttes. Sajnos ez pont az az egy volt, amikor a másik fél képes megmenteni a meccset. Két másodperccel a vége előtt Maria Rozalia Antonescu dobta be a 33–33-at jelentő gólt.

A kétszer tíz perc hosszabbítás első három gólját a DVSC szerezte, ismét Takács és Tábit pillanatai következtek. A ráadás második féidejében már mindenki talpon volt az arénában, Burja Adrienn találatával az utolsó két perc már négygólos előnyből indult. A CSM-nek innen már nem volt visszaút, a DVSC Kézilabda Akadémia 41–39-re legyőzte a bukarestieket, amivel az ifjúsági BL első aranyérmese lett.

A bronzérem a Győri ETO KC tehetségeinek a nyakába került, miután magabiztos teljesítménnyel 34–24-re felülmúlták az FTC-t.

IFJÚSÁGI BAJNOKOK LIGÁJA, LEÁNYOK, NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST

Döntő: DVSC Kézilabda Akadémia–CSM Bucuresti (román) 41–39 – hosszabbításban (13–13, 33–33, 37–34).

Legjobb dobók: Takács V. 13, Kun L. 6, ill. Iliescu 8, Antonescu, Petrache 7-7.

A 3. helyért: Győri ETO KC–FTC 34–24 (18–12).

Ld: Pintér, Imre V., Molnár H. 5-5, ill. Tarjányi 8, Borbás 5