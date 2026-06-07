Manuel González nyerte a Moto2 balatoni versenyét

Ahogy eddig a hétvégén szinte minden futamon, így a Moto2 mezőnye is megúszta nagyobb baleset nélkül az első kanyart, később azonban néhányan már nem tudták befejezni a versenyt. A futam elején Aron Canet esett el, majd Daniel Munoz ütközött össze Ivan Ortolával, mindkettő versenyének gyorsan vége lett. Az élen a cseh Filip Salac és Manuel González küzdött meg egymással, végül a versenyt utóbbi nyerte meg. A harmadik helyre Senna Agius futott be, aki az első kettővel nem tudta tartani a lépést, de az ő dobogója sem volt nagyobb veszélyben.

A MotoGP futama délután kettőkor kezdődik.