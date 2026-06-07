Tóth Krisztián: Vissza akarjuk adni a magyar bajnokságnak a régi minőségét

„Csak pozitív emlékeim vannak az országos bajnokságokról, mindig kivételes helyet foglaltak el nálam, mert szerettem magam megméretni a legrangosabb hazai dzsúdóeseményen” – nyilatkozta az MTI-nek az olimpiai bronzérmes klasszis. „Ezért 2011-től tavalyig mindig elindultam, amikor nem hátráltatott sérülés. A legfőbb célom az volt, hogy tíz arannyal megszerezzem az örökös magyar bajnoki címet, ezt tavaly abszolváltam. Saját súlycsoportomon, a 90 kilón kívül 100-ban és +100-ban is nyertem, ez függött az aktuális súlyomtól, illetve hogy hogyan tudtam beilleszteni az ob-t a programomba. Emellett azért kicsit elszámoltam magam, mert tudtam, hogy még senki sem nyert négy különböző súlycsoportban, én pedig úgy emlékeztem, hogy korábban 81 kilóban is győztem. Gondoltam, elindulok pluszban is, mert akkor meglesz a négy, de kiderült, hogy rosszul emlékeztem, így maradt a három súlycsoport” – tette hozzá.

A világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes cselgáncsozó ezután rátért új szerepkörére, illetve az azzal járó kihívásokra.

„Először vagyok sportvezetőként ob-n, és roppant fárasztónak találom” – mondta mosolyogva. „Sportolóként fizikai igénybevétel volt, most pedig mentálisan történik ugyanez, rengeteg beszélgetésen vagyok túl, próbáljuk országos szinten képviselni a sportágat. Örülök, hogy többen vagyunk itt, mint tavaly, közel járunk a 150 résztvevőhöz, és bízom benne, hogy ez a létszám egyre feljebb megy a jövőben. Vissza akarjuk adni a magyar bajnokságnak azt a minőségét, amelyet régen képviselt, és szeretnénk beilleszteni a nemzetközi válogatási rendszerbe, hogy mindenki el akarjon indulni rajta, ráadásul abban a súlycsoportban, amelyben a világversenyeken is szerepel” – fejtette ki.

Tóth Krisztán kitért arra, hogy ezúttal is jelen vannak „örök fiatalok”, akik bőven 30 éves kor felett is még versenyeznek, sőt, Horváth Tamás, a TF mesteroktatója 56 évesen lépett tatamira Budaörsön.

„Ennek azért van egy másik oldala is, mert benne van, hogy nincs az a magas minőség, amelynél valaki azt mondaná, hogy most már nem kockáztat meg egy sérülést. Remélem, hogy a létszám egyre feljebb, az átlagéletkor pedig egyre lejjebb megy, mert ez fogja azt mutatni, hogy az aktuális legjobbak szerepelnek az ob-n” – mondta az MJSZ elnöke.

Ami a közeljövőt illeti, Tóth Krisztián utalt a hónap közepén rajtoló olimpiai ciklusra, amelyben sűrű program vár rá, számos külföldi eseményen fogja képviselni a magyar dzsúdót, és igyekszik a lehető legjobb marketing hátteret megteremteni.

„Az idei feladatok közül kiemelkedik a budapesti Grand Slam, amelyre szeptember 11. és 13. között kerül sor a Papp László Arénában. Várjuk, hogy mikor tudunk egyeztetni erről a most felálló államtitkársággal, remélhetőleg a közeljövőben sor kerül erre a megbeszélésre” – közölte a 32 éves sportvezető, aki végül szót ejtett a válogatott helyzetéről, illetve kilátásairól is.

„A világbajnokság októberben esedékes Bakuban, sajnos a jelenlegi legjobbunk, Özbas Szofi nem lehet ott súlyos térdsérülése miatt. Az ő kidőlése érzékenyen érinti a Honvédot, a válogatottat és az egész magyar dzsúdót, de bízom benne, hogy visszatér az élmezőnybe, ahová tartozik. Ezzel együtt így is lehet érem- vagy pontszerző esélyünk a vb-n, ennyivel már elégedettek lehetnénk. Lentről kell most elkezdenünk az építkezést, és sikerként könyvelhetnénk el, ha 3-5 kvótát szereznénk Los Angelesre, az pedig kisebb csodával érne fel, hogy Párizshoz hasonlóan csapatban is szerepelhetnénk a 2028-as olimpián” – tette hozzá Tóth Krisztián.