Jégkorong: a bronzért játszik az Újpest az U20-as osztrák rájátszásban

2026.03.15. 17:48
U20-as osztrák bajnokság jégkorong utánpótlás utánpótlássport Újpesti Jégkorong Akadémia
Az elődöntős párharc mindent eldöntő, ötödik meccsén az Újpesti Jégkorong Akadémia U20-as csapata kikapott a Klagenfurt otthonában, így a harmadik helyért játszhat osztrák korosztályos bajnokságban.

Mivel négy lejátszott mérkőzés után 2–2-re állt az Újpest és a Klagenfurt párharca az osztrák U20-as jégkorongbajnokság elődöntőjében, így a szombati, ausztriai ötödik találkozó döntött a felek között a fináléba jutásról. A mindent eldöntő összecsapást végül a hazai pályán játszó Klagenfurt nyerte 3–0-ra a lila-fehérekkel szemben. Ezzel Árkovics Bálint tanítványai a bronzéremért folytathatják, méghozzá a grazi Eishockey Akademia Steiermark gárdája ellen.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az Újpest U18-as döntőbe jutott az osztrák bajnokságban, és a Salzburg vár a negyedik kerületiekre a kedden kezdődő aranycsatában.

