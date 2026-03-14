NHL: tizenöt év után lesznek ismét meccsek Németországban

Az Ottawa Senators és a Chicago Blackhawks közötti mindkét idei összecsapásnak Düsseldorf lesz a színhelye, az időpont pedig december 18. és 20.

Németország 15 év után először rendez NHL-mérkőzéseket. Legutóbb Berlin volt a házigazda: 2011. október 8-án a Buffalo Sabres 4–2-re legyőzte a Los Angeles Kings együttesét.

Az Ottawa a mostani szezonban a hatodik helyen áll az Atlanti Divízióban 64 mérkőzésen gyűjtött 73 ponttal, míg a Chicago a Központi Divízió utolsó, nyolcadik helyét foglalja el 65 meccs után 61 ponttal.