NHL: tizenöt év után lesznek ismét meccsek Németországban

Az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) két alapszakaszos mérkőzését Németországban rendezik meg a 2026–2027-es idényben – adta hírül az NHL.
Az Ottawa Senators és a Chicago Blackhawks közötti mindkét idei összecsapásnak Düsseldorf lesz a színhelye, az időpont pedig december 18. és 20.
Németország 15 év után először rendez NHL-mérkőzéseket. Legutóbb Berlin volt a házigazda: 2011. október 8-án a Buffalo Sabres 4–2-re legyőzte a Los Angeles Kings együttesét.
Az Ottawa a mostani szezonban a hatodik helyen áll az Atlanti Divízióban 64 mérkőzésen gyűjtött 73 ponttal, míg a Chicago a Központi Divízió utolsó, nyolcadik helyét foglalja el 65 meccs után 61 ponttal.
Legfrissebb hírek
