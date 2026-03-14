NHL: tizenöt év után lesznek ismét meccsek Németországban

2026.03.14. 15:46
Troy ParlaDecemberben Düsseldorfban csap össze a Chicago és az Ottawa (Fotó: Getty Images)
jégkorong Ottawa Senators NHL Chicago Blackhawks
Az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) két alapszakaszos mérkőzését Németországban rendezik meg a 2026–2027-es idényben – adta hírül az NHL.

 

Az Ottawa Senators és a Chicago Blackhawks közötti mindkét idei összecsapásnak Düsseldorf lesz a színhelye, az időpont pedig december 18. és 20.

Németország 15 év után először rendez NHL-mérkőzéseket. Legutóbb Berlin volt a házigazda: 2011. október 8-án a Buffalo Sabres 4–2-re legyőzte a Los Angeles Kings együttesét.

Az Ottawa a mostani szezonban a hatodik helyen áll az Atlanti Divízióban 64 mérkőzésen gyűjtött 73 ponttal, míg a Chicago a Központi Divízió utolsó, nyolcadik helyét foglalja el 65 meccs után 61 ponttal.

 

NHL: a St. Louis Blues hosszabbítás után verte az Edmontont – videó

Jégkorong: Szivák Gergő is főszerepet vállalt a BJA ob I-es sikerében

Jégkorong: bejutott a döntőbe az Újpest az U18-as osztrák rájátszásban

NHL: MacKinnon négy pontot is szerzett, a Colorado kiütötte a Seattle-t

Vasárnaptól rendezik a Fehérvár AV19 Klagenfurt elleni negyeddöntőjét

NHL: a Montreal nyerte meg a kanadai rangadót

A harmadik harmad döntött: kiegyenlített a BJA az Újpest ellen

Felébresztik az altatásból az újraélesztett jégkorongozót

