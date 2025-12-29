Nemzeti Sportrádió

NHL: hét gólt rámolt be Chicagóban a Penguins, rangadót nyert a Lightning

M. B.M. B.
2025.12.29. 09:21
Justin Brazeau triplázott a Blackhawks ellen (Fotó: Getty Images)
Öt mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) magyar idő szerint vasárnap késő esti, ill. hétfő hajnali játéknapján.

Nem volt hiány a gólokban Chicagóban, ahol a Pittsburgh Penguins jókora pofont kevert le a saját közönsége előtt játszó Blackhawksnak. A vendégek egy parádés első harmad után már 4–0-ra vezettek, míg a második játékrész végén már 7–2-es pittsburghi előny állt az eredményjelzőn. Tyler Bertuzzi a harmadik harmad végén ugyan még tudott kozmetikázni az eredményen, de a Penguins összességében fölényes sikert könyvelhetett el. A pittsburghi együttesben Justin Brazeau triplázott, míg Bryan Rust két gólt szerzett.

Szoros mérkőzést játszott az előző játéknapon a keleti éllovas Hurricanestől kikapó Detroit Red Wings a Toronto Maple Leafsszel. A kanadai együttes kétszer is megszerezte a vezetést, viszont a hazaiak mindkétszer egyenlíteni tudtak, majd a ráadásban Simon Edvinsson góljával a győzelmet is megszerezték.

Német kapusa, Philipp Grubauer remek teljesítményére alapozva nyert odahaza a Seattle Kraken a Philadelphia Flyers ellen. A hazai együttesben Eeli Tolvanen két gólja mellett egy asszisztot is kiosztott, így a Kraken tovább tapad a rájátszást érő helyeken álló csapatokra a Nyugati főcsoportban.

A Keleti főcsoport utolsó helyén tanyázó Columbus Blue Jackets Kirill Marcsenko duplájával, valamint kiváló harmadik harmadának köszönhetően kapta el odahaza a rájátszást érő helyen álló New York Islanderst, amely még vezetett a második harmad végén. A hazaiak összességében jobban játszottak ellenfelüknél, így nem érdemtelenül nyertek.

Szétlövés döntött Tampában, pedig az második harmad végén semmi nem utalt erre: a Lightning ugyanis Nyikita Kucserov duplájával háromgólos előnyben volt, amely a harmadik játékrész elején látott gólváltás után is megmaradt. A vendég Montreal Canadiens viszont ennek dacára összekapta magát, s Juraj Slafkovsky duplájára építve egalizált. A gól nélküli ráadás után jött tehát a szétlövés, ahol a hazaiak bírták jobban idegekkel: Gage Goncalves és Brayden Point is betalált, míg a másik oldalon Ivan Demidov és Cole Caufield egyaránt hibázott, így a floridaiak ünnepelhettek.

NHL
ALAPSZAKASZ
Columbus Blue Jackets–New York Islanders 4–2
Tampa Bay Lightning–Montréal Canadiens 5–4 – szétlövéssel
Chicago Blackhawks–Pittsburgh Penguins 3–7
Detroit Red Wings–Toronto Maple Leafs 3–2 – hosszabbítás után
Seattle Kraken–Philadelphia Flyers 4–1

