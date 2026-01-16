Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: kétszeres olimpikon hátvédet igazolt a Csíkszereda

2026.01.16. 11:32
Arturs Kulda a lett válogatott színeiben (Fotó: Getty Images)
Arturs Kulda Eriks Zohovs DVTK Jegesmedvék Csíkszereda Erste Liga Dunaújvárosi Acélbikák Pásztor József
A jégkorong Erste Ligában szereplő Csíkszeredához igazolt Arturs Kulda kétszeres olimpikon lett hátvéd.

A klub honlapján közzétett pénteki beszámoló szerint az orosz, valamint osztrák ligás tapasztalattal rendelkező 37 éves védő a Villach gárdájától érkezik az erdélyi csapathoz. Arturs Kulda az osztrák együttesben a mostani szezonban 22 mérkőzésen 1 gólt szerzett és hat gólpasszt adott.

A DVTK Jegesmedvék is lett válogatott játékossal erősített: a miskolci klub pénteken jelentette be, hogy a Dunaújvárosi Acélbikák együttesétől leigazolták a 28 esztendős Eriks Zohovst, a csatár a jelenlegi idényben 13 találkozón négyszer talált a kapuba és kilenc asszisztot jegyzett.

Zohovsért cserébe a DVTK saját nevelésű támadója, a 20 éves Pásztor József a dunaújvárosiaknál szerepel majd. A lett játékos a közelmúltban kézsérülést szenvedett, így a pénteki, UTE elleni mérkőzésen még nem fog debütálni a DVTK Jegesmedvéknél.

