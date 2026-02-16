Újpesti győzelemmel kezdődött meg az elődöntő a jégkorong ob I-ben

ÚJPEST–BJAHC 5–2. A nyitó harmad derekán a lila-fehérek kevesebb mint két perc alatt háromszor is betaláltak az előző körben két meccsen gólt sem kapó Farkas Rolandnak, majd a folytatásban felváltva estek a gólok. Az újpesti Luka Burzan kétszer volt eredményes. A következő mérkőzést szerdán rendezik a BJAHC káposztásmegyeri otthonában.

DEAC–DVTK 2–1. A vendégek Mirko Djumics 22. percben szerzett góljával egészen a harmadik harmad derekáig vezettek, ekkor Jevgenyij Mozer létszámfölényben egyenlített. Három és fél percre rá Mártonffy Máté révén már a DEAC-nál volt az előny, és a hazai együttes végül megnyerte az összecsapást. A következő mérkőzést szerdán játsszák le Miskolcon.

(MTI)

JÉGKORONG OB I

Elődöntő, 1. mérkőzés

UTE–BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 5–2 (3–0, 1–1, 1–1)

Újpest, 873 néző. V: Gebei G., Nagy A., Dömötör, Sábián

UTE: Rajna – Tornyai, Ingman (1) / Franyó (1), Ronkainen (1) / POKORNYI 1, Kiss Dániel / Bogesics – Kiss P., Golod 1, Szalma / BURZAN 2, Thompson (1), LUCIANI (2) / Vértes (1), Páterka 1, Kovács Alex (1) / Kovács S., Szabó Rácz, Lőczi. Edző: Jason Morgan

BJA HC: Farkas R. – POZSGAI, Szabó Dániel / Riha, BOROS (2) / Varga A., Szabó B. – Honejsek, Nagy G. 1, Schlekmann (1) / Molnár B., Keresztes L., Pilon / Nádasy, Weidemann, Banga / V. Razumnjak (1), Novotny, Turbucz 1. Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 29–53

Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 1/0.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a UTE javára

DEAC–DVTK JEGESMEDVÉK 2–1 (0–1, 0–0, 2–0)

Debrecen, 417 néző. V: Rencz, Máhr-Stumpf, Muszik, Varjú

DEAC: HETÉNYI – Jeliszejev, Bukor / Usztyinyenko (1), Ph. Kiss / Dobmayer, MÁRTONFFY 1 / Haranghy – MOZER 1, Galoha (1), Aszkarov / Varttinen, Senfeld, Krutov / Kulesov., Kreisz B., MIHALIK G. (1) / Kovács A., Simics, Molnár Z. Edző: Vaszjunyin Artyom

DVTK: PRATÁK – Csollák, Kärmeniemi / Szirányi, Szathmáry / Vokla, Szalay (1) / Szabóki – Rétfalvi K., Zohovs, PINEO / Marklund, STUART (1), Djumics 1 / Trajcsik, Kinloch-Varga, Tóth Gergő / Lövei, Miskolczi, Makai. Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 32–37

Emberelőny-kihasználás: 1/1, ill. –

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a DEAC javára

MESTERMÉRLEG

Vaszjunyin Artyom: – Decemberben és januárban sérüléshullám sújtott minket, és bár többen visszatértek azóta, látszott, hogy nincsenek formában, ráadásul három hete nem is volt mérkőzésünk. A meccs felénél vettük fel a ritmust és fegyelmezett játékkal fordítani tudtunk. Ugyanilyen nehéz mérkőzésre számítok szerdán is.

Láda Balázs: – Nem azért kaptunk ki, mert a végére elfáradtunk. Rengeteget dolgoztunk, sok helyzetet alakítottunk ki, több gólt kellett volna lőnünk. A harmadik harmadban egy kritikus kiállítás révén visszajöttek a meccsbe a debreceniek, mi pedig hat az öt ellen mentünk előre a végén, de nem sikerült egyenlíteni.

Tudósított: BERECZKI ATTILA