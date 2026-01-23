Erste Liga: öt gólt szerezve nyert a ligaelső Brassó, Gyergyóban maradt alul a DEAC

A ligaelső Corona Brasov két szoros harmad után (a harmadik játékrész előtt 2–1-re vezettek a brassóiak) három gólt is berámolt a Budapest Jégkorong Akadémia kapujába, s miután csak egyet kaptak, magabiztos sikert ünnepelhettek.

A DEAC mindeközben kétszer is egyenlíteni tudott a címvédő Gyergyói HK otthonában, de a harmadik, majd hazai találatra már nem volt azonnali válasza – Bukor Rajmund kései gólja így már csak a szépítésre volt elég.

A hazai környezetben játszó Csíkszereda 1–0-s, majd 3–1-s hátrányból is egalizálni tudott a FEHA19 ellen, s miután a hosszabbítás nem hozott gólt, a szétlövés döntött. Az idegek harcát a székesfehérváriak bírták jobban, így ők ünnepelhettek a végén.

A játéknap utolsó mérkőzésén a DVTK a duplázó Tóth Gergő vezérletével 4–0-ra nyert Dunaújvárosban.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

Gyergyói HK (romániai)–DEAC 4–3 (1–0, 2–2, 1–1)

SC Csíkszereda (romániai)–FEHA19 3–4 (1–2, 1–1, 1–0, 0–0, 0–1) – szétlövéssel

Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC 5–2 (1–1, 1–0, 3–1)

Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék 0–4 (0–2, 0–0, 0–2)