Erste Liga: öt gólt szerezve nyert a ligaelső Brassó, Gyergyóban maradt alul a DEAC
A ligaelső Corona Brasov két szoros harmad után (a harmadik játékrész előtt 2–1-re vezettek a brassóiak) három gólt is berámolt a Budapest Jégkorong Akadémia kapujába, s miután csak egyet kaptak, magabiztos sikert ünnepelhettek.
A DEAC mindeközben kétszer is egyenlíteni tudott a címvédő Gyergyói HK otthonában, de a harmadik, majd hazai találatra már nem volt azonnali válasza – Bukor Rajmund kései gólja így már csak a szépítésre volt elég.
A hazai környezetben játszó Csíkszereda 1–0-s, majd 3–1-s hátrányból is egalizálni tudott a FEHA19 ellen, s miután a hosszabbítás nem hozott gólt, a szétlövés döntött. Az idegek harcát a székesfehérváriak bírták jobban, így ők ünnepelhettek a végén.
A játéknap utolsó mérkőzésén a DVTK a duplázó Tóth Gergő vezérletével 4–0-ra nyert Dunaújvárosban.
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
Gyergyói HK (romániai)–DEAC 4–3 (1–0, 2–2, 1–1)
SC Csíkszereda (romániai)–FEHA19 3–4 (1–2, 1–1, 1–0, 0–0, 0–1) – szétlövéssel
Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC 5–2 (1–1, 1–0, 3–1)
Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék 0–4 (0–2, 0–0, 0–2)
|AZ ERSTE LIGA ÁLLÁSA
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Corona Brasov
|30
|22
|1
|1
|6
|136–89
|+47
|69
|2. Gyergyói Hoki Klub
|30
|21
|1
|–
|8
|128–72
|+56
|65
|3. UTE
|30
|17
|3
|–
|10
|112–84
|+28
|57
|4. DEAC
|30
|12
|3
|6
|9
|111–86
|+25
|48
|5. DVTK Jegesmedvék
|31
|13
|3
|3
|12
|96–83
|+13
|48
|6. Sport Club Csíkszereda
|31
|11
|1
|3
|16
|92–107
|–15
|38
|7. Budapest Jégkorong Akadémia
|30
|7
|5
|4
|14
|91–104
|–13
|35
|8. FEHA19
|30
|9
|2
|3
|16
|83–119
|–36
|34
|9. Dunaújvárosi Acélbikák
|30
|3
|2
|1
|24
|70–175
|–105
|14