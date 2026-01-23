Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: öt gólt szerezve nyert a ligaelső Brassó, Gyergyóban maradt alul a DEAC

M. B.M. B.
2026.01.23. 20:13
Fotó: Corona Brasov
SC Csíkszereda Gyergyói HK FEHA19 Corona Brasov DEAC Dunaújváros Acélbikák DVTK Jegesmedvék Erste Liga BJA HC
Két erdélyi csapat nyerni tudott, a harmadik kikapott a jégkorong Erste Liga pénteki játéknapján.

A ligaelső Corona Brasov két szoros harmad után (a harmadik játékrész előtt 2–1-re vezettek a brassóiak) három gólt is berámolt a Budapest Jégkorong Akadémia kapujába, s miután csak egyet kaptak, magabiztos sikert ünnepelhettek. 

A DEAC mindeközben kétszer is egyenlíteni tudott a címvédő Gyergyói HK otthonában, de a harmadik, majd hazai találatra már nem volt azonnali válasza – Bukor Rajmund kései gólja így már csak a szépítésre volt elég. 

A hazai környezetben játszó Csíkszereda 1–0-s, majd 3–1-s hátrányból is egalizálni tudott a FEHA19 ellen, s miután a hosszabbítás nem hozott gólt, a szétlövés döntött. Az idegek harcát a székesfehérváriak bírták jobban, így ők ünnepelhettek a végén.

A játéknap utolsó mérkőzésén a DVTK a duplázó Tóth Gergő vezérletével 4–0-ra nyert Dunaújvárosban.

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
Gyergyói HK (romániai)–DEAC 4–3 (1–0, 2–2, 1–1)
SC Csíkszereda (romániai)–FEHA19 3–4 (1–2, 1–1, 1–0, 0–0, 0–1) – szétlövéssel
Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC 5–2 (1–1, 1–0, 3–1)
Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK Jegesmedvék 0–4 (0–2, 0–0, 0–2)

AZ ERSTE LIGA ÁLLÁSA MGYHGYHVVL–KGk 
1. Corona Brasov3022116136–89+4769 
2. Gyergyói Hoki Klub302118128–72+5665 
3. UTE3017310112–84+2857 
4. DEAC3012369111–86+2548 
5. DVTK Jegesmedvék3113331296–83+1348 
6. Sport Club Csíkszereda3111131692–107–1538 
7. Budapest Jégkorong Akadémia307541491–104–1335 
8. FEHA19309231683–119–3634 
9. Dunaújvárosi Acélbikák303212470–175–10514 

 

 

Ezek is érdekelhetik