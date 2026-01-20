Jégkorong Magyar Kupa: a címvédő és a DVTK kezdi a négyes döntőt
Eldőlt, hogy a címvédő FTC-Telekom és a DVTK Jegesmedvék mérkőzése nyitja az Officium jégkorong Magyar Kupa négyes döntőjének programját január 31-én a székesfehérvári MET Arénában.
A másik elődöntőben a két „hazai” gárda, az osztrák ligában szereplő Hydro Fehérvár AV19 és az Erste Ligás FEHA19 találkozik 17 órakor.
A döntőt és a bronzmérkőzést február 1-jén tartják 17, illetve 13.30 órakor.
Az Officium Magyar Kupa négyes döntőjének programja (MET Aréna, Székesfehérvár)
Január 31., szombat
Elődöntők
13.30: DVTK Jegesmedvék–FTC-Telekom
17.00: FEHA19–Hydro Fehérvár AV19
Február 1., vasárnap
Helyosztók
13.30: bronzmérkőzés
17.00: döntő
(MTI)
