Jégkorong Magyar Kupa: a címvédő és a DVTK kezdi a négyes döntőt

2026.01.20. 13:45
Makai Miklós, a DVTK játékosa (Fotó: Czinege Melinda)
DVTK Fehérvár FTC FEHA19 jégkorong Magyar Kupa
Eldőlt, hogy a címvédő FTC-Telekom és a DVTK Jegesmedvék mérkőzése nyitja az Officium jégkorong Magyar Kupa négyes döntőjének programját január 31-én a székesfehérvári MET Arénában.

 

A másik elődöntőben a két „hazai” gárda, az osztrák ligában szereplő Hydro Fehérvár AV19 és az Erste Ligás FEHA19 találkozik 17 órakor.

A döntőt és a bronzmérkőzést február 1-jén tartják 17, illetve 13.30 órakor.

Az Officium Magyar Kupa négyes döntőjének programja (MET Aréna, Székesfehérvár)
Január 31., szombat
Elődöntők
13.30: DVTK Jegesmedvék–FTC-Telekom
17.00: FEHA19–Hydro Fehérvár AV19
Február 1., vasárnap
Helyosztók
13.30: bronzmérkőzés
17.00: döntő

(MTI)

 

