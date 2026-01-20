Jégkorong Magyar Kupa: a címvédő és a DVTK kezdi a négyes döntőt

A másik elődöntőben a két „hazai” gárda, az osztrák ligában szereplő Hydro Fehérvár AV19 és az Erste Ligás FEHA19 találkozik 17 órakor.

A döntőt és a bronzmérkőzést február 1-jén tartják 17, illetve 13.30 órakor.

Az Officium Magyar Kupa négyes döntőjének programja (MET Aréna, Székesfehérvár)

Január 31., szombat

Elődöntők

13.30: DVTK Jegesmedvék–FTC-Telekom

17.00: FEHA19–Hydro Fehérvár AV19

Február 1., vasárnap

Helyosztók

13.30: bronzmérkőzés

17.00: döntő

(MTI)