Hydro Fehérvár–Ferencváros döntőt rendeznek a jégkorong Magyar Kupában

Először ad otthont az ország legmodernebb jégkorongcsarnoka, a székesfehérvári MET Aréna a Magyar Kupa négyes döntőjének, az első elődöntőt azonban nem a hazai bajnoki meccseit itt játszó Hydro Fehérvár vívta, hanem a Ferencváros a DVTK Jegesmedvék ellen. Amikor legutóbb a Fradi Erste Ligá-s csapattal mérkőzött meg, tükrösimán nyert 5–0-ra a Budapest Jégkorong Akadémia HC ellen a Szuperkupa-döntőben. A mérkőzés esélyese ezúttal is a tizenhatszoros Magyar Kupa-győztes, címvédő FTC volt, de persze a miskolciak sem feltett kézzel léptek jégre.

A zöld-fehérek osztrák ligához szokott első két – Horváth Milánon kívül – légiósokból álló sora már a párharc elején tudatosan, passzról passzra felépített támadásokkal szorította kapujához ellenfelét. Az sem segített a Jegesmedvéken, hogy hamar emberhátrányba kerültek, és – bár a Fradi a bajnokságban hadilábon áll fórjai kihasználásával – továbbra is leginkább védekezni kényszerültek. Emberelőnyét ezúttal sem váltotta gólra Timo Saarikoski együttese, de nem sokkal később Laskawy Ferenc harcossága korongszerzést ért Tóth Károly kapuja mellett, majd egy gyors visszapassz után Galajda Zsombor közvetlen közelről a miskolci kapuba lőtt.

Egygólos hátrányban előbb Johan Marlund, majd Jason Pineo találta el Nagy Kristóf mellett a kapuvasat, az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy a másodiknál a Fradi kapusában is elakadt volna a lövés, ha kicsit beljebb megy. A következő emberelőnyt Gordie Green révén kihasználta a Ferencváros, 2–0 állt az eredményjelzőn az első szünetben. Marklund ziccere és Csollák Márkó bombája egyértelművé tette a középső harmad elején, nem nyugodott bele a vereségbe a DVTK, az aktivitás azonban nem párosult eredményességgel. A játékrész legnagyobb részében az eredmény után futó akarata érvényesült, a végén megrázta viszont magát a Fradi, és néhány percnyi erőteljes mezőnyfölényt követően újra betalált. Jussi Tammela kapott nagyszerű passzt a kapu mögül, és azzal szemben állva nem hibázott.

Az utolsó húsz percben kétszer is betalált a Miskolc, előbb Trajcsik Dávid, majd Mirko Djumics volt eredményes, de kétgólosnál kisebbre már nem tudta csökkenteni a különbséget Láda Balázs csapata, az FTC 4–2-re nyert, és címvédőként bejutott a Magyar Kupa döntőjébe.

„Tudtuk, hogy keményen bele kell állnunk a mérkőzésbe, hiszen a DVTK jól teljesített az Erste Ligában. Az első harmadban meg tudtunk lépni két góllal, ez fontos volt. Nem játszottunk jó meccset, de a döntőbe jutás a lényeg. Maradt több mint egy napunk felkészülni a fináléra ellenféltől függetlenül.”

Galajda Zsombor, az FTC csatára vélemény

Érthetően jobban megmozgatta a fehérvári szurkolókat az esti meccs, hiszen kevés helyi lakos van, aki ne kötődne a város valamelyik hokiklubjához, éppen ezért sokszor nehéz volt eldönteni, melyik „Hajrá, Fehérvár!” felkiáltás kinek szól. A FEHA19 akadémistái arra készültek, meglepik a „nagycsapatot”, de a sikerhez bravúr kellett volna.

A kezdeti rohanást, kapkodást aztán egy idő után nem kevésbé tempós, de megfontoltabb hoki váltotta fel, leginkább a Volán részéről. Erdély Csanádék sorra dolgozták ki a helyzeteket, Hegedüs Levente azonban 15-ből 14 lövést védett az első harmadban. Egyedül Justin Richards fogott ki rajta, aki egy mozdulattal fordult be helyet csinálva magának, és laposan lőtte kapuba a korongot. A legtöbb ziccer azonban kimaradt, így csupán egygólos volt a Volán előnye, amikor felharsant a duda.

A szünetben a Nemzeti Sport támogatásával kapura lövő játékban mérték össze tudásukat a vállalkozó kedvű nézők, mielőtt visszakapták játékterüket a profik. Folytatódott minden, ott, ahol kicsivel korábban befejeződött, már ami a Volán-fölényt illeti, viszont gólokat is láthattunk, Rasmus Kulmala szokatlanul sok ideig zavartalanul igazgathatta a korongot a kapu előtt, majd lőhetett, ekkor már a FEHA kapusa is tehetetlen volt. Erdély aztán kétszer is betalált, másodszor emberelőnyben, amikor a testvére, Kristóf ellen játszó Németh Zalán ült a büntetőpadon. Alig egy másodperc volt hátra a középső játékrészből, amikor Darren Archibald módosította 5–0-ra az állást.

A mérkőzés vége tulajdonképpen formalitásnak számított, több gól nem esett, a hazai pályán játszó csapatok párharcát a Volán nyerte meg, így bejött a papírforma, a két ICEHL-csapat vívja a Magyar Kupa döntőjét vasárnap.

JÉGKORONG MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ

ELŐDÖNTŐ

FTC-TELEKOM–DVTK JEGESMEDVÉK 4–2 (2–0, 1–0, 1–2)

Székesfehérvár, MET Aréna, 1534 néző. V: Gebei G., Németh M., Váczi D., Kovács P.

FTC: NAGY KRISTÓF – Bengtsson, Lindgren (1) / Hudec, HORVÁTH M. / Tyni, Tóth Gergely (1) / Seregély Máté, Tóth Richárd – Shaw, Kestilä, G. Green 1 / Tammela 1, Coulter, ANTONEN (2) / Nagy Krisztián, Mihalik A., Sofron / Galajda 1, Mattyasovszky, LASKAWY 1 (1). Edző: Timo Saarikoski

DVTK: Tóth K. – CSOLLÁK, Kärmeniemi / Szirányi, Szathmáry / Vokla (1), Szalay / Szabóki, Czecze – Rétfalvi K., Kinloch, Pineo / MARKLUND (1), Stuart, Djumics 1 / TRAJCSIK 1, Csiki, Makai (1) / Lövei, Miskolczi, Tóth Gergő. Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 29–37. Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Timo Saarikoski: – Kiegyenlített meccs volt, a végén, amikor betaláltak, úgy éreztem, bajban vagyunk. Harcolt az ellenfél, nem könnyítette meg a dolgunkat. A jégkorong lényege, hogy élni kell a pillanat adta lehetőségekkel, mi pedig ebben jobbak voltunk ezúttal, de meg kellett dolgoznunk a sikerért.

Láda Balázs: – Egyenrangú ellenfelei voltunk a Fradinak. Az első harmad miatt maradt bennem hiányérzet, nem voltunk kellően élesek. Talán túlságosan izgultunk, ez visszavetette a teljesítményünket, az ellenfél pedig kihasználta a hibáinkat. A lövések számában és a helyzetkihasználásban hasonlóan teljesített a két csapat, de mentünk az eredmény után, nem adtuk fel, nyílttá tettük a meccset a végéig.

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–FEHA19 5–0 (1–0, 4–0, 0–0)

Székesfehérvár, MET Aréna, 3149 néző. V: Korbuly, Nagy A., Kövesi, Varjú

FEHÉRVÁR: REIJOLA – Stipsicz, Messner (1) / Kiss R. (2), Campbell / Horváth Donát, Stajnoch / Falus, Varga B. – ERDÉLY CS. 2, Bartalis I. (1), Gerlach (1) / Cheek, Hári J. (1), Kuralt / Archibald 1, Richards 1, TERBÓCS (2) / Kulmala 1, NÉMETH K. (2), Mihály Á. Edző: Ted Dent

FEHA19: Hegedüs (CSIBI) – Sivrin, Dóczi / Nagy D., Deák / Bajkó, Salamon Z. / Szabó P. – Keceli-Mészáros, FARKAS L., Németh Z. / Ambrus Cs., Alapi, Zapernick / Bucskin, Blasits, Erdőhelyi / Atlasz, Simon, Erdősi. Edző: Tokaji Viktor

Kapura lövések: 50–28. Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Érdekes mérkőzés volt, hiszen a játékosok jól ismerik egymást. Régóta nem nyertünk meccset, így abból a szempontból is nagyon fontos volt a találkozó, hogy újra érezzük, milyen győzni. Keményen játszottunk, komolyan vettük az elődöntőt, összességében elégedett vagyok a látottakkal.

Tokaji Viktor: – Ez azért egy más kávéház... Örülök, hogy a Hydro Fehérvár komolyan vette a meccset, az első számú kapusa kezdett, amikor úgy érezték, megnyomták a tempót. Méltó ellenfelek voltunk, néha kicsit túl akartuk játszani a szituációkat, eladott korongokból kaptunk három gólt, ha ezt kicsit jobban kezeljük, lehetett volna szorosabb is.

A VASÁRNAPI PROGRAM

A 3. HELYÉRT

13.30: DVTK Jegesmedvék–FEHA 19

DÖNTŐ

17.00: Hydro Fehérvár AV 19–FTC-Telekom (Tv: M4 Sport+)