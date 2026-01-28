A Gyergyó nagyon megverte a Brassót az Erste Liga rangadóján

Az már biztos volt, hogy a Gyergyó a második helyen, a Brassó pedig az élen zárja az alapszakaszt, de az csak a játéknap végén dől el, kikkel játszanak majd a március 10-én rajtoló negyeddöntőben.

A szerdai zárófelvonás a második harmad hajrájáig szoros volt, ekkor azonban 55 másodperc alatt háromszor is betalált a székely klub; Dallas Gerads mesterhármassal járult hozzá a sikerhez.

A negyeddöntők március 10-én rajtolnak, innentől a párharcok egységesen négy győzelemig tartanak. Az elődöntő március 25-én kezdődhet, a finálé első meccsét április 8-án rendezik.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

Gyergyói HK (romániai)–Corona Brasov (romániai) 7–3 (3–2, 4–1, 0–0)

