A Gyergyó nagyon megverte a Brassót az Erste Liga rangadóján

Az már biztos volt, hogy a Gyergyó a második helyen, a Brassó pedig az élen zárja az alapszakaszt, de az csak a játéknap végén dől el, kikkel játszanak majd a március 10-én rajtoló negyeddöntőben.
A szerdai zárófelvonás a második harmad hajrájáig szoros volt, ekkor azonban 55 másodperc alatt háromszor is betalált a székely klub; Dallas Gerads mesterhármassal járult hozzá a sikerhez.
A negyeddöntők március 10-én rajtolnak, innentől a párharcok egységesen négy győzelemig tartanak. Az elődöntő március 25-én kezdődhet, a finálé első meccsét április 8-án rendezik.
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
Gyergyói HK (romániai)–Corona Brasov (romániai) 7–3 (3–2, 4–1, 0–0)
Jegyzőkönyv hamarosan!
KÉSŐBB
18.30: DEAC–UTE
18.30: FEHA19–DVTK Jegesmedvék
18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Dunaújvárosi Acélbikák
|1. Corona Brasov
|32
|23
|1
|1
|7
|145–100
|+45
|72
|2. Gyergyói Hoki Klub
|32
|23
|1
|–
|8
|139–77
|+62
|71
|3. UTE
|31
|17
|3
|–
|11
|116–90
|+26
|57
|4. DEAC
|31
|12
|3
|6
|10
|115–92
|+23
|48
|5. DVTK Jegesmedvék
|31
|13
|3
|3
|12
|96–83
|+13
|48
|6. Sport Club Csíkszereda
|32
|11
|1
|4
|16
|94–110
|–16
|39
|7. Budapest Jégkorong Akadémia
|31
|7
|6
|4
|14
|94–106
|–12
|37
|8. FEHA19
|31
|9
|2
|3
|17
|85–123
|–38
|34
|9. Dunaújvárosi Acélbikák
|31
|4
|2
|1
|24
|76–179
|–103
|17