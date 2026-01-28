Nemzeti Sportrádió

A Gyergyó nagyon megverte a Brassót az Erste Liga rangadóján

2026.01.28. 19:56
null
A Gyergyó magabiztos győzelemnek örülhetett (Fotó: Erste Liga)
A címvédő Gyergyói HK a vártnál jóval könnyebben, 7–3-ra legyőzte az alapszakaszelső vendég Corona Brasov csapatát a jégkorong Erste Liga szerdai 32., utolsó játéknapján.

Az már biztos volt, hogy a Gyergyó a második helyen, a Brassó pedig az élen zárja az alapszakaszt, de az csak a játéknap végén dől el, kikkel játszanak majd a március 10-én rajtoló negyeddöntőben.

A szerdai zárófelvonás a második harmad hajrájáig szoros volt, ekkor azonban 55 másodperc alatt háromszor is betalált a székely klub; Dallas Gerads mesterhármassal járult hozzá a sikerhez.

A negyeddöntők március 10-én rajtolnak, innentől a párharcok egységesen négy győzelemig tartanak. Az elődöntő március 25-én kezdődhet, a finálé első meccsét április 8-án rendezik.

JÉGKORONG 
ERSTE LIGA
Gyergyói HK (romániai)–Corona Brasov (romániai) 7–3 (3–2, 4–1, 0–0)
Jegyzőkönyv hamarosan! 
KÉSŐBB
18.30: DEAC–UTE
18.30: FEHA19–DVTK Jegesmedvék
18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Dunaújvárosi Acélbikák

1. Corona Brasov3223117145–100+4572 
2. Gyergyói Hoki Klub322318139–77+6271 
3. UTE3117311116–90+2657 
4. DEAC31123610115–92+2348 
5. DVTK Jegesmedvék3113331296–83+1348 
6. Sport Club Csíkszereda3211141694–110–1639 
7. Budapest Jégkorong Akadémia317641494–106–1237 
8. FEHA19319231785–123–3834 
9. Dunaújvárosi Acélbikák314212476–179–10317 
az állás

 

 

Ezek is érdekelhetik