Erste Liga: bővülhet a sorozat mezőnye

Az Erste Liga honlapjának csütörtöki bejelentése kiemelte, négy klub jelezte, hogy megkezdené a csatlakozási folyamatot: a Goodwill Pharma Szeged, a Lehel HC (Jászberény), az UNI Győr ETO HC, valamint a Háromszéki Ágyúsok. Valamennyi egyesület bemutatta projektjét a sorozat jelenlegi tagságának, amely szavazott a jelentkezőkről és javaslatot tett az MJSZ elnökségének. Ezek alapján az elnökség úgy határozott, hogy a Győr, a Szeged és a Háromszéki Ágyúsok csapataival folytatódik a csatlakozási folyamat.

A következő, február elsejétől várhatóan április 10-ig tartó szakaszban a jelentkezőknek és a mezőny jelenlegi klubjainak is beszámolót kell tartaniuk arról, hogy megfelelnek az Erste Liga követelményeinek, méghozzá négy területen: gazdaság, infrastruktúra, sportszakma, illetve marketing-kommunikáció. Amennyiben minden területen megfelel egy együttes, megkapja az egy évre érvényes klublicencét, ennek birtokában hozhatja meg az egyesület a döntést, hogy nevez-e a 2026–2027-es idényre.

„A magyar jégkorong fenntarthatósága szempontjából rendkívül fontos, hogy minél több magyar csapat szerepeljen az Erste Ligában – idézte Kovács Attilát, az MJSZ sportigazgatóját a weboldal. – Fontos az is, hogy az utánpótlásból kikerülő egyre több játékos lehetőséget kapjon, ezáltal erősödjön az U25-ös válogatott programunk és a felnőttválogatott is segítséget kapjon ahhoz, hogy stabil A-csoportos csapattá válhasson.”

Kiemelte: miközben örülnek a határon túli hoki bővülésének, Győr és Szeged potenciális bekapcsolódásával földrajzilag is fontos, az élvonalbeli profi jégkorong szempontjából eddig fehér foltnak számító területeket fedhetnek le Magyarországon, ráadásul mindkettő nagy lélekszámú egyetemi város.

„Amikor felállt a Magyar Jégkorongszövetség új vezetősége, akkor a meghatározott stratégiai céljaink közé vettük, hogy az osztrák központú ICEHL-ben és az Erste Ligában is növekedjen a magyar csapatok száma. Ebből az első már megvalósult, a második most valósulhat meg. Ezáltal több meccset és több izgalmat várhatunk, a szponzoroknak pedig több megjelenítési lehetőséget kínálhatunk. Reményeink szerint a szurkolók igényeit is jobban ki tudjuk elégíteni” – fejtette ki.

Az Erste Ligában jelenleg kilenc együttes szerepel.