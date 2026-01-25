Erste Liga: a Brassó a DEAC legyőzésével megnyerte az alapszakaszt

Az utolsó előtti játéknap igazi gólfesztivált hozott: két mérkőzésen is tíz találatot láthattak a nézők. Az első két helyezett teljesítette a feladatot hazai jégen, igaz, nem könnyen. A Corona Brasov gyorsan kétgólos előnyre tett szert, és bár innen a DEAC fordított, később a Brassó is megtette. Végül a hazaiak 6–4-es sikerükkel biztosították alapszakasz-elsőségüket.

A Gyergyó HK is győzelemmel zárta a hetet, de a FEHA19 nem adta ingyen a három pontot, a fehérvári fiatalok megnehezítették a címvédő dolgát. A forduló meglepetését a Dunaújváros szolgáltatta, amely hazai pályán végig vezetve magabiztosan verte meg a már biztosan harmadik Újpestet. Csíkszeredában a hatodik hely volt a tét, a BJA HC szétlövésben elért sikerével megtartotta az esélyét, ehhez az utolsó játéknapon rendes játékidőben kell győznie Kangyal Balázs csapatának.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

GYERGYÓI HK (romániai)–FEHA19 4–2 (1–0, 2–2, 1–0)

Gyergyóremete, 892 néző. V: Vincze P. T., André (romániai), Varjó, Bíró (romániai)

GYERGYÓ: CSALA – Haaranen 1, Jalasvaara / Mesikämmen, Fejes / IMRE (3), Williams / Szabó – VINCZE P. 1 (1), Császár, BODÓ 1 (1) / Orban, Tranca, Sárpátki 1 / Sándor-Székely, Gerads, Väyrynen / Salamon, Ravasz, Szigeti. Edző: Markus Juurikkala

FEHA19: Hegedüs – Sivrin, Dóczi Zs. (1) / Nagy D., Deák / Bajkó (1), Salamon / Szabó P. – Keceli-Mészáros, Farkas L., Németh Z. / Mihály, Ambrus Cs., ZAPERNICK 1 / Balasits, ALAPI 1, Bucskin / Atlasz, Simon P., Erdőhelyi (1). Edző: Tokaji Viktor

Kapura lövések: 23–33

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Markus Juurikkala: – Örülök Csala Patriknak, nagyon jól teljesített a kapuban, fontos védései voltak nehéz a pillanatokban. Ugyanakkor úgy gondolom, nem értük el a szintünket ezen a meccsen. Az ellenfélnek is elismerés jár, szerintem jól játszottak és megnehezítették a dolgunkat. Ők egy kiválóan felkészített csapat, jó a szerkezetük, szóval jár az elismerés az ellenfélnek is.

Tokaji Viktor: – Jó mérkőzést játszottunk, szép sorozatunk szakadt meg ezzel a vereséggel. Nem érzem magunkat semmilyen szinten vesztesnek. Szembe jött velünk a Gyergyó, tudjuk, hogy milyen képességekkel rendelkezik és ők a harmadik harmadban szinte csak túléltek és védték a kapujuk előterét, mi pedig egy gólra voltunk tőlük. Kifejezetten közönségszórakoztató mérkőzés volt, de nem igazán volt ma szerencsénk.

CORONA BRASOV (romániai)–DEAC 6–4 (2–1, 3–3, 1–0)

Brassó, 1123 néző. V: Dósa, Filip (romániai), Balázsi, Chinde (romániai)

BRASOV: Adorján – Bors, PICHE 2 / Boriszenko (1), Wardley (1) / Gecse, Stief (1) – VALCHAR (3), WELSH 1 (2), D. LEVIN 3 (1) / Kóger, Cornet, Van Wormer / Zagidullin (1), Részegh T., Gajdó B. / Vasile, Molnár Zs., Rokaly-Boldizsár. Edző: Strenk Hunor

DEAC: Hetényi – USZTYINYENKO 1, Mártonffy / Jeliszejev (1), Bukor 1 / Ph. Kiss, Haranghy – Mozer (1), GALOHA (2), ASZKAROV 1 (1) / Varttinen 1, Senfeld (1), Krutov (2) / Kulesov, Kreisz, Molnár Z. / Mihalik G. Edző: Vaszjunyin Artyom

Kapura lövések: 43–22

Emberelőny-kihasználás: 4/2, ill 1/0

MESTERMÉRLEG

Matthew Myers (másodedző): – A második játékrész elején jól játszott a DEAC, nagy nyomást helyezett ránk, de kitartottunk és folytattuk a játékunkat. Elégedettek vagyunk az eredménnyel, jó helyen állunk a bajnokságban, de még sok a tennivalónk.

Vaszjunyin Artyom: – Öt perc alatt két korongeladás két gólba került nekünk. A második harmad őrült volt, kicsit mindkét csapat elveszítette a fejét. Sokkal okosabbnak kell lennünk, ha ilyen meccseken nyerni akarunk. Két jó mérkőzést játszottunk a túránkon, tanulnunk kell ezekből is.

DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK–ÚJPESTI TE 6–4 (2–1, 4–0, 0–3)

Dunaújváros, 226 néző. V: Rencz, Soós, Kovács, Kocsány

DAB: Szücs – Murgic 1, Pozsár / Szécsi 1, BÁNKI 1 / Balázsi (1), VUOKSIALA 1 (2) – Csémi (1), CSEH 1, Pásztor / MIKULOVICS 1 (1), Zorin, JARULIN (4) / Károly (1), Kuminka, Vadócz / Pinczés K. Edző: Hetler Ádám

UTE: Erdei – Tornyai, Ingman (1) / Pokornyi, Franyó (1) / Bogesic, Kiss D. / Osztoics 1 – Kiss P., Golod (1), Szalma (1) / Burzan (1), Thompson (1), LUCIANI 2 (1) / Lőczi, Szabó Rácz 1, Rapos / Vértes, Páterka, Kovács. Edző: Jason Morgan

Kapura lövések: 35–28

Emberelőny-kihasználás: 3/2, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Hetler Ádám: – Szerettünk volna szépen búcsúzni hazai pályán az Erste Ligától, nagy köszönet a szurkolóinknak, hogy végig mellettünk álltak. A szív diadala volt. Megint megsérült egy játékosunk mérkőzés közben, lassan egy röplabdacsapatra elég a létszámunk, de végig küzdöttünk.

Jason Morgan: – Nehéz úgy játszani, hogy már nem változhat a helyezésünk, ettől függetlenül a hazaiak nagyon jól álltak bele a meccsbe, mi nem, a harmadik harmadban viszont elkezdtünk úgy dolgozni, ahogy az elejétől kellett volna.

SC CSÍKSZEREDA (romániai)–BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 2–3 (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 0–1) – szétlövéssel

Csíkszereda, 1950 néző. V: Belák, Sikó (romániai), Sábián, Magyar (romániai)

CSÍKSZEREDA: MELNYICSUK – Kulda (1), Ferencz-Csibi / Salló, Láday / MacEachern, Ahola / Kristó – RITCHIE 1 (1), PÉTER B. 1, Becze (1) / Rokaly N., Reisz, Antal / Fodor, Silló, Bíró / Kovács E., Márton, Kedves T. Edző: Péter Róbert

BJA HC: FARKAS R. – Szabó B., Pozsgai / Varga A., Riha (1) / Szivák, Boros / Zimányi – HONEJSEK 1, Nagy G. (1), SCHLEKMANN (1) / Weidemann, Novotnyi 1, KERESZTES L. 1 (1) / Molnár B., Horváth B., Szabó D. / Nádasy, Pilon, Banga. Edző: Kangyal Balázs

Kapura lövések: 27–35

Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 3/0

MESTERMÉRLEG

Antal István (másodedző): – Nagy szükségünk lett volna a két pontra. Az első góljuk sokkolt, nagy védelmi hibából kaptuk, majd egy beleéréssel sikerült még egy gólt szerezniük. Jó karaktert mutattunk újra, vissza tudtunk zárkózni.

Kangyal Balázs: – Ki-ki meccs kerekedett ebből, aminek szerintem a közönség rendkívül örült. Azt nem lehet elvenni egyik csapattól sem, hogy mindent kint hagyott a jégen, és megtett mindent a győzelemért.