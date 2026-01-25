Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: a Brassó a DEAC legyőzésével megnyerte az alapszakaszt

B. Zs.B. Zs.
Vágólapra másolva!
2026.01.25. 20:51
null
@Milata Daniel-MaximilianA kék-sárga brassóiak lettek az alapszakasz legjobbjai (Fotó: coronabrasov.ro)
Címkék
jégkorong FEHA19 Corona Brasov UTE Erste Liga
Vasárnap a listavezető Corona Brasov hazai jégen 6–4-re legyőzte a DEAC-ot, és az utolsó játéknap eredményeitől függetlenül megnyerte az alapszakaszt a jégkorong Erste Ligában.

Az utolsó előtti játéknap igazi gólfesztivált hozott: két mérkőzésen is tíz találatot láthattak a nézők. Az első két helyezett teljesítette a feladatot hazai jégen, igaz, nem könnyen. A Corona Brasov gyorsan kétgólos előnyre tett szert, és bár innen a DEAC fordított, később a Brassó is megtette. Végül a hazaiak 6–4-es sikerükkel biztosították alapszakasz-elsőségüket.

A Gyergyó HK is győzelemmel zárta a hetet, de a FEHA19 nem adta ingyen a három pontot, a fehérvári fiatalok megnehezítették a címvédő dolgát. A forduló meglepetését a Dunaújváros szolgáltatta, amely hazai pályán végig vezetve magabiztosan verte meg a már biztosan harmadik Újpestet. Csíkszeredában a hatodik hely volt a tét, a BJA HC szétlövésben elért sikerével megtartotta az esélyét, ehhez az utolsó játéknapon rendes játékidőben kell győznie Kangyal Balázs csapatának.

JÉGKORONG
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
GYERGYÓI HK (romániai)–FEHA19 4–2 (1–0, 2–2, 1–0)
Gyergyóremete, 892 néző. V: Vincze P. T., André (romániai), Varjó, Bíró (romániai)
GYERGYÓ: CSALA – Haaranen 1, Jalasvaara / Mesikämmen, Fejes / IMRE (3), Williams / Szabó – VINCZE P. 1 (1), Császár, BODÓ 1 (1) / Orban, Tranca, Sárpátki 1 / Sándor-Székely, Gerads, Väyrynen / Salamon, Ravasz, Szigeti. Edző: Markus Juurikkala
FEHA19: Hegedüs – Sivrin, Dóczi Zs. (1) / Nagy D., Deák / Bajkó (1), Salamon / Szabó P. – Keceli-Mészáros, Farkas L., Németh Z. / Mihály, Ambrus Cs., ZAPERNICK 1 / Balasits, ALAPI 1, Bucskin / Atlasz, Simon P., Erdőhelyi (1). Edző: Tokaji Viktor
Kapura lövések: 23–33
Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 3/0
MESTERMÉRLEG
Markus Juurikkala: – Örülök Csala Patriknak, nagyon jól teljesített a kapuban, fontos védései voltak nehéz a pillanatokban. Ugyanakkor úgy gondolom, nem értük el a szintünket ezen a meccsen. Az ellenfélnek is elismerés jár, szerintem jól játszottak és megnehezítették a dolgunkat. Ők egy kiválóan felkészített csapat, jó a szerkezetük, szóval jár az elismerés az ellenfélnek is.
Tokaji Viktor: – Jó mérkőzést játszottunk, szép sorozatunk szakadt meg ezzel a vereséggel. Nem érzem magunkat semmilyen szinten vesztesnek. Szembe jött velünk a Gyergyó, tudjuk, hogy milyen képességekkel rendelkezik és ők a harmadik harmadban szinte csak túléltek és védték a kapujuk előterét, mi pedig egy gólra voltunk tőlük. Kifejezetten közönségszórakoztató mérkőzés volt, de nem igazán volt ma szerencsénk.

CORONA BRASOV (romániai)–DEAC 6–4 (2–1, 3–3, 1–0)
Brassó, 1123 néző. V: Dósa, Filip (romániai), Balázsi, Chinde (romániai)
BRASOV: Adorján – Bors, PICHE 2 / Boriszenko (1), Wardley (1) / Gecse, Stief (1) – VALCHAR (3), WELSH 1 (2), D. LEVIN 3 (1) / Kóger, Cornet, Van Wormer / Zagidullin (1), Részegh T., Gajdó B. / Vasile, Molnár Zs., Rokaly-Boldizsár. Edző: Strenk Hunor
DEAC: Hetényi – USZTYINYENKO 1, Mártonffy / Jeliszejev (1), Bukor 1 / Ph. Kiss, Haranghy – Mozer (1), GALOHA (2), ASZKAROV 1 (1) / Varttinen 1, Senfeld (1), Krutov (2) / Kulesov, Kreisz, Molnár Z. / Mihalik G. Edző: Vaszjunyin Artyom
Kapura lövések: 43–22
Emberelőny-kihasználás: 4/2, ill 1/0
MESTERMÉRLEG
Matthew Myers (másodedző): – A második játékrész elején jól játszott a DEAC, nagy nyomást helyezett ránk, de kitartottunk és folytattuk a játékunkat. Elégedettek vagyunk az eredménnyel, jó helyen állunk a bajnokságban, de még sok a tennivalónk.
Vaszjunyin Artyom: – Öt perc alatt két korongeladás két gólba került nekünk. A második harmad őrült volt, kicsit mindkét csapat elveszítette a fejét. Sokkal okosabbnak kell lennünk, ha ilyen meccseken nyerni akarunk. Két jó mérkőzést játszottunk a túránkon, tanulnunk kell ezekből is.

DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK–ÚJPESTI TE 6–4 (2–1, 4–0, 0–3)
Dunaújváros, 226 néző. V: Rencz, Soós, Kovács, Kocsány
DAB: Szücs – Murgic 1, Pozsár / Szécsi 1, BÁNKI 1 / Balázsi (1), VUOKSIALA 1 (2) – Csémi (1), CSEH 1, Pásztor / MIKULOVICS 1 (1), Zorin, JARULIN (4) / Károly (1), Kuminka, Vadócz / Pinczés K. Edző: Hetler Ádám
UTE: Erdei – Tornyai, Ingman (1) / Pokornyi, Franyó (1) / Bogesic, Kiss D. / Osztoics 1 – Kiss P., Golod (1), Szalma (1) / Burzan (1), Thompson (1), LUCIANI 2 (1) / Lőczi, Szabó Rácz 1, Rapos / Vértes, Páterka, Kovács. Edző: Jason Morgan
Kapura lövések: 35–28
Emberelőny-kihasználás: 3/2, ill. 3/2
MESTERMÉRLEG
Hetler Ádám: – Szerettünk volna szépen búcsúzni hazai pályán az Erste Ligától, nagy köszönet a szurkolóinknak, hogy végig mellettünk álltak. A szív diadala volt. Megint megsérült egy játékosunk mérkőzés közben, lassan egy röplabdacsapatra elég a létszámunk, de végig küzdöttünk.
Jason Morgan: – Nehéz úgy játszani, hogy már nem változhat a helyezésünk, ettől függetlenül a hazaiak nagyon jól álltak bele a meccsbe, mi nem, a harmadik harmadban viszont elkezdtünk úgy dolgozni, ahogy az elejétől kellett volna.

SC CSÍKSZEREDA (romániai)–BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC 2–3 (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 0–1) – szétlövéssel
Csíkszereda, 1950 néző. V: Belák, Sikó (romániai), Sábián, Magyar (romániai)
CSÍKSZEREDA: MELNYICSUK – Kulda (1), Ferencz-Csibi / Salló, Láday / MacEachern, Ahola / Kristó – RITCHIE 1 (1), PÉTER B. 1, Becze (1) / Rokaly N., Reisz, Antal / Fodor, Silló, Bíró / Kovács E., Márton, Kedves T. Edző: Péter Róbert
BJA HC: FARKAS R. – Szabó B., Pozsgai / Varga A., Riha (1) / Szivák, Boros / Zimányi – HONEJSEK 1, Nagy G. (1), SCHLEKMANN (1) / Weidemann, Novotnyi 1, KERESZTES L. 1 (1) / Molnár B., Horváth B., Szabó D. / Nádasy, Pilon, Banga. Edző: Kangyal Balázs
Kapura lövések: 27–35
Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 3/0
MESTERMÉRLEG
Antal István (másodedző): – Nagy szükségünk lett volna a két pontra. Az első góljuk sokkolt, nagy védelmi hibából kaptuk, majd egy beleéréssel sikerült még egy gólt szerezniük. Jó karaktert mutattunk újra, vissza tudtunk zárkózni.
Kangyal Balázs: – Ki-ki meccs kerekedett ebből, aminek szerintem a közönség rendkívül örült. Azt nem lehet elvenni egyik csapattól sem, hogy mindent kint hagyott a jégen, és megtett mindent a győzelemért.

 MGYHGYHVVL–KGk 
1. Corona Brasov3123116142–93+4972 
2. Gyergyói Hoki Klub312218132–74+5868 
3. UTE3117311116–90+2657 
4. DEAC31123610115–92+2348 
5. DVTK Jegesmedvék3113331296–83+1348 
6. Sport Club Csíkszereda3211141694–110–1639 
7. BJA317641494–106–1237 
8. FEHA19319231785–123–3834 
9. Dunaújvárosi Acélbikák314212476–179–10317 
AZ ERSTE LIGA ÁLLÁSA

 

 

jégkorong FEHA19 Corona Brasov UTE Erste Liga
Legfrissebb hírek

NHL: a Blackhawks elleni veresége után visszatért a győzelmi útra a Hurricanes

Amerikai sportok
14 órája

Hári János: Reméljük, sűrűbben váltunk majd az agresszívebb taktikára!

Jégkorong
Tegnap, 9:05

Erste Liga: öt gólt szerezve nyert a ligaelső Brassó, Gyergyóban maradt alul a DEAC

Jégkorong
2026.01.23. 20:13

Jégkorong: Bauer Jázminnak valósággá vált az amerikai álom

Utánpótlássport
2026.01.23. 13:18

Erste Liga: bővülhet a sorozat mezőnye

Jégkorong
2026.01.22. 17:39

Bő másfél hónap alatt másodszor verte meg az FTC a címvédő Salzburgot az osztrák hokiligában

Jégkorong
2026.01.21. 21:04

Jégkorong Magyar Kupa: a címvédő és a DVTK kezdi a négyes döntőt

Jégkorong
2026.01.20. 13:45

Jégkorong: beérett az U18-as lányok kemény munkája az A-csoportban

Utánpótlássport
2026.01.19. 19:19
Ezek is érdekelhetik