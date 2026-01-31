Hokiünnep Fehérváron, kezdődik a Magyar Kupa négyes döntője

Az első elődöntőt szombaton kora délután rendezik meg, a DVTK Jegesmedvék az FTC-Telekommal méri össze erejét. A fővárosi csapat címvédőként vág neki a hétvégének, és mivel már az osztrák központú hokiligában vitézkedik, így egyértelműen az első elődöntő esélyese, de az elmúlt években a Fehérvár példája megmutatta, a Magyar Kupában bármi megtörténhet. A Ferencváros jelenleg a 11. helyen áll, vagyis éppen lemaradna a rájátszáskvalifikációt érő helyek valamelyikéről. Ám az elmúlt hetekben többször is a legjobb tíz között állt a gárda, így az alapszakasz hajrájában még bármi lehetséges. Sikeres Magyar Kupa-hétvége plusz löketet adhat a folytatásra.

„Nem lesz könnyű dolgunk. ICEHL-es meccsek miatt kicsit burokban vagyunk, hiszen míg az Erste Ligát közvetíti a televízió, addig a mi találkozóink csak fizetős szolgáltatással, stream-oldalon érhetők el. Talán most lesz az első alkalom ebben az idényben, hogy az ICEHL-es Ferencváros kilép a hazai hokis közvélemény elé – mondta a Nemzeti Sportnak Mihalik András, az FTC támadója. – Ez pici nyomás, hiszen sokat várnak el tőlünk az emberek, ráadásul címvédőként lépünk jégre. Jó teljesítményt szeretnénk nyújtani, a hétvége az eredményességünkön túl a klub és a csapat megítélése szempontjából is fontos. A Magyar Kupa mindig speciális, hiszen a keret mellett az aktuális forma is kiemelten fontos. A január az eredményeket tekintve nem sikerült annyira jól, de még mindig a saját kezünkben van a sorsunk. Bár a papírforma mellettünk szól, a DVTK nincs rossz formában, így oda kell figyelnünk majd.”

A DVTK jó alapszakaszt zárt az Erste Ligában, a miskolciak abszolút a középmezőny élére ugrottak az idény során. Láda Balázs együttese az 5. helyen végzett, a 4. hely megszerzéséhez csupán egy pont hiányzott. A DVTK jó formában várhatja a Magyar Kupát, az elmúlt öt találkozóból négyet megnyert, ráadásul szerdán pont a FEHA19 ellen szétlövésben, így a MET Arénáról is szerezhettek tapasztalatokat a játékosok

„Kicsit szomorúak vagyunk, hogy a pályaelőnyt nem sikerült megszerezni a rájátszásra. Megyünk tovább, most jön a java, a Magyar Kupa, valamint a magyar bajnoki és az Erste Liga rájátszása – nyilatkozta Tóth Balázs a nemzetisport.hu-nak. – Tudjuk, hogy a Ferencváros kicserélődött, már az ICEHL-ben játszanak, de láttunk már a Magyar Kupában meglepetéseket, többször Erste Ligában érdekelt együttesék nyerték meg az aranyérmet. Számunkra az a legfontosabb, hogy tartsuk be az edzői utasításokat, a saját játékunkra figyeljünk. Ha a mi oldalunkról mindent megteszünk a pályán és minimalizáljuk a hibáinkat, akkor szoros meccset játszhatunk a Ferencvárossal. Szerdán a FEHA19 ellen már játszhattunk a MET Arénában, ez mindenképpen jó tapasztalat volt, hiszen az átlagnál kisebb a jégfelület, ehhez alkalmazkodni kell. Kapusként a kisebb pályán jobban figyelni kell, bárhonnan meglephetnek, gyorsabb a játék is.”

Érdekes, és egyben sporttörténelmi mérkőzésre kerül sor a második elődöntőben, ahol a két fehérvári csapat játszik egymással, a FEHA19, valamint a Hydro Fehérvár AV19. A két együttes hivatalos mérkőzésen még soha sem játszott egymással. Az elmúlt idényekben, valamint a most futóban is szép számmal akadnak olyan játékosok, akik néhány mérkőzésen, vagy éppen edzésen lehetőséget kaptak a másik gárdában. Köztük van Nagy Dominik is, aki remekül kezdte az évadot, és bemutatkozott az ICEHL-ben is. Szerdán még Salzburgban lépett jégre a „nagyokkal”, míg a hétvégén a farmcsapatot erősíti majd.

„Fura szituáció, de nagyon várom a találkozót és az egész hétvégét. Ez elmondható az egész csapatról – mondta Nagy Dominik a Nemzeti Sportnak. – Mindenkiben van egy kis drukk, ki akarjuk hozni magunkból a maximumot. Jelenleg az arénában egymás mellett vannak az öltözőink, ez még ad egy plusz löketet a szombati elődöntőhöz. A FEHA19 játékstílusának jól fekszik a MET Aréna kisebb jégfelülete, belaktuk mi is a csarnokot, fantasztikus körülmények között készülhetünk. Szeretnénk éremmel zárni a hétvégét, az alapszakasz végére összeállt a csapat, megértettük a szisztéma lényegét, ami pontokban is megmutatkozott.”

A Volán az ICEHL-ben küzd a rájátszáskvalifikációs pozíciókért, Ted Dent fiai az elmúlt hét mérkőzésüket elveszítették, így nincsenek jó formában. Az elmúlt tíz évben a kék-fehérek mindössze háromszor tudták megnyerni a Magyar Kupát, így a most előttünk álló hétvége jó esély egy újabb aranyérem megszerzésére. A sikeres hétvége pedig ahogy a Ferencváros esetében is, nagy lökést adhat az ICEHL alapszakaszának hajrájára.

„Ez a városnak és a fehérvári sportnak is nagyon jó, hogy két helyi csapat megküzdhet egymással, szinte mindegyik srácot ismerjük, edzettek is velünk. Foggal-körömmel küzdenek azért, hogy bekerüljenek a csapatba. Örülök, hogy jönnek a fiatalok és a mi helyünkre pályáznak – mondta Bartalis István, a Hydro Fehérvár AV19 támadója. – Van rajtunk nyomás, hiszen nekünk ezen a hétvégén csak vesztenivalónk van, az ellenfeleink felszabadultabban játszhatnak. Az elmúlt években már találkoztunk ezzel a szituációval, tudnunk kell kezelni. Nagyon jó lesz, hogy ezen a hétvégén kicsit más közegben, más csapatokkal mérkőzünk meg, nulláról indulva tudunk nekiszaladni ennek a tornának. Szeretnénk megnyerni a Magyar Kupát.”

JÉGKORONG

MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, SZÉKESFEHÉRVÁR, MET ARÉNA

ELŐDÖNTŐ

13.30: FTC-Telekom–DVTK Jegesmedvék

17.00: Hydro Fehérvár AV19–FEHA19