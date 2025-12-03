NHL: Ovecskin két gólpasszt adott a Los Angeles Kings ellen

A Tampa Bay Lightning sorozatban hét győztes meccs után maradt alul a New York Islanders vendégeként. A „szigetlakók” 2–1-es győzelmet arattak, köszönhetően elsősorban az orosz Ilja Sorokinnak, aki 27 védést is bemutatott a mérkőzésen.

Vereséggel zárta a játéknapot a Dallas Stars is, amely a New York Rangers otthonában maradt alul 3–2-re hosszabbítás után. A mindent eldöntő találat Vlagyiszlav Gavrikov nevéhez fűződött.

Szokatlanul gólszegény összecsapáson, a Minnesota Wild idegenben aratott 1–0-s győzelmet a tavalyi döntős Edmonton Oilers otthonában. A találkozó egyetlen gólját Jonas Brodin szerezte az első harmadban, a Minnesota kapujában a svéd Jesper Wallstedt 33 lövést hárított.

A Colorado Avalanche a Vancouver Canucks otthonába látogatott, és aratott 3–1-es győzelmet. Pedig az első harmadban a Canucks szerzett vezetést, a vendégek azonban még ebben a játékrészben egyenlítettek, majd a második harmadban újabb két gólt szerzeztek. Nathan MacKinnon két góllal zárta az összecsapást.

A Washington Capitals a harmadik harmadban szerzett két gólt, ezzel eldöntötte a Los Angeles Kings elleni idegenbeli összecsapását, amelynek a vége így 3–1 lett a fővárosiaknak. A Capitals elnyűhetetlen orosz csillaga, Alekszandr Ovecskin két gólpasszal vette ki a részét csapata győzelméből.

NHL

ALAPSZAKASZ

Montreal Canadiens–Ottawa Senators 2–5

Detroit Red Wings–Boston Bruins 5–4

New York Islanders–Tampa Bay Lightning 2–1

New York Rangers–Dallas Stars 3–2 – hosszabbítás után

Florida Panthers–Toronto Maple Leafs 1–4

Nashville Predators–Calgary Flames 5–1

Colorado Avalanche–Vancouver Canucks 3–1

Edmonton Oilers–Minnesota Wild 0–1

Vegas Golden Knights–Chicago Blackhawks 4–3 – szétlövéssel

Los Angeles Kings–Washington Capitals 1–3