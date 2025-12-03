Nemzeti Sportrádió

NHL: Ovecskin két gólpasszt adott a Los Angeles Kings ellen

2025.12.03. 08:46
Alekszandr Ovecskin ismét remekelt (Fotó: Getty Images)
Tíz mérkőzést is rendeztek az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL), magyar idő szerint szerdán hajnalban: a Tampa Bay Lightning és a Dallas Stars vereséget szenvedett, győzött viszont a Minnesota Wild és a Colorado Avalanche. Alekszandr Ovecskin pedig két gólpasszal járult hozzá a Washington Capitals diadalához.

A Tampa Bay Lightning sorozatban hét győztes meccs után maradt alul a New York Islanders vendégeként. A „szigetlakók” 2–1-es győzelmet arattak, köszönhetően elsősorban az orosz Ilja Sorokinnak, aki 27 védést is bemutatott a mérkőzésen.

Vereséggel zárta a játéknapot a Dallas Stars is, amely a New York Rangers otthonában maradt alul 3–2-re hosszabbítás után. A mindent eldöntő találat Vlagyiszlav Gavrikov nevéhez fűződött.

Szokatlanul gólszegény összecsapáson, a Minnesota Wild idegenben aratott 1–0-s győzelmet a tavalyi döntős Edmonton Oilers otthonában. A találkozó egyetlen gólját Jonas Brodin szerezte az első harmadban, a Minnesota kapujában a svéd Jesper Wallstedt 33 lövést hárított.

A Colorado Avalanche a Vancouver Canucks otthonába látogatott, és aratott 3–1-es győzelmet. Pedig az első harmadban a Canucks szerzett vezetést, a vendégek azonban még ebben a játékrészben egyenlítettek, majd a második harmadban újabb két gólt szerzeztek. Nathan MacKinnon két góllal zárta az összecsapást.

A Washington Capitals a harmadik harmadban szerzett két gólt, ezzel eldöntötte a Los Angeles Kings elleni idegenbeli összecsapását, amelynek a vége így 3–1 lett a fővárosiaknak. A Capitals elnyűhetetlen orosz csillaga, Alekszandr Ovecskin két gólpasszal vette ki a részét csapata győzelméből.

NHL
ALAPSZAKASZ
Montreal Canadiens–Ottawa Senators 2–5
Detroit Red Wings–Boston Bruins 5–4
New York Islanders–Tampa Bay Lightning 2–1
New York Rangers–Dallas Stars 3–2hosszabbítás után
Florida Panthers–Toronto Maple Leafs 1–4
Nashville Predators–Calgary Flames 5–1
Colorado Avalanche–Vancouver Canucks 3–1
Edmonton Oilers–Minnesota Wild 0–1
Vegas Golden Knights–Chicago Blackhawks 4–3szétlövéssel
Los Angeles Kings–Washington Capitals 1–3

 

Ezek is érdekelhetik