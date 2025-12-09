Sárközy-emléktorna: öt játékos sérülés miatt kikerült a magyar keretből

A sportági szövetség (MJSZ) honlapjának beszámolója szerint nem lehet ott Majoross Gergely szövetségi kapitány együttesében a hátvéd Farkas Olivér mellett a csatároktól Ambrus Gergő, Schlekmann Márk, Sofron István és Varga Balázs sem. Az MJSZ megjegyzi, hogy mivel bekkekből eleve többet hívott be a szakvezetés, csak a támadókhoz jönnek plusz emberek Farkas László, Galajda Zsombor, Ravasz Csanád és Szabó Rácz Maxim személyében.

A válogatott tagjai kedden (ma) találkoznak a Tüskecsarnokban, ahol három napon át készülnek az emléktornára, amelyet a Nemzetek Európai Kupájának keretén belül rendeznek. A magyarok sorrendben az olaszokkal, a franciákkal és a lengyelekkel csapnak össze.

A sorozat novemberi nyitótornáján a mieink legyőzték a házigazda és olimpiai szereplő Franciaországot, igaz, előtte a dánoktól és a norvégoktól kikaptak.

A mostani viadal az olasz és a francia csapat számára főpróba lesz a februári téli olimpia előtt.

A MAGYAR FÉRFI JÉGKORONG-VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Bálizs Bence (FTC-Telekom), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Vay Ádám (Piráti Chomutov, cseh)

Hátvédek: Csollák Márkó (DVTK Jegesmedvék), Hadobás Zétény (FTC-Telekom), Horváth Donát (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Milán (FTC-Telekom), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék), Tornyai Gábor (UTE)

Csatárok: Bartalis István (Hydro Fehérvár AV19), Dobos Bendegúz (KeuPa, finn), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Farkas László (FEHA19), Galajda Zsombor (FTC-Telekom), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Mattyasovszky Gergely (FTC-Telekom), Mihalik András (FTC-Telekom), Molnár Bálint (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Nagy Krisztián (FTC-Telekom), Nemes Márton (Bentley University, amerikai), Ravasz Csanád (Gyergyói HK), Szabó Rácz Maxim (UTE), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK)

A program

december 12., péntek

15.00: Lengyelország–Franciaország

19.00: Magyarország–Olaszország

december 13., szombat

15.00: Olaszország–Lengyelország

19.00: Magyarország–Franciaország

december 14., vasárnap

12.30: Olaszország–Franciaország

16.30: Magyarország–Lengyelország