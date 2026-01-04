Nemzeti Sportrádió

A FEHA19 megszakította az Újpest győzelmi sorozatát az Erste Ligában

2026.01.04. 19:11
Fotó: UTE/Vörös Dávid
A FEHA19 meglepetésre 4–3-ra győzött az Újpest vendégeként a jégkorong Erste Liga vasárnapi játéknapján. Az élbolyhoz tartozó lilák öt győzelem után kaptak ki, a fehérváriak négy vereségből álló rossz szériát zártak le. A DEAC 4–0-ra megverte a címvédő Gyergyót, a DVTK öt gólt ütött a Csíkszeredának (5–3), míg a brassóiak 4–3-ra nyertek a BJAHC vendégeként.

JÉGKORONG ERSTE LIGA
UTE–FEHA19 3–4 (0–0, 1–2, 2–2)
Újpest, 724 néző. V: Tóth R., Németh M., Váczi, Sábián
UTE: Rajna – Ronkainen (2), Franyó / Tornyai, Kiss D. / Bogesics, Pokornyi / Osztoics – Kiss P. (1), GOLOD 1 (1), Rapos / Burzan, Páterka, LUCIANI 2 / Szalma, Szabó Rácz, Kovács A. / Kovács S. (1), Baróti (1). Edző: Jason Morgan
FEHA19: Hegedüs L. – Bajkó (1), Dóczi Zs. (1) / Sivrin, Salamon / Deák, Joó / Erdőhelyi (1) – Keceli-Mészáros, Farkas L., Németh Z. (1) / Ambrus Cs., Aragon, Zapernick / Bucskin (1), ALAPI 1, MIHÁLY 1 (1) / BALASITS 1, Nádor 1, Erdősi. Edző: Tokaji Viktor
Kapura lövések: 33–49
Emberelőny-kihasználás: 3/2, ill. 4/1
MESTERMÉRLEG
Jason Morgan: – Az első harmadban nagyon nyomott az ellenfél, több minőségi helyzetet alakított ki, Rajna Miki segítségével úsztuk meg kapott gól nélkül. A másodikban jobban kezdtünk, megszereztük a vezetést, aztán elhittük, hogy könnyű dolgunk lesz. A Gyergyó elleni érzelemdús, telt házas diadal után ezúttal sikerült lebecsülnünk az ellenfelet.
Tokaji Viktor: – Nekünk jót tett az elmúlt két hét dömpingje, sokat tudtunk fejlődni, hiszen szinte kétnaponta meccsek voltak, végig sok energiával játszottunk, és a legtöbb mérkőzést nyílttá tettük. Arra kértem a játékosokat, hogy tartsák az energiaszintet, de jobban összpontosítsanak a gólszerzésre. Ez sikerült, ezért voltunk képesek megfordítani a találkozót.

Budapest Jégkorong Akadémia HC–Corona Brasov (romániai) 3–4 (1–1, 0–3, 2–0)
DVTK Jegesmedvék–SC Csíkszereda (romániai) 5–3 (1–1, 2–1, 2–1)
DEAC–Gyergyói HK (romániai) 4–0 (2–0, 2–0, 0–0)
Jegyzőkönyvek később…

 

 

