Erste Liga: a Brassó és az Újpest is sorozatban ötödször nyert

A DVTK Jegesmedvék szétlövésben győzött a magyar bajnoki címvédő Budapest Jégkorong Akadémia ellen.

A Dunaújváros az Érdi Jégcsarnokban, zárt kapuk mögött alulmaradt a Csíkszeredával szemben.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

UTE–GYERGYÓI HK (romániai) 4–2 (2–0, 1–1, 1–1)

Újpesti Jégcsarnok, 1184 néző. V: Korbuly, Máhr-Stumpf, Sábián, Szabó Dávid.

Kapura lövések: 24–52.

Emberelőny-kihasználás: 3/2, ill. 1/0.

UTE: RAJNA – RONKAINEN 1 (2), Franyó (1) / Tornyai, Kiss Dániel / Bogesics, Pokornyi / Osztoics – Burzan 1, Golod (1), LUCIANI 1 (1) / SZALMA, Páterka, Kovács S. 1 / Lőczi, Szabó Rácz (1), Rapos / Baróti. Edző: Jason Morgan

GYERGYÓ: Rinne – Haaranen, Jalasvaara / Mesikämmen (1), FEJES 1 / IMRE, Szabó T. / Sándor Á. – Vincze P., Gerads, Bodó / Orban, Ravasz, Sárpátki / Ambrus G., Császár, Väyrynen 1 / Sándor-Székely, Tranca, Szigeti. Edző: Markus Juurikkala

MESTERMÉRLEG

Jason Morgan: – Örülök, hogy sikerült a szurkolóink kedvére tenni, kiszolgálni őket, jó atmoszféra volt a csarnokban. Annak ellenére, hogy rengeteg a sérültünk, jól kezdtük a meccset, a második harmad káosz volt, de a harmadikban újra fegyelmezettek voltunk.

Markus Juurikkala: – Amikor ilyen hamar hátrányba kerülsz, végig futnod kell az eredmény után, kockáztatnod kell, és eközben kevésbé figyelsz a taktikára. A hozzáállással nem volt gond, a teljesítménnyel igen.

FEHA19–CORONA BRASOV (romániai) 3–4 (0–2, 1–1, 2–0, 0–0, 0–1) – szétlövésben

Ajka, 800 néző. V: Soós, Gebei G., Gottlibet, Dömötör.

Kapura lövések: 33–43.

Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 3/0.

FEHA19: Hegedüs – Bajkó, DÓCZI 2 / DEÁK, Nagy D. / Joó, Szabó P. / Salamon Z. – Keceli-Mészáros, Farkas L., NÉMETH Z. 1 (1) / Ambrus Cs. (2), Zapernick (1), Aragon (1) / Bucskin, Alapi, Erdősi / Blasits, Nádor, Erdőhelyi. Edző: Tokaji Viktor

BRASSÓ: Adorján – Bors, PICHÉ 1 / Boriszenko (1), Wardley (1) / Gecse, Stief – Valchar (1), Welsh (1), VAN WORMER / KÓGER 1 (1), Részegh T. 1, Zagidullin 1 / Rokaly-Boldizsár, Gajdó B. (1), M. Levin / R. Vasile, Molnár Zs. Filip. Edző: Strenk Hunor és Matthew Myers

MESTERMÉRLEG

Tokaji Viktor: – Fontos egy pontot szereztünk, de lehetett volna ez több is. Tudtuk mi az ellenfél erőssége, de kellett egy kis idő, mire összeszedtük magunkat. Elkezdtük leegyszerűsíteni a játékot és emiatt ki tudtunk egyenlíteni a rendes játékidőben.

Strenk Hunor: – A mérkőzés első két harmadában az történt a jégen, amit szerettünk volna, irányítottuk a játékot, és rengeteget lőttünk kapura. Aztán két felesleges kiállítás miatt az ellenfél visszajött a meccsbe, de örülök a győzelemnek.

BUDAPEST JÉGKORONG AKADÉMIA HC–DVTK JEGESMEDVÉK 1–2 (0–1, 1–0, 0–0, 0–0, 0–1) – szétlövésben

Vasas Jégcentrum, 478 néző. V: Rencz, Tóth Renátó, Kovács P., Varjú.

Kapura lövések: 45–35.

Emberelőny-kihasználás: 6/0, ill. 3/1.

BJA HC: FARKAS R. – Szabó B., Szabó Dániel / Pozsgai, Riha / Jurkovics, Boros / Varga A. – Honejsek, Nagy G., Schlekmann / V. Razumnjak 1, Novotny, Banga / Horváth B. Keresztes, Pilon / Nádasy, Weidemann, Zimányi. Edző: Kangyal Balázs

DVTK: TÓTH K. – CSOLLÁK 1, Kärmeniemi (1) / Szirányi, Szathmáry / Vokla, Szalay / Orosz – Marklund (1), Stuart, Djumics / Tóth Gergő, Kinloch, Miskolczi / Trajcsik 1, Csiki, Rétfalvi K. / Pásztor, Czecze, Farkas M. Edző: Láda Balázs

Kangyal Balázs: – Ha egy csapat ennyi rávezetést kihagy a szétlövésben és ennyi emberelőnyt képtelen kihasználni, akkor nem érdemel győzelmet. A rendes játékidőben jobbak voltunk, mint a DVTK, csak a gólszerzés nem jött össze.

Láda Balázs: – Nehéz mérkőzés volt, és nagyon örülünk, hogy ilyen játékkal két pontot tudtunk szerezni. Kellett ehhez egy jó kapusteljesítmény, az, hogy emberelőnyben gólt szerezzünk és hogy emberhátrányban önfeláldozóak legyünk.

DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK–SC CSÍKSZEREDA 4–6 (1–1, 0–3, 3–2)

Érd, zárt kapuk mögött. V: Nagy A., Belák, Kövesi, Lánczos.

Kapura lövések: 34–26.

Emberelőny-kihasználás: –, ill.: 2/1

DAB: Szücs – Szécsi, Pozsár / MIKULOVICS, KUGYIN 1 (1) / Bánki, Vuoksiala (1) / Balázsi – Pinczés, Cseh, Keresztes / JARULIN 1 (3), ZOHOVS 2 (2), Zorin / Csémi, Károly, Popovics / Vadócz. Edző: Hetler Ádám

CSÍKSZEREDA: Melnyicsuk – MacEachern, Láday / Salló, Kristó / Ahola (1), Both – RITCHIE 1 (1), Péter (1), Becze 1 / Farley (1), Silló, Antal / Rokaly N. (2), REISZ 2 (2), FODOR 2 (1) / Nyisztor, Márton, Kedves. Edző: Péter Róbert

MESTERMÉRLEG

Hetler Ádám: – Két sebzett csapat csatája volt, amiből az ellenfél jött ki jobban. A cilinderből azért egy korábbi NHL-es játékost elő tudott húzni a Csík, nekünk erre nincs lehetőségünk. Az elején puhák voltunk a kapu előterében, amit ők kegyetlenül kihasználtak.

Péter Róbert: – Az első harmadot nem kezdtük jól, inkább az ellenfél irányított, mégis sikerült gólt szereznünk. A második harmadot sokkal jobban kezdtük, a harmadikra megint kényelmesen jöttünk ki, de a végén csak behúztuk a meccset.