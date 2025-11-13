Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: négymeccses eltiltást kapott az UTE játékosa

2025.11.13. 12:18
Címkék
Bogesic Vedran UTE jégkorong Erste Liga
Négy mérkőzésről tiltotta el Bogesic Vedrant, az Újpesti TE jégkorongozóját az Erste Liga fegyelmi bizottsága.

A magyar-szerb hátvéd kedden a Dunaújváros elleni meccsen (3–1-re veszített az UTE) kapott kétperces kiállítást a pályaválasztó Acélbikák játékosa, Keresztes Zsombor elleni szabálytalanságért. A fegyelmi testület azonban arra a megállapításra jutott, hogy az ütközés „minden körülményét figyelembe véve megfelelt a fejre, nyakra irányuló támadás” kritériumainak, amiért az ütközés súlyossága alapján nagybüntetés és végleges fegyelmi büntetés is kiszabható. A bizottság úgy ítélte meg, hogy az ütközés szándékos volt és a fej-nyak területére irányult.

Az eset leírása alapján Bogesic Vedran „közvetlenül az érintkezés előtt felemeli a kesztyűjét, az alkarját és a könyökét, majd Keresztes Zsombor irányába ugrik, jelentős erővel, és láthatóan hozzáérve a nyak területéhez”, a szabálytalanságot a „hirtelen felindulás” kategóriájába sorolta a bizottság.

Mivel Bogesic a szabályok szerint visszaesőnek minősül, a szabálytalan ütközésért két mérkőzéses eltiltást kapott, emellett további két találkozót a versenyévadon belüli második eltiltásáért kell kihagynia. Büntetését a soron következő Erste Liga- és Magyar Kupa-találkozókon töltheti le.

Az Újpest automatikusan pénzbüntetést kapott az esetért, a klubot a vonatkozó szabály értelmében 800 euró (308 ezer forint) megfizetésére kötelezte a testület.

 

