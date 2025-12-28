Hatalmas hokibulival búcsúzik a Raktár utcai pálya

1977-ben adták át az akkor még nyitott székesfehérvári műjégpályát, mai nevén Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokot. 1993-ban kapott tetőt a létesítmény, és lett az ország első állandóan működő fedett jégpályája. Rögtön első évében Magyar Kupát nyert hazai pályán az Alba Volán. Az azóta eltelt időszakból is megannyi legendás mérkőzés és emlék fűződik a Raktár utcai pályához, legyen szó bajnoki finálékról, kupadöntőkről, EBEL-derbikről, felnőtt és utánpótlás-világbajnokságokról, vagy a 2004-es Magyarország-Kanadáról. Helyi kedvencek és külföldi sztárok léptek jégre az „Ördögkatlanban”.

A „nagy Volán”, vagyis a Hydro Fehérvár AV19 már második éve használja az új, modern és impozáns MET Arénát, de a FEHA19-nek és az utánpótláscsapatoknak továbbra is az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok az otthonuk – a közönség pedig a hajtós játék, de néha talán csak a nosztalgia miatt is szép számban kilátogatott ide.

Fotó: Soos Attila

A közel 50 éves létesítmény, ahol későbbi válogatott jégkorongók generációi nevelkedtek, és ahol kialakult az ország egyik legjobb utánpótlásnevelő-műhelye, 2026 elején megújul. A rekonstrukció célja, hogy korszerűbb, fenntarthatóbb működést támogató megoldásokkal és modernebb körülményekkel szolgálja a jégsport közösségét, továbbá a FEHA19 akadémiai és utánpótlás-nevelő munkája hosszú távon is élenjáró színvonalon, méltó infrastruktúrával folytatódhasson.

A munkálatok januárban kezdődnek, ám előtte még többnapos programsorozattal lehet elköszönni a csarnoktól. Az események december 30-án a FEHA19–DEAC Erste Liga-mérkőzéssel indulnak, ahol még egyszer újra át lehet élni a klasszikus Raktár utcai hangulatot. A 18.15-kor kezdődő meccs előtt már 16 órától megnyílnak a létesítmény kapui a nézők előtt.

A látogatók kipróbálhatják a léghokit és a streethokit, és tesztelhetik a lövőerősséget is. Lesz célbadobó kihívás, valamint ügyességi játékok nyereményekért. A mystery boxok meglepetéseket rejtenek, de fel lehet keresni az arcfestést, a karikatúrakészítőt és a fotófalat is. A készlet erejéig ingyen sört is kínálnak a szervezők, és nem hiányozhat természetesen a forró tea és forralt bor, a friss lángos, valamint Zsuzsa néni jól ismert és kedvelt hotdogja sem. A meccsen a fehérvári jégkorongsport meghatározó alakjaival is találkozni lehet.

Fotó: Soos Attila

További részletek a FEHA19 honlapján és a Facebook-eseményben