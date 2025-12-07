Osztrák jégkorongliga: ezúttal nem sikerült a ferencvárosi bravúr

REMEK FORMÁBAN VÁRHATTA mindkét magyar együttes a vasárnapot, a Ferencváros két nagy skalpot már begyűjtött a napokban, először a Salzburgot, majd a Pustertalt verte meg a zöld-fehér gárda, ráadásul utóbbit 7–3-ra győzte le. A Fehérvár ebben az idényben először sorozatban három elért sikerrel várhatta a Pioneers Vorarlberg elleni bajnokit, Ted Dent együttese mivel a ligautolsóval játszott, így joggal bízhatott benne, hogy a szériát tovább nyújthatja.

A Ferencváros kezdett előbb a két magyar csapat közül, és a fővárosiak egyből nekiestek a Bolzanónak, Mihalik András fél perc után már vezetéshez juttathatta volna az övéit. Később Shane Gersich léphetett ki, de Nagy Kristóf hárított. A magyar kapus résen volt néhány perccel később is, amikor az olaszok három támadója fordulhatott le lendületből. Ezt is megúszta az FTC, nyolc és fél perccel a vége előtt pedig megszerezte a vezetést: Mihalik verte meg az emberét a jobb szélen, a középen érkező Brady Shaw elé tálalt, a házi pontkirály nem hibázott a nagy helyzetben. A szünet előtt még egy kényszerű kapuscsere történt a vendégek oldalán, Gianluca Vallini egy rossz mozdulatot követően kért cserét, Samuel Harvey vette át a helyét.

A második harmad egy áthúzódó ferencvárosi emberelőnnyel startolt el, de ez kimaradt, és ezt utólag bánhatta igazán a magyar együttes, ugyanis ebben a játékrészben fordított a Bolzano. A 30. perc legelején Cristiano DiGiacinto egalizált közelről, majd még a szünet előtt Bryce Misley léphetett ki egyedül, és élt a ziccerrel.

Az utolsó harmad egyik nagy kérdése az volt, hogy melyik együttes bírja jobban erővel, ugyanis az olaszoknál mindössze öt hátvédet forgattak, míg a fővárosiaknál nem volt teljes a negyedik támadósor, így többnyire három sort forgatott a szakmai stáb. Mindkét oldalon akadtak helyzetek, majd nyolc perccel a vége előtt egyenlített az FTC, ám a videózás során kiderült, a helyzetet les előzte meg. Ez a szituáció mint utólag kiderült, sorsdöntő volt, ugyanis bár akadt még lehetőségük a hazaiaknak, az utolsó két percre kanyarodva Brad McClure egy kontrából lezárt minden nyitott kérdést, a Ferencváros 3–1-re kapott ki a Bolzanótól.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

FTC-TELEKOM–HCB SÜDTIROL ALPERIA (olasz) 1–3 (1–0, 0–2, 0–1)

Budapest, Tüskecsarnok, 1402 néző. Vezette: Ofner, Smetana (osztrákok)

FTC: Nagy K. – Bengtsson, Hadobás / Tóth G., Lindgren / Hudec, Horváth M. / Seregély, Farkas B. – SHAW1, Mattysovszki (1), Molnár D. / Green, Coulter, Tammela / MIHALIK A. (1), Nagy K., Galajda / Sebestyén, Tóth R. Edző: Timo Saarikoski

BOLZANO: Vallini (Harvey) – Gildon, Seed (1) / Miglioranzi, Diperna / Valentine – Schneider (1), Pollock (1), MCCLURE 1 / DIGIACINTO 1, Gersich (1), Gazley / L. Frigo, Mantenuto, Frank / Brunner, MISLEY 1, Marchetti. Edző: Kurt Kleinendorst

Később

16.00: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19, Feldkirch

16.30: Vienna Capitals (osztrák)–RB Salzburg (osztrák)

17.30: EC KAC (osztrák)–Graz 99ers (osztrák)

17.30: TWK Innsbruck (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén)