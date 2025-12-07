ICEHL: kikapott Vorarlbergben a Fehérvár

Ami a Fehérvárt illeti, Ted Dent gárdája idegenbeli túráját Innsbruckban kezdte meg sikeresen szombaton, a két kötelező feladat közül az elsőt letudta. Vasárnap az utolsó helyezett otthonában sem lehetett más cél, csak a három pont megszerzése.

Óvatos iramban kezdtek a felek, a Volán mezében Innsbruckban két góllal debütáló Max Gerlach ezúttal is veszélyesen kezdett, de nem tudott betalálni az első húsz percben. Rajta kívül nem sok fehérvári játékos előtt adódott nagy helyzet, ez részben köszönhető volt annak is, hogy három emberelőnyt is ki kellett bekkelnie a magyar együttesnek.

Az első szünetet követően a Volán is fórba került, igaz, majdnem gólt kapott belőle. Öt az öt ellen az első húsz perchez képest némi fehérvári fölényt lehetett felfedezni, de a vezetést a Vorarlberg szerezte meg, távoli lövésbe beleértek, ezt még reflexből védte Ramis Reijola, de a korongra lecsapott Eric Florchuk. Gyorsan sikerült egalizálni, egy emberelőnyt négy másodperc alatt használt ki a Fehérvár, Bartalis István kapáslövése talált utat a kapuba. Nem volt sokáig egyenlő az állás, ugyanis húsz másodperccel később ismét vezetett a Pioneers, Michael Kernberger maradt egyedül, aki köszönte szépen és kilőtte a felső sarkot.

Az utolsó harmadra Ted Dent belenyúlt a sorokba, próbálta fokozni a tempót a Fehérvár, de a hazai kontrák is hordoztak magukban veszélyt. Nyolc perc eltelte után úgy tűnt, sikerült egyenlíteni, egy lecsorgót Rasmus Kulmala pofozott be, de végül a játékvezetők érvénytelenítették a találatot videózást követően. A túloldalon emberelőnyben a Vorarlberg kapuvasat ütött, majd Hári János és Erdély Csanád ugrott ki, utóbbi nagy helyzetben elütött a pakk felett. Ez pedig mint később kiderült, végzetes volt, egy ellentámadásból Kevin Macierzynski révén kettőre növelte előnyét a Vorarlberg. Elúszni látszott a mérkőzés, és ezt négy perccel a vége előtt még fokozta egy újabb osztrák gól, Eric Florchuk kissé szerencsés találatával háromra nőtt a két gárda közötti differencia.

Innen már nem volt visszaút, a Fehérvár kikapott a forduló előtt az utolsó helyen álló otthonában.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

Pioneers Vorarlberg–Hydro Fehérvár AV19 4–1 (0–0, 2–1, 2–0)

Feldkirch, 1741 néző. Vezette: Rene (osztrák), Zrnic (szlovén), Nothegger (osztrák), Zgonc (szlovén). Kapura lövések: 28–36. Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 4/1

VORARLBERG: CAFFI – Schnetzer, Roehl / Reini (1), Kernberger 1 / Korecky, Wempe / Mader – Bukarts, Dornbach, Adams / MAIER (2), Gallant (1), FLORCHUK 2 / A. Summer, Lebeda, Macierzynski 1 / Woborsky, Mussbacher, B. Summer. Edző: Johannes Nygard

FEHÉRVÁR: Reijola – ANDERSEN (1), Messner / Horváth Donát, Campbell / Stipsicz, Stajnoch / Kiss R. – Archibald, BARTALIS 1, Kuralt / Erdély, Hári (1), Cheek / Kulmala, Richards, Gerlach / Ambrus Cs., Németh K., Terbócs. Edző: Ted Dent

MESTERMÉRLEG

Johannes Nygard: – A srácok az első perctől az utolsóig remekül játszottak. A Fehérvár remek csapat, megvoltak a lehetőségei és a jobb periódusai, de a hatvan perc alapján megérdemelten nyertünk.

Ted Dent: – Kissé lassan kezdtünk, a harmadik harmadban érvénytelenített találatunk fordulópont volt. Sajnos ebből nem jöttünk ki jól, az ellenfél stábja megnézette a szituációt, a döntés pedig az lett, hogy nem érvényes a gól. Próbáltunk beleadni mindent, kifogyott a tank a végére, de a srácok a legjobbjukat próbálták nyújtani.

További eredmények

Vienna Capitals (osztrák)–RB Salzburg (osztrák) 2–4 (1–0, 1–1, 0–3)

TWK Innsbruck (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén) 1–3 (0–1, 0–1, 1–1)

Később

17.30: EC KAC (osztrák)–Graz 99ers (osztrák)

Korábban

FTC-Telekom–HCB Südtirol Alperia (olasz) 1–3 (1–0, 0–2, 0–1)