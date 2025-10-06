Majoross a jégkorong NEK-ről: jót tesz egy szervezettebb versenysorozat

„Amikor először felvetődött az ötlet a nemzetközi szövetségnél (IIHF), nagyon reméltem, hogy meg is valósul, mert jót tesz a közepes és kicsi hokiországoknak egy szervezettebb versenysorozat” – idézte a szakvezetőt hétfőn a magyar szövetség honlapja.

Majoross hozzátette, az elitmezőnyben maradásuk révén viszonylag jó helyre kerültek a rangsorban, ezáltal rendszeresen jó ellenfelekkel játszhatnak. Annak is örül, hogy immár lesz kifejezett céljuk és tétjük a válogatott szünetekben játszott mérkőzéseknek azon túl is, hogy a csapatok készülnek a világbajnokságra, illetve fejlesztik a fiatal játékosaikat.

„Kap egy pluszértelmet az egész, ami jót fog tenni a mérkőzések színvonalának és a rendezvények eladhatóságának is, azaz remek kezdeményezés” – magyarázta a kapitány, aki az IIHF edzőbizottságának is tagja.

A szakember hangsúlyozta, számukra az a legfontosabb, hogy újabb A-csoportos szintű mérkőzésekkel gazdagodik a naptáruk.

A NEK-ben a válogatott felkészülési szüneteket felhasználva novemberben, decemberben és februárban versenyez majd 17 válogatott.

JÉGKORONG NEMZETEK EURÓPAI KUPÁJA

Kék-csoport

2025. november 3-9., Épinal (Franciaország)

Ellenfelek: Franciaország, Dánia, Norvégia

2025. december 8-14., Magyarország (Sárközy Tamás Emléktorna)

Ellenfelek: Franciaország, Lengyelország, Olaszország

Sárga-csoport

2026. február 2-8., Oslo (Norvégia)

Ellenfelek: Ausztria, Norvégia