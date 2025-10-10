Az új sorozatból mindenképpen profitálhat a magyar jégkorong-válogatott

– Hatalmas elismerésben részesült a közelmúltban, beválasztották a Magyar Jégkorong Hírességek Csarnokába.

– Megtisztelve éreztem magam a hír hallatán, a döntést az elnök asszony, Kolbenheyer Zsuzsanna közölte velem a múlt héten – mondta a Nemzeti Sportnak Majoross Gergely. – Elkezdtek kavarogni a gondolatok bennem ezzel kapcsolatban, sok olyan játékos, vezető van ebben a csoportban, akik valamilyen ponton nagyon fontosak voltak a karrieremben. Csak köszönettel tartozom nekik, hogy találkozhattam velük gyerekként vagy a pályafutásom során, aztán akadnak köztük olyanok, akikkel játszottam együtt – ők formáltak engem. Köszönöm, hogy befogadtak.

– Van, aki nagy hatással volt az életútjára?

– Ez nehéz, senkit sem szeretnék kihagyni. Ha időrendben haladok, Kereszty Ádámmal kell kezdenem, neki köszönhetően választottam gyerekként a jégkorongot. Édesapám gyerekkori barátja, a szüleimmel jártam az ő meccseire, egyre közelebb kerültem a sportághoz. Ő kérdezte egyszer, hogy miért nem próbálom ki. Kovács Zoltán és Kiss Tibor is nagy hatással volt rám, az utánpótlásban voltak az edzőim, elég mostoha körülmények között dolgoztak akkor, de nagyon odaadóan. Elég sokunkból lett játékos, később edző, a fanatizmusuk átragadt ránk. Idősebb Ocskay Gábor lehetőséget adott nekem Fehérváron, meghatározó időszaka volt ez a pályafutásomnak. Palla Antal hívott be először a felnőttválogatottba, ezek mind fontos lépések voltak. Kangyal Balázs barátom és korábbi csapattársam, a klubnak és a nemzeti csapatnak a kapitánya volt, nagyon nagy hatást gyakorolt arra a közösségre, személy szerint rám is, 18 éves koromtól kezdve sok időt töltöttünk együtt. Nehéz a lista végére érni, szerencsére szoros kapcsolatot ápolok ezzel a társasággal, megtisztelő a körébe tartozni.

– A múlt héten érkezett a hír, hogy új, válogatottakat érintő sorozatot indít a nemzetközi szövetség. Mit lehet tudni róla, mikor értesült először erről a kezdeményezésről?

– Nagyjából egy éve került szóba először ez a sorozat az IIHF edzői bizottságában. Nekem akkor is tetszett az ötlet, örülök, hogy végül megvalósul a sorozat. Nekünk sok szempontból jó. Többek között nagyobb tétre menő mérkőzéseken játszhatunk, lesz összefüggés a tornák között, remélem, több nézőt is csábít egy ilyen sorozat. Azonban a mi szempontunkból a legfontosabb hozadéka, hogy jobb találkozókon játszhatunk, erős ellenfelek ellen, önerőből nem biztos, hogy ilyen színvonalú tornákon tudtunk volna szerepelni mindegyik alkalommal. Bízom benne, hogy ez még csak a kezdet, és egyre kiforrottabb lesz a kezdeményezés. Ötletek vannak a folytatásra nézve, meglátjuk, mit sikerül megvalósítani.

– A világbajnokság lebonyolítására, a sorsolására idővel lehet hatása az új sorozatnak?

– Rövid távon nemigen. A vb-t minden évben megrendezik, ebben nem lesz változás a jövőben sem, így nincs lehetőség arra, hogy nagy selejtezőket tartsanak. A legerősebb országokban a nemzeti bajnokság nagyon fontos, idény közben nem mindig engedik el a legjobbjaikat. Ezért sem valószínű, hogy a sorozat hatással lehet a világbajnokságra. Ettől függetlenül kialakulhat olyan rendszer, hogy lehet feljebb vagy lejjebb kerülni általa.

Ambrus Gergő és társai nemsokára a Nemzetek Európai Kupájában is pályára léphetnek (Fotó: Koncz Márton)

Fotó: Koncz Márton

– Tavasszal történelmi eredményt ért el a válogatott a bennmaradással, ősszel újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar jégkorong, a Fehérvár mellé a Ferencváros is csatlakozott az ICEHL-ben. Hogyan látja a szereplésüket?

– Nekünk előrelépés ez az idény, hiszen két csapatunk is magas szinten játszik. Ez akkor is igaz, ha a csatlakozás rövid távon érzékenyen érintette a bajnokságunkat, az Erste Ligát. Biztos vagyok benne, megtaláljuk a módját, hogy a liga is tovább tudjon fejlődni. Láttam a két együttes jó néhány mérkőzését. Örülök, hogy magyar játékosok, pláne fiatal hazai jégkorongozók lehetőséghez jutnak ezen a szinten. Néhányan talán meg is lepték a ferencvárosi vezetőséget, és több jégidőt kapnak, mint amire előzetesen számítani lehetett. Újabb két magyar kapus játszik az ICEHL-ben, a speciális egységekben mindkét csapatban lehetőséget kapnak a magyar játékosok, ez mind nagyon pozitív. Bízom abban, hogy az FTC is mind jobban beleérik ebbe a mezőnybe, de most sem panaszkodhatnak a zöld-fehéreknél, hiszen két győzelmük már van, Klagenfurtban egy buta hibán ment el a pontszerzés, de ez is része a tanulási folyamatnak.

– A Magyar Jégkorongszövetség együttműködést kötött a Magyar Edzők Társaságával. Ebben mekkora szerepe lehet önnek, illetve a válogatott stábjának?

– A MET-nek bizonyos sorozatait mi is követtük, nagyon jó, hogy jégkorong­edzőkként bekerültünk ebbe a körbe. Jó, hogy egyes sportágak igyekeznek külföldről tudást behozni, tapasztalatot cserélni nálunk magasabban jegyzett bajnokságokból, de nagyon fontos az az irány is, hogy a határainkon belül más sportágaktól próbáljunk tanulni. Sok probléma, kihívás közös, ezekre mindenki más megoldást talál, a tapasztalatokból pedig sokat lehet felhasználni.