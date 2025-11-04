Erős kerettel vesz részt a jégkorong-válogatott a következő megméretésén
Nem ismeretlen terep a Tüskecsarnok a hazai jégkorongkedvelőknek, de arra ritkán van lehetőség, hogy olyan helyekre is bepillanthassunk, ahová legtöbbször csak a játékosok, hivatalos személyek mehetnek be. Mielőtt a férfiválogatott elutazott a francia Épinalba, a Magyar Jégkorongszövetség szervezésében a csapat öltözőjében beszélgettünk Majoross Gergely szövetségi kapitánnyal, Kovács Attila sportigazgatóval, Tornyai Gáborral (UTE), Szongoth Dománnal (KooKoo, finn) és Nagy Kristóffal (FTC).
Elsősorban az újonnan életre hívott versenysorozat, a Nemzetek Európai Kupája volt terítéken, hiszen csütörtökön már jégre lép Franciaországban a válogatott, hogy megméresse magát Norvégiával, majd pénteken Dániával, szombaton pedig a házigazdával. Szóba került a hazai utánpótlás helyzete is, a válogatási elvek, valamint Szongoth felkerülése az NHL előzetes draftlistájára.
Most már nemcsak klubcsapatában, a válogatottban is kapustársa Bálizs Bencének. Sokat számít ez önnek? Milyen a kapcsolatuk?
Mennyire új önnek a válogatott közeg, hiszen sokakat ismer már a csapatból?
Mit gondol a soron következő három mérkőzésről?
„A Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) ráébredt, hogy a nemzetközi szüneteket is eladhatóvá kell, lehet tenni, ezért is jött létre az új sorozat. Ahhoz, hogy sikeres legyen, magas színvonalú mérkőzésekre van szükség. Az első év kísérleti időszak, az IIHF szeretné felmérni, mennyire veszik komolyan a részt vevő országok a Nemzetek Európai Kupáját, hiszen csak akkor van értelme, ha mindegyik válogatott – ahogyan a miénk is – a lehető legerősebb keretével játszik – mondta Kovács Attila, aki az utánpótlásprogramról is szót ejtett: – Az a célunk, hogy bővítsük a felnőttválogatott merítési lehetőségét, emiatt edzőképzést is szervezünk, és igyekszünk a legmagasabb szintű tudást az alacsonyabb korosztályok edzőinek, játékosainak is átadni.”
JÉGKORONG NEMZETEK EURÓPAI KUPÁJA, ÉPINAL
Csütörtök
16.00: MAGYARORSZÁG–Norvégia
20.45: Franciaország–Dánia
Péntek
16.00: Dánia–MAGYARORSZÁG
20.45: Norvégia–Franciaország
Szombat
15.00: Dánia–Norvégia
19.20: Franciaország–MAGYARORSZÁG
A MAGYAR JÉGKORONG-VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Bálizs Bence, Nagy Kristóf (mindkettő FTC-Telekom), Hegedüs Levente (FEHA19)
Hátvédek: Csollák Márkó, Szathmáry Simon (mindkettő DVTK Jegesmedvék), Farkas Olivér (SaiPa, finn), Fejes Nándor (Gyergyói HK), Horváth Alex (Ocelári Trínec, cseh), Horváth Donát, Kiss Roland, Stipsicz Bence (mindhárom Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Tornyai Gábor (UTE)
Csatárok: Ambrus Csongor (FEHA19), Ambrus Gergő (Gyergyói HK), Dobos Bendegúz (KeuPa, finn), Galló Vilmos, Szongoth Domán (mindkettő KooKoo, finn), Hári János, Németh Kristóf, Terbócs István (mindhárom Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Mattyasovszky Gergely, Mihalik András, Molnár Dávid (mindhárom FTC-Telekom), Schlekmann Márk (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Sebők Balázs (Ässät Pori, finn), Szabó-Rácz Maxim (UTE)