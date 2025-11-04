Erős kerettel vesz részt a jégkorong-válogatott a következő megméretésén

Nem ismeretlen terep a Tüskecsarnok a hazai jégkorongkedvelőknek, de arra ritkán van lehetőség, hogy olyan helyekre is bepillanthassunk, ahová legtöbbször csak a játékosok, hivatalos személyek mehetnek be. Mielőtt a férfiválogatott elutazott a francia Épinalba, a Magyar Jégkorongszövetség szervezésében a csapat öltözőjében beszélgettünk Majoross Gergely szövetségi kapitánnyal, Kovács Attila sportigazgatóval, Tornyai Gáborral (UTE), Szongoth Dománnal (KooKoo, finn) és Nagy Kristóffal (FTC).

Elsősorban az újonnan életre hívott versenysorozat, a Nemzetek Európai Kupája volt terítéken, hiszen csütörtökön már jégre lép Franciaországban a válogatott, hogy megméresse magát Norvégiával, majd pénteken Dániával, szombaton pedig a házigazdával. Szóba került a hazai utánpótlás helyzete is, a válogatási elvek, valamint Szongoth felkerülése az NHL előzetes draftlistájára.

Most már nemcsak klubcsapatában, a válogatottban is kapustársa Bálizs Bencének. Sokat számít ez önnek? Milyen a kapcsolatuk?

Szerintem nagyon jó kollégák vagyunk, kiegészítjük egymást, nincs közöttünk feszültség amiatt, hogy melyikünket jelöli éppen a kezdőcsapatba az edző. Akárki ül a padon, támogatja a másikat. Bence rutinosabb, több tanácsot tud nekem adni, mint én neki, az olyan apróságoktól kezdve, hogyan érdemes felkötni az állvédőmet, hogy a legkevésbé zavarjon, odáig, hogy a pályán hogyan teljesíthetek jobban. Ha sok tanácsot nem is tudok neki adni, igyekszem kompenzálni azzal, hogy ha meccs közben szüksége van valamire, rögtön segítek. Mennyire új önnek a válogatott közeg, hiszen sokakat ismer már a csapatból?

Az előző évben előfordult egyszer, hogy a felnőttválogatottal edzettem egy napig, mert Bálizs Bence felszerelése nem érkezett meg időben Norvégiából, de most először kaptam hivatalosan meghívót. Mit gondol a soron következő három mérkőzésről?

Kemény lesz, hiszen két A-csoportos és egy olimpiai résztvevő együttessel csapunk össze, de nálunk is van számos játékos, akinek magas színvonalú ligából van tapasztalata, erős a keretünk, mindent bele fogunk adni mindhárom meccsen. Nagy Kristóf Épinalban mutatkozhat be a felnőttválogatottban – INTERJÚ

„A Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) ráébredt, hogy a nemzetközi szüneteket is eladhatóvá kell, lehet tenni, ezért is jött létre az új sorozat. Ahhoz, hogy sikeres legyen, magas színvonalú mérkőzésekre van szükség. Az első év kísérleti időszak, az IIHF szeretné felmérni, mennyire veszik komolyan a részt vevő országok a Nemzetek Európai Kupáját, hiszen csak akkor van értelme, ha mindegyik válogatott – ahogyan a miénk is – a lehető legerősebb keretével játszik – mondta Kovács Attila, aki az utánpótlásprogramról is szót ejtett: – Az a célunk, hogy bővítsük a felnőttválogatott merítési lehetőségét, emiatt edzőképzést is szervezünk, és igyekszünk a legmagasabb szintű tudást az alacsonyabb korosztályok edzőinek, játékosainak is átadni.”

JÉGKORONG NEMZETEK EURÓPAI KUPÁJA, ÉPINAL

Csütörtök

16.00: MAGYARORSZÁG–Norvégia

20.45: Franciaország–Dánia

Péntek

16.00: Dánia–MAGYARORSZÁG

20.45: Norvégia–Franciaország

Szombat

15.00: Dánia–Norvégia

19.20: Franciaország–MAGYARORSZÁG

A MAGYAR JÉGKORONG-VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Bálizs Bence, Nagy Kristóf (mindkettő FTC-Telekom), Hegedüs Levente (FEHA19)

Hátvédek: Csollák Márkó, Szathmáry Simon (mindkettő DVTK Jegesmedvék), Farkas Olivér (SaiPa, finn), Fejes Nándor (Gyergyói HK), Horváth Alex (Ocelári Trínec, cseh), Horváth Donát, Kiss Roland, Stipsicz Bence (mindhárom Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Tornyai Gábor (UTE)

Csatárok: Ambrus Csongor (FEHA19), Ambrus Gergő (Gyergyói HK), Dobos Bendegúz (KeuPa, finn), Galló Vilmos, Szongoth Domán (mindkettő KooKoo, finn), Hári János, Németh Kristóf, Terbócs István (mindhárom Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Mattyasovszky Gergely, Mihalik András, Molnár Dávid (mindhárom FTC-Telekom), Schlekmann Márk (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Sebők Balázs (Ässät Pori, finn), Szabó-Rácz Maxim (UTE)