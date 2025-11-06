Remek tesztlehetőség a férfiválogatottnak a NEK

Májusban történelmet írt a magyar férfi jégkorong-válogatott, ugyanis először sikerült megőriznie A-csoportos tagságát. A bennmaradás után a következő világbajnokságig is erős ellenfelekkel szemben készülhetnek a mieink, hiszen az újonnan induló sorozatban, a Nemzetek Európai Kupájában játszhatnak. Az elmúlt évekhez képest az idény közbeni nemzetközi szünetekben a tornák egy-egy állomásai ennek a kiírásnak, tavasszal pedig összesítő táblázat alapján győztest hirdetnek.

A magyar válogatott ezúttal Franciaországban szerepel, ahol sorrendben Norvégiával, Dániával és Franciaországgal mérkőzik meg. A három ellenfélből kettővel májusban is találkozott a csapat, a dánoktól 8–2-re, míg a norvégoktól 1–0-ra kapott ki. A franciák tavasszal búcsúztak az elittől.

„Az eddigiekhez képest más lesz, hiszen szerencsére magasabb szintű mérkőzéseket játszhatunk most novemberben, mint a korábbi években ilyenkor – mondta a Nemzeti Sportnak Majoross Gergely szövetségi kapitány. – Külön élessé teszi ezeket a tornákat, hogy a csapatok egy része olimpiára készül, és ennek megfelelően áll hozzá. Nekünk minden A-csoportos szinten játszott mérkőzés óriási lehetőség, hogy valamennyire közeledjünk, illetve valamit tanuljunk magunkról, a játékrendszerünkről, mi vagy ki működik, min kell még változtatnunk A védekezőrendszerünk az egyik, amelyet tovább finomíthatunk a tornán. Akadnak olyan gondolataink is, hogy bár nagyon aktív és agresszív játékot szeretnénk játszani, ez sokszor nem tud megvalósulni az A-csoportban az ellenfelek kvalitásai miatt. Az intenzitáskülönbség kijön, ők mindennap ezt tapasztalják, mi pedig nem. Ehhez a játékhoz sok energia kell, és bizonyos helyeken, ahol a legkevésbé fáj nekünk, ott alább kell adnunk az agresszivitásból ahhoz, hogy igazán fontos pillanatokban még agresszívebbek lehessünk.”

Majoross hozzátette, hogy tavasszal feljutóként a magyaroké volt a rosszabb időbeosztás, ezúttal viszont mindegyik együttesre három mérkőzés vár három nap alatt, így ebből a szempontból is jó teszt lesz. Ugyan erős ellenfelek ellen lép jégre a válogatott, a fejlődés és a tanulás mellett a játékosoktól alapvető elvárás, hogy a címeres mezben mindig a győzelemért lépjenek jégre, de közben a szakmai stáb a felkészülés minden pillanatát kihasználja, akár a találkozók közötti többlet edzésmunkával is.

JÉGKORONG NEMZETEK EURÓPAI KUPÁJA, ÉPINAL

CSÜTÖRTÖK

16.00: Magyarország–Norvégia

20.45: Franciaország–Dánia

PÉNTEK

16.00: Dánia–Magyarország

20.45: Norvégia–Franciaország

SZOMBAT

15.00: Dánia–Norvégia

19.20: Franciaország–Magyarország

A MAGYAR JÉGKORONG-VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Bálizs Bence, Nagy Kristóf (mindkettő FTC-Telekom), Hegedüs Levente (FEHA19)

Hátvédek: Csollák Márkó, Szathmáry Simon (mindkettő DVTK Jegesmedvék), Farkas Olivér (SaiPa, finn), Fejes Nándor (Gyergyói HK), Horváth Alex (Ocelári Trínec, cseh), Horváth Donát, Kiss Roland, Stipsicz Bence (mindhárom Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Tornyai Gábor (UTE)

Csatárok: Ambrus Csongor (FEHA19), Ambrus Gergő (Gyergyói HK), Dobos Bendegúz (KeuPa, finn), Galló Vilmos, Szongoth Domán (mindkettő KooKoo, finn), Hári János, Németh Kristóf, Terbócs István (mindhárom Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Mattyasovszky Gergely, Mihalik András, Molnár Dávid (mindhárom FTC-Telekom), Schlekmann Márk (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Sebők Balázs (Ässät Pori, finn), Szabó-Rácz Maxim (UTE)