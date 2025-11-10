Jégkorong: Majoross Gergely szerint olyan intenzitás kell, amelyet az A-csoportos szint megkövetel

A negyedik, utolsó helyen végzett a franciaországi Épinalban rendezett Nemzetek Európai Kupája nyitó tornáján a magyar jégkorong-válogatott. Az ellenfelek közül a házigazda a februári téli olimpiára, míg Norvégia és Dánia ugyancsak a májusi A-csoportos világbajnoságra készül. Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese a novégoktól 4–2-re, a dánoktól 5–1-re kapott ki, a minitorna utolsó játéknapján pedig 6–4-re nyert a franciák ellen.

„Az eredmény azért csalóka, mert a dánok ellen sokkal jobban játszottunk, mint a norvégok ellen” – adott gyorsértékelést Majoross Gergely szövetségi kapitány hétfőn az M4 Sport Nemzeti Sporthíradóban. – Több hibát is elkövettünk, de a legszembetűnőbb, hogy emberelőnyben két gólt is kaptunk. Sok újoncunk volt a keretben, kellett ez a két mérkőzés, hogy felvegyük a ritmust, mert néhányan még sosem játszottak hasonló intenzitású mérkőzést. A franciák ellen már érződött is a formajavulás.”

Hozzátette, bár a Nemzetek Európai Kupája új sorozat, a magyar jégkorongsportnak csak hasznára lehet.

„Tisztul a kép, mert látjuk, hogy mi a kihívás, csak éppen a megoldást nehéz megtalálni” – fogalmazott.

Majoross az egyik legnagyobb feledatnak tartja, hogy „olyan intenzitással kell játszanunk az A-csoportos világbajnokságon, amelyet ez a szint megkövetel.”

Hangsúlyozta, mindezt úgy kellene megvalósítani, hogy év közben a kerettagok nem játszanak hasonló intenzitású mérkőzéseket.

„Viszont a Fehérvár és a Ferencváros is az osztrák ligában szerepel, és ez azért jó, mert hokisaik rendre az A-csoportos mezőny végén szereplő válogatottak szintjén teljesíthetnek” – tette hozzá.

A Nemzetek Európai Kupája-sorozat második minitornáját december 8-11-én rendezik meg Magyarországon, amely Sárközi Tamás Emléktorna is lesz egyben. A magyar jégkorong-válogatott a franciák mellett a lengyelekkel és az olaszokkal játszik majd, utóbbiak szintén résztvesznek az A-csoportos világbajnokságon.