Vereséggel kezdte a magyar válogatott a Nemzetek Európai Kupáját

Tehettünk volna egy szívességet Kazahsztánnak májusban, ha az A-csoportos hoki-vb utolsó csoportmeccsén legyőzzük Norvégiát, hiszen ebben az esetben az ázsiaiak bennmaradtak volna az elitben, a norvégok viszont lejjebb csúsznak egy osztállyal. Nem így lett, hiszen egyetlen góllal ugyan, de kikaptunk a riválistól, amely ezért négy pontjával a csoport hatodik helyén zárt, közvetlenül a mieink előtt. Persze nem azért történt így, mert Majoross Gergely és csapata azt akarta, inkább a kazahok essenek ki, hanem mert Norvégia egy hajszálnyival jobb volt a magyar férfi jégkorong-válogatottnál akkor.

A világbajnokság óta nem találkozott egymással a két csapat, így a visszavágásra nem volt lehetőség egészen mostanáig. Sok helyen változott a mieink kerete május óta, de akadtak szép számmal, akik ezúttal is meghívót kaptak a vb-szereplők közül. Egy régi-új arc is feltűnt a csapatban, mentális és fizikai fáradtságát néhány hónap alatt kipihente, motiváltan tért vissza a nemzeti együttesbe Sebők Balázs.

Az új versenysorozatban, a Nemzetek Európai Kupájában a mieink első mérkőzését a francia Épinalban rendezték, a világranglistán négy hellyel a magyar válogatott előtt álló Norvégia ellen. Az első nagyobb norvég helyzetre a 8. percig kellett várni, de a Fradi válogatott újonc kapusa, Nagy Kristóf a helyén volt. Aztán Szongoth Domán zavart a másik oldalon – sikeresen, emberelőny lett a vége. Ahogy az első fórunkat, úgy ezt sem tudtuk kihasználni, eleinte nehézséget okozott a támadóharmadba juttatni a korongot, amikor ez mégis sikerült, felállt adogatni a magyar csapat, de egy erős Horváth Bence-lövésen kívül nem történt más, ami megemelhette a szurkolók pulzusát.

Egyenlő létszámban aztán az ellenfél került mezőnyfölénybe, de Nagy Kristóf továbbra is állta a sarat, Ortenszky Tamás pedig majdnem gólt érően ugratta ki Galló Vilmost, finnországi légiósunk azonban nem tudta elég gyorsan maga elé húzni a pakkot ahhoz, hogy utána veszélyesen lőhessen vagy cselezhessen. A másik oldalon Markus Vikingstad szólózott, Nagy ismét jó reflexekkel hárított, a harmad utolsó pillanataiban viszont, amikor Szongoth kiállítása miatt emberhátrányban játszottunk, már ő is tehetetlen volt. Tinus Koblar a kapu jobb oldali kapuvasánál ért bele jó ütemben egy passzba, és hat másodperccel az első dudaszó előtt 1–0-ra módosította az eredményt.

A középső játékrészben aztán kissé elkezdett „lejteni a jég”, egy távoli Fejes Nándor-próbálkozáson, és egy szintén lövéssel végződő Dobos Bendegúz, Szongoth összjátékon kívül nem sok mindennek örülhettünk. Először egy támadóharmadban elkövetett felesleges szabálytalanság után kerültünk emberhátrányba, majd az addig nagyszerűen védő Nagy Kristóf hibázott, elütött a korong fölött, amikor passzolni akart, a letámadó norvég csatárok pedig kihasználták a pillanatnyi megingást, lecsaptak a szabad pakkra, és kétgólosra növelték az előnyüket. Nehezen ment az építkezés, kevésszer jutottunk el a támadóharmadba, és még kevesebbszer veszélyeztettünk. Amikor pedig emberelőnyben lehetőségünk lett volna, mi is összeszedtünk nem egy, hanem két kiállítást, így 5 a 4 elleni fór helyett 3 a 4 elleni hátrányban játszottunk több mint másfél percet. Öröm az ürömben, hogy legalább a különbség nem nőtt tovább a csapatok között.

Az utolsó húsz percet úgy kezdtük, ahogy kétgólos hátrányban kell – agresszívan támadva. Meg is lett az eredménye, nagyot hibáztak hátul a norvégok, a kapu előtt álló Dobosnak passzolták a pakkot, aki Mattyasovszky Gergelyhez továbbított, a Fradi fiatalja pedig megszerezte első gólját a felnőttválogatottban. A következő emberhátrányunkban megint Koblarról maradtunk le, aki – akárcsak az első góljánál – a kapu előterében ért bele a korongba, és megtréfálta Nagyot. Aztán a meccs addigi legszebb jelenete következett, egy végletekig kijátszott akció végén lőtte a negyediket az ellenfél. Sok gyors passz, és lendületes mozgás szétzilálta a védelmünket, és Philip Granath a támadás legvégén a már vert Nagy Kristóf mellett az üres kapuba passzolt. Azért maradt még szemet gyönyörködtető momentum hátra, Terbócs István szólója végén lőtt a rövid felsőbe, és ezzel kialakította a 4–2-es végeredményt.

A mieink pénteken újra jégre lépnek, akkor Dánia lesz az ellenfél az épinali torna második fordulójában.

JÉGKORONG

NEMZETEK EURÓPAI KUPÁJA

1. FORDULÓ

NORVÉGIA–MAGYARORSZÁG 4–2 (1–0, 1–0, 2–2)

Épinal, 172 néző. V: Baudry, Laboulais, Maillard, Gury (mind franciák)

NORVÉGIA: Haukeland – Nörstebö (1), Krogdahl / Rönningen, Johannesen / Östby, Hansen / Hurrod – Pettersen, H. Salsten, Vesterheim / KOBLAR 2, BAKKE OLSEN (2), T. Olsen / Steen, Vikingstad, Johnsen (1) / BERG-PAULSEN 1 (1), E. Salsten (1), GRANATH 1 (1). Szövetségi kapitány: Sjur Robert Nilsen

MAGYARORSZÁG: Nagy Kristóf – CSOLLÁK, Ortenszky / Tornyai, Fejes / Stipsicz, Horváth Donát / Kiss R., Horváth A. – Sebők, Horváth Bence, Galló / Szongoth Domán, Hári J. (1), TERBÓCS 1 / Mihalik A., DOBOS (1), Ambrus G. / Molnár D., Németh K., Mattyasovszky 1. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely

Kapura lövések: 31–17

Emberelőny-kihasználás: 4/2, ill. 3/0

KÉSŐBB

20.45: Franciaország–Dánia

A TORNA TOVÁBBI PROGRAMJA

PÉNTEK

16.00: Dánia–Magyarország

20.45: Norvégia–Franciaország

SZOMBAT

15.00: Dánia–Norvégia

19.20: Franciaország–Magyarország

A MAGYAR JÉGKORONG-VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Bálizs Bence, Nagy Kristóf (mindkettő FTC-Telekom), Hegedüs Levente (FEHA19)

Hátvédek: Csollák Márkó, Szathmáry Simon (mindkettő DVTK Jegesmedvék), Farkas Olivér (SaiPa – Finnország), Fejes Nándor (Gyergyói HK), Horváth Alex (Ocelári Trínec – Csehország), Horváth Donát, Kiss Roland, Stipsicz Bence (mindhárom Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur – Svájc), Tornyai Gábor (Újpesti TE)

Csatárok: Ambrus Csongor (FEHA19), Ambrus Gergő (Gyergyói HK), Dobos Bendegúz (KeuPa – Finnország), Galló Vilmos, Szongoth Domán (mindkettő KooKoo – Finnország), Hári János, Németh Kristóf, Terbócs István (mindhárom Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit – Finnország), Mattyasovszky Gergely, Mihalik András, Molnár Dávid (mindhárom FTC-Telekom), Schlekmann Márk (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Sebők Balázs (Ässät Pori – Finnország), Szabó-Rácz Maxim (Újpesti TE)