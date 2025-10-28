Erős válogatott keret állt össze a Nemzetek Kupájára

A november 6-8. közötti NEK után decemberben aztán hazai pályán következik a második vb-felkészülési kör, vagyis a Sárközy Tamás Emléktorna.

Az aktuális névsor kifejezetten erős, annak dacára, hogy mint mindig, most is vannak hiányzók, ám részben szándékosan – áll a szövetség honlapján megjelent közleményben. A szakvezetőség feltett szándéka, hogy a rutinosabbakat forgassa a szezon során, hogy frissebben tartsa őket, mire tavasszal jön a világbajnokság.

„Az idősebbeket, akikről inkább tudhatjuk, hogy mire képesek és megfelelő klubszinten játszanak, csak egyszer-kétszer fogjuk behívni az idény során, miközben a fiatalokat, illetve akikben nincs megfelelő számú vagy színvonalú klubmérkőzés, azokat könnyen lehet, hogy háromszor is. Mindezek mellett természetesen a teljesítmény továbbra is kulcskérdés: ha valaki nem teljesít megfelelően, azt egyálalán nem fogjuk behívni. Emellett az egész évadot nézve vannak persze korlátok is a tekintetben, hogy a légiósaink bajnokságai közül melyik, mikor áll le, illetve az észak-amerikaiak egyáltalán nem. Van olyan liga, amely például csak most, novemberben pihen, viszont az ICEHL például mindhárom szünetben. A negyven-negyvenöt fős bő keretet tehát ezek mentén oszthatjuk el” – idézte Majoross Gergely szövetségi kapitányt az mjsz.hu.

Mindezek nyomán az aktuális keret 28 fős, és a mostani hiányzók közül fel lehetne sorolni több mint tucatnyi olyan játékost, aki reális eséllyel indulhat majd a vb-kerettagságért. Tavasszal 7 vb-újoncot avatott a válogatott, ők mind megfeleltek, most viszont meg kell védeniük a helyüket a tavasszal kimaradtaktól – akiknek pedig az a feladatuk, hogy visszaszerezzék a helyüket. Ez nemcsak egészséges versenyt teremt, hanem ékesen bizonyítja: egyre mélyebb a merítés.

„Ebben mindenképp előreléptünk, és bízom benne, hogy még inkább megyünk ebbe az irányba – mondta Majoross Gergely. – Azt is látni kell, hogy itt van a szomszédban Szlovákia, amely olimpiai keretében talán két-három játékos lesz az Extraligából, egy olyan magas szintű bajnokságból, ahová mi jobbára csak ácsingózunk… De nálunk is az lehet az irány hosszútávon, hogy akik az európai topligákból, sőt, remélhetőleg majd az NHL-ből hazatérnek, ők alkothatják a válogatottat, és mögöttük lehet egy hátország, amelynek ezek a tornák jó lehetőséget kínálnak a feljebb lépésre. Ezt láthattuk idén tavasszal is: a válogatott-szezon sok mindenkinek ajtót nyitott, akár az ICEHL-be, akár az NHL-draftra.”

Lesznek újoncai a csapatnak most is, hiszen Hegedüs Levente, Molnár Dávid, Nagy Kristóf és Szabó-Rácz Maxim is először kapott felnőttbehívót – közülük Hegedüs és Szabó-Rácz tagja volt az augusztus végén Gyergyóremetén kupagyőztes U25-ös keretnek, amely továbbra is remek felkészítő a felnőttválogatottra. Lesz a nagy csapatnak visszatérője is, hiszen Sebők Balázs mentális okokból hagyta ki a tavaszi felkészülést és a vb-t, nyáron pedig visszaigazolt Finnországba – most azonban folytatja válogatott-pályafutását.

„Balu az elmúlt hetekben sérült volt, de már játszott és lesz is még néhány meccse a válogatott-szünet előtt, a lehetőséget pedig megadjuk mindenkinek, akik alapemberek voltak a válogatottban: szeretnénk látni, miként illeszkednek vissza a csapatba. Remek, hogy alapembereket nélkülözve is bent tudtunk maradni az A-csoportban, ezért most olyanokat kell választanunk a kimaradók közül, akik hozzátesznek ahhoz, amit építünk, erősítik a kultúránkat, és játékban többet tudnak adni, mint valamely tavaszi kerettag” – fogalmazott Majoross Gergely.

A technikai részletekhez tartozik, hogy természetesen novemberben a juniorválogatott is összegyűlik majd, decemberben pedig már világbajnokságra utazik Milánóba. Ha nem jön közbe semmi, akkor az U20-as vb-keret tagja lesz Horváth Alex és Szongoth Domán is – most azonban a felnőttválogatotthoz csatlakoznak, ellentétben Laskawy Ferenccel, aki a juniorokkal tart.

„Akikről azt gondoljuk, hogy kell nekik felnőttmeccs, azok velünk jönnek, míg például Laskawy Feri az ICEHL-ben folyamatosan játszik, ezért megengedhetjük, hogy ő az U20-as programot húzza. Alex és Domán esetében más a helyzet: ők is esélyesek nemcsak a junior-, hanem a felnőtt-vb-kerettagságra is, viszont a klubszezonban nem készülnek felnőttekkel, ezért szükségük van a felnőttmérkőzésekre” – reflektált Majoross Gergely.

A férfi nemzeti válogatott tagjai november 4-én, kedden reggel találkoznak és nyomban el is indulnak Franciaország felé, ahol aznap este, valamint szerdán is edzenek, mielőtt csütörtökön elkezdődik a Nemzetek Európa Kupája.

A VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok (3): Bálizs Bence (FTC-Telekom), Hegedüs Levente (FEHA19), Nagy Kristóf (FTC-Telekom)

Hátvédek (10): Csollák Márkó (DVTK Jegesmedvék), Farkas Olivér (SaiPa, finn), Fejes Nándor (Gyergyói HK), Horváth Alex (Ocelári Trínec, cseh), Horváth Donát (Hydro Fehérvár AV19), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Szathmáry Simon (DVTK Jegesmedvék), Tornyai Gábor (UTE)

Csatárok (15): Ambrus Csongor (FEHA19), Ambrus Gergő (Gyergyói HK), Dobos Bendegúz (KeuPa, finn), Galló Vilmos (KooKoo, finn), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Mattyasovszky Gergely (FTC-Telekom), Mihalik András (FTC-Telekom), Molnár Dávid (FTC-Telekom), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Schlekmann Márk (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Sebők Balázs (ässät Pori, finn), Szabó-Rácz Maxim (UTE), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19)

ÖSSZETARTÁS ÉS NEMZETEK EURÓPAI KUPÁJA

Dátum: 2025. november 3–9.

Helyszín: Budapest és Épinal, Franciaország

Ellenfelek: Dánia, Franciaország, Norvégia

A PROGRAM

November 6., csütörtök

16:00: Magyarország–Norvégia

20.45: Franciaország–Dánia

November 7., péntek

16:00: Dánia–Magyarország

20.45: Norvégia–Franciaország

November 8., szombat

15.00: Dánia–Norvégia

19:30: Franciaország–Magyarország