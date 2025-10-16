Milánó 2026: csúszik a nagy jégkorongcsarnok átadása, a magyar U20-asok máshol játszanak

Az ötkarikás viadalokra szakosodó insidethegames.biz oldal beszámolója szerint az olasz szervezők megerősítették, hogy a december 8. és 14. között esedékes junior divízió I/B tornát nem a 16 ezer férőhelyes Santagiulia Arénában bonyolítják le, hanem egy másik milánói olimpiai helyszínen, a Rho Fiera Arénában, amelyben a magyar U20-asok az észtekkel, a japánokkal, a lengyelekkel, a litvánokkal és a házigazda olaszokkal találkoznak.

Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag tesztverseny nélkül rendeznek majd olimpiai meccseket NHL-es sztárok részvételével a Santagiulia Arénában.

Az olimpiai jégkorongtornát a nők kezdik február 5-én, egy nappal a hivatalos megnyitó előtt és február 19-én lesz a döntőjük, míg a férfiak február 11. és 22. között játszanak.