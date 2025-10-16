Nemzeti Sportrádió

NHL: nyolc gólt ütött a Buffalo és a Chicago, simán kikapott a címvédő Florida

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.10.16. 06:46
null
A Detroit négy gólt is berámolt a Florida kapujába (Fotó: Getty Images)
Címkék
Florida Panthers NHL Chicago Blachawks Buffalo Sabres
Négy mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján, magyar idő szerint csütörtök hajnalban. A Chicago Blackhawks és a Buffalo Sabres egyaránt nyolc gólt ütött ellenfelének, győzött a Utah Mammoth, míg a címvédő Florida Panthers meglepetésre sima vereséget szenvedett a Detroit Red Wings vendégeként.

Buffalóban három vereség után idei első győzelmének örülhetett a Sabres, miután odahaza 8–4-re megverte az Ottawa Senatorst. A hazaiaknál többen is remekeltek, Jack Quinn, Ryan McLeod és Jason Zucker is két gólig jutott. Az 1–1-re végződő első játékrész után a második harmadban a Sabres három gólra meglépett ellenfelétől, ám a Senators a harmadik elején egy gólra feljött, ezután azonban csak a vendéglátók voltak eredményesek, háromszor is.

Szintén nyolc gólig jutott a Chicago Blackhawks, amely a St. Louis Blues otthonában aratott 8–3-as győzelmet. A vendégek azzal alapozták meg a sikerüket, hogy a 2–2-es első után a második harmadot 3–0-ra megnyerték, majd a harmadik játékrészben újabb két gólt lőttek egymás után. A chicagóiak legjobbja a kétgólos Lukas Reichel volt.

A Detroit Red Wings sorozatban harmadik győzelmét szerezte meg az alapszakaszban, ezúttal a címvédő skalpját gyűjtötték be a „vörös szárnyak”. A Florida Panthersnél – amely ötödik meccsén a második vereségét szenvedte el – egyedül Brad Marchand tudott a kapuba találni, ellenben a Detroit négyszer is eredményes volt, Mason Appleton egymaga kétszer mattolta a Pantherst, 4–1-re nyert a Red Wings.

NHL 
ALAPSZAKASZ
Buffalo Sabres–Ottawa Senators 8–4
Detroit Red Wings–Florida Panthers 4–1
St. Louis Blues–Chicago Blachawks 3–8
Utah Mammoth–Calgary Flames 3–1

 

Florida Panthers NHL Chicago Blachawks Buffalo Sabres
Legfrissebb hírek

Ligacsúcs az NHL-ben: a rajt óta 180 perce nem üt gólt otthon a New York Rangers

Amerikai sportok
Tegnap, 8:25

NHL: győztes gól 45 másodperccel a vége előtt, a Detroit ismét legyőzte a Torontót

Amerikai sportok
2025.10.14. 06:55

NHL: több mint 70 millió dolláros szerződést kapott az év újonca

Amerikai sportok
2025.10.13. 18:00

NHL: ágyúgolyóként bevetődve szerezte meg első gólját az első kiválasztott

Amerikai sportok
2025.10.12. 10:59

Meccsdömping volt az NHL-ben: megizzadt a címvédő a Philadelphia ellen, majdnem csodát tett a Winnipeg

Amerikai sportok
2025.10.10. 08:24

NHL: maratoni szétlövés döntött az albertai rangadón, Washingtonban nyert a Bruins

Amerikai sportok
2025.10.09. 08:14

Milánó 2026: az NHL elnöke nem örül a leállásnak, de a játékosok miatt elfogadja

Amerikai sportok
2025.10.08. 18:34

A címvédő Florida Panthers győzelmével indult az NHL új évada

Amerikai sportok
2025.10.08. 07:54
Ezek is érdekelhetik