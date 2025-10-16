NHL: nyolc gólt ütött a Buffalo és a Chicago, simán kikapott a címvédő Florida

Buffalóban három vereség után idei első győzelmének örülhetett a Sabres, miután odahaza 8–4-re megverte az Ottawa Senatorst. A hazaiaknál többen is remekeltek, Jack Quinn, Ryan McLeod és Jason Zucker is két gólig jutott. Az 1–1-re végződő első játékrész után a második harmadban a Sabres három gólra meglépett ellenfelétől, ám a Senators a harmadik elején egy gólra feljött, ezután azonban csak a vendéglátók voltak eredményesek, háromszor is.

Szintén nyolc gólig jutott a Chicago Blackhawks, amely a St. Louis Blues otthonában aratott 8–3-as győzelmet. A vendégek azzal alapozták meg a sikerüket, hogy a 2–2-es első után a második harmadot 3–0-ra megnyerték, majd a harmadik játékrészben újabb két gólt lőttek egymás után. A chicagóiak legjobbja a kétgólos Lukas Reichel volt.

A Detroit Red Wings sorozatban harmadik győzelmét szerezte meg az alapszakaszban, ezúttal a címvédő skalpját gyűjtötték be a „vörös szárnyak”. A Florida Panthersnél – amely ötödik meccsén a második vereségét szenvedte el – egyedül Brad Marchand tudott a kapuba találni, ellenben a Detroit négyszer is eredményes volt, Mason Appleton egymaga kétszer mattolta a Pantherst, 4–1-re nyert a Red Wings.

NHL

ALAPSZAKASZ

Buffalo Sabres–Ottawa Senators 8–4

Detroit Red Wings–Florida Panthers 4–1

St. Louis Blues–Chicago Blachawks 3–8

Utah Mammoth–Calgary Flames 3–1