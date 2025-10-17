NHL: tovább menetel a Carolina, rossz passzban a címvédő Florida

Rossz idők járnak mostanság a Florida Panthersre – a címvédő ezúttal a New Jersey Devils otthonába látogatott, és szenvedett 3–1-es vereséget. A Panthers sorozatban harmadik meccsén maradt pont nélkül, míg a Devils hármas győzelmi szériában van éppen.

Remek formában van viszont a Carolina Hurricanes, amely ezúttal az Anaheim Ducks vendégeként aratott 4–1-es győzelmet. Carolina-i részről több kiemelkedő produkciót is hozott az összecsapás: az orosz Alekszandr Nikiskin például megszerezte első gólját a ligában, Seth Jarvis pedig két góllal járult hozzá csapata győzelméhez. De nagyot játszott Shayne Gostisbehere is, aki három gólpasszt is jegyzett a találkozón. A Hurricanes negyedik meccsén a negyedik győzelmét aratta az alapszakaszban, és a mezőnyben egyedüli csapatként hibátlan mérleggel áll.

A Montreal Canadiens hosszabbítás után nyert 3–2-re a Nashville Predators ellen, és ötödik meccsén már a negyedik sikerét könyvelte el. A mérkőzés hőse egyértelműen a montreali Cole Caufield volt, aki a harmadik harmadban előbb hosszabbításra mentette a találkozót, majd a ráadásban, három másodperccel a dudaszó előtt megszerezte a mindent eldöntő találatot is.

A játéknap legizgalmasabb meccsét Ottawában rendezték, ahol a Senators végül szétlövésben múlta felül 4–3-ra a Seattle Krakent – hiába szerzett a Krakennél két gólt is Chandler Stephenson. A szétlövésben viszont a vendégek közül már senki sem tudta bevenni a svéd Linus Ullmark kapuját, míg a Senatorsnál ketten is gólt szereztek, így a végén győzelemnek örülhetett az ottawai közönség.

NHL

ALAPSZAKASZ

Toronto Maple Leafs–New York Rangers 2–1 – h. u.

Montreal Canadiens–Nashville Predators 3–2 – h. u.

Ottawa Senators–Seattle Kraken 4–3 – szétlövéssel

Nem Jersey Devils–Florida Panthers 3–1

Philadelphia Flyers–Winnipeg Jets 2–5

Columbus Blue Jackets–Colorado Avalanche 1–4

New York Islanders–Edmonton Oilers 4–2

Dallas Stars–Vancouver Canucks 3–5

Vegas Golden Knights–Boston Bruins 6–5

Anaheim Ducks–Carolina Hurricanes 1–4

Los Angeles Kings–Pittsburgh Penguins 2–4