Jégkorong: Hegedüs Levente nem elégszik meg egy shut-outtal

Amerikából jöttem, mesterségem címere: k…s – mondhatná Hegedüs Levente, hiszen a 21 éves kapus a nyáron tért haza a tengerentúlról az Erste Ligában szereplő FEHA19 együtteséhez, és már túl is van az első kapott gól nélküli találkozóján: az elmúlt hétvégén a Budapest Jégkorong Akadémia HC ellen védett nagyszerűen, a káposztásmegyeriek 28 próbálkozásából egyik sem fogott ki rajta.

„Vártam már rá, hogy egyszer kapott gól nélkül zárjak egy meccset, az idény előtt ki is néztem magamnak néhány csapatot, amelyek ellen mindenképp le akartam húzni a rolót. Például volt klubom, a DVTK ellen – na nem azért, mert bármi tüske lenne bennem, nagyon szerettem ott játszani és élni, egyszerűen csak jó lett volna megmutatni, hogy beérett a nevelésük gyümölcse” – mondta Hegedüs Levente, aki az első shut-outtal nem elégedett meg, sőt abból, ahogyan a jövőjéről beszél, leginkább az érződik, hajlandó a kemény munkára, mi több, igényli is, mert határozott és ambiciózus céljai vannak.

„Először is szeretném kiharcolni az első számú kapuspozíciót a FEHA19-nél, hogy mire elérkezünk a rájátszáshoz, már ne legyen kérdés, kivel kezdődik a csapatnévsor. Szeretnék közelebb kerülni a felnőttválogatotthoz is, bár tudom, hogy még fiatal vagyok, van időm, de minél előbb jön a meghívó, annál jobb. Szerencsére kaptam olyan visszajelzéseket, amelyek arra utalnak, jó úton haladok. Ami pedig a meccseken nyújtott teljesítményt illeti, jó lenne minél több shut-out, és legalább kilencvenkét százalék körüli védési hatékonyságot állandósítani” – avatott be Hegedüs.

Fiatal kora ellenére élvezi edzői bizalmát, a keret négy kapusa közül csak Csibi Dávid és ő lépett jégre az Erste Ligában, Hegedüs kilencből hat, Csibi három meccset kapott. Ott motoszkál a fejében, hogy egy-két idényen belül akár a „nagycsapatnál” a Hydro Fehérvár AV19-nél is szóba kerüljön a neve. A bajnoki évad előtt felkészülési meccsen már magára ölthette a Volán mezét, úgy érzi, sikerült is élnie a lehetőséggel, megmutatta, mire képes.

Junioréveiben leginkább Miskolcon a DVTK utánpótlásában játszott Hegedüs, aztán két év tengerentúli kitérőt követően tért haza Magyarországra.

„Kimentem Amerikába, hogy két idény után olyan ösztöndíjat érdemeljek ki, amellyel finanszírozom a tanulmányaimat és a sportolást, de nem sikerült olyan nagyságrendű támogatást szerezni, amiért megérte volna ott maradni. A szüleimnek pedig nem akartam a terhére lenni, hiszen rengeteg pénzt kellett volna áldozniuk azért, hogy kint játszhassak. Ráadásul amit szerettem volna tanulni, arra csak két évig lett volna lehetőségem az egyik egyetemen, aztán pedig intézményt kellett volna váltani. Így inkább arra összpontosítok, hogy a felnőttkarrierem haladjon – összességében szerintem jó döntést hoztam.”

Nem volt teljesen egyértelmű, hogy Hegedüs Levente a FEHA19-be igazol, noha a csapat többször is kereste az előző idény közben. Dunaújvárosból is hívták, de kivárt, hátha mégis megfelelő ösztöndíjhoz jut Amerikában. Ez nem jött össze, de látva az ő és csapata formáját, nem tűnik rossz döntésnek a fehérvári szerződés, hiszen csak egy anyaországi csapat, az UTE előzi meg őket a tabellán.

„Bármikor képesek vagyunk a liga bármelyik csapatával felvenni a versenyt, és ha mindenki rendesen melózik és elhiszi, hogy bármire képesek vagyunk, azt sem zárom ki, hogy a dobogóra odaérünk. A csapattársaim többsége nálam régebb óta a FEHA19 játékosa, tapasztaltabbak, egyre jobban értik, mit kell csinálni, ráadásul az edzői stáb is nagyon felkészült, jó keretet rakott össze. Mindennap vannak megbeszélések arról, miben és hogyan tudunk fejlődni, ez a kulcsa annak, hogy sikeresek legyünk.”