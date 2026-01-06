A Győri ETO könnyed győzelmet aratott az Esztergom felett

Négy percig tartotta magát az Esztergom a Győri Audi ETO otthonában, akkor még csak egy gól volt a különbség a csapatok között, a folytatásban viszont – ahogyan az előzetesen is várható volt – a kisalföldiek folyamatosan növelték előnyüket. A 10. percben már 7–3-ra vezetett a címvédő, amely a szünetig még rátett egy lapáttal, ennek köszönhetően 16–9-es vezetéssel vonulhatott az öltözőbe.

A második félidőben egyre inkább látszott, hogy elfáradt az esztergomi csapat, ezt remekül reagálta le a Győr, és úgy növelte előnyét, hogy különösebben meg sem kellett izzadnia. A 40. percben már tízzel ment az ETO, a hajrára már nem maradt semmi izgalom. Az Esztergom továbbra is sok hibával, érezhetően bátortalanul kézilabdázott, a lejtmenetet a válogatott különítmény, Szmolek Apollónia, Varga Emília és Faragó Lea sem tudta megállítani. Volt, amikor már tíz gólnál is többel vezetett az ETO, de mivel az utolsó pár percre már kiengedett, a végén tízgólos különbség állt az eredményjelzőn – 30–20-ra nyert az ETO, és továbbra is hibátlan mérleggel vezeti a bajnokságot.

Az összecsapás legeredményesebb játékosa hat góllal az idény végén a Metzhez távozó Kristina Jörgensen volt, őt követte Bo van Wetering öt találattal. Hatadou Sako 21 lövésből 12-őt megfogott, Szemerey Zsófi kilenc védéssel zárta a mérkőzést.

NŐI KÉZILABDA NB I

10. FORDULÓ

GYŐRI AUDI ETO KC–MOL ESZTERGOM 30–20 (16–9)

Győr, 2647 néző. V: Bócz, Wiedemann

GYŐR: SAKO – Hagman 3, Housheer, DULFER 3, Breistöl, DE PAULA 4, Elver 3. Csere: SZEMEREY (kapus), VAN WETERING 5, Fodor Cs. 2, V. Kristiansen 1, K. Jörgensen 6 (5), Stanko 1 (1), Hovden 2, Zákányi. Edző: Per Johansson

ESZTERGOM: Bukovszky – Kovács Anett 1, Ballai B. 2 (1), Horváth F. 1, Kisfaludy 2, FARAGÓ L. 4, Hajtai. Csere: Herczeg L. (kapus), Varga E. 4 (1), Majoros K., Szucsánszky 1, Jacques, Szmolek 1, Schatzl N. 1, BALLAI A. 3. Edző: Elek Gábor

Az eredmény alakulása. 9. perc: 7–2. 16. p.: 10–4. 24. p.: 12–8. 26. p.: 15–8. 37. p.: 21–11. 42. p.: 25–13. 47. p.: 25–16. 54. p.: 30–17

Kiállítások: –, ill. 2 perc

Hétméteresek: 9/6, ill. 6/2

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – Elégedett vagyok, az első harminc percben kimondottan jól játszott a csapat. A fordulás után a hajráig továbbra is magabiztosan kontrolláltuk a játékot, így összességében nem lehet panasz a teljesítményünkre.

Elek Gábor: – Egy percig sem volt vitás a mérkőzés kimenetele, amelyen szerettünk volna részfeladatokat megoldani, de a visszarendeződéssel gondjaink voltak. A játék képe alapján valós a különbség, bár szerettünk volna tíz gól alatt maradni.