A Győri ETO könnyed győzelmet aratott az Esztergom felett

Négy percig tartotta magát az Esztergom a Győri Audi ETO otthonában, akkor még csak egy gól volt a különbség a csapatok között, a folytatásban viszont – ahogyan az előzetesen is várható volt – a kisalföldiek folyamatosan növelték előnyüket. A 10. percben már 7–3-ra vezetett a címvédő, amely a szünetig még rátett egy lapáttal, ennek köszönhetően 16–9-es vezetéssel vonulhatott az öltözőbe.
A második félidőben egyre inkább látszott, hogy elfáradt az esztergomi csapat, ezt remekül reagálta le a Győr, és úgy növelte előnyét, hogy különösebben meg sem kellett izzadnia. A 40. percben már tízzel ment az ETO, a hajrára már nem maradt semmi izgalom. Az Esztergom továbbra is sok hibával, érezhetően bátortalanul kézilabdázott, a lejtmenetet a válogatott különítmény, Szmolek Apollónia, Varga Emília és Faragó Lea sem tudta megállítani. Volt, amikor már tíz gólnál is többel vezetett az ETO, de mivel az utolsó pár percre már kiengedett, a végén tízgólos különbség állt az eredményjelzőn – 30–20-ra nyert az ETO, és továbbra is hibátlan mérleggel vezeti a bajnokságot.
Az összecsapás legeredményesebb játékosa hat góllal az idény végén a Metzhez távozó Kristina Jörgensen volt, őt követte Bo van Wetering öt találattal. Hatadou Sako 21 lövésből 12-őt megfogott, Szemerey Zsófi kilenc védéssel zárta a mérkőzést.
NŐI KÉZILABDA NB I
10. FORDULÓ
GYŐRI AUDI ETO KC–MOL ESZTERGOM 30–20 (16–9)
Győr, 2647 néző. V: Bócz, Wiedemann
GYŐR: SAKO – Hagman 3, Housheer, DULFER 3, Breistöl, DE PAULA 4, Elver 3. Csere: SZEMEREY (kapus), VAN WETERING 5, Fodor Cs. 2, V. Kristiansen 1, K. Jörgensen 6 (5), Stanko 1 (1), Hovden 2, Zákányi. Edző: Per Johansson
ESZTERGOM: Bukovszky – Kovács Anett 1, Ballai B. 2 (1), Horváth F. 1, Kisfaludy 2, FARAGÓ L. 4, Hajtai. Csere: Herczeg L. (kapus), Varga E. 4 (1), Majoros K., Szucsánszky 1, Jacques, Szmolek 1, Schatzl N. 1, BALLAI A. 3. Edző: Elek Gábor
Az eredmény alakulása. 9. perc: 7–2. 16. p.: 10–4. 24. p.: 12–8. 26. p.: 15–8. 37. p.: 21–11. 42. p.: 25–13. 47. p.: 25–16. 54. p.: 30–17
Kiállítások: –, ill. 2 perc
Hétméteresek: 9/6, ill. 6/2
MESTERMÉRLEG
Per Johansson: – Elégedett vagyok, az első harminc percben kimondottan jól játszott a csapat. A fordulás után a hajráig továbbra is magabiztosan kontrolláltuk a játékot, így összességében nem lehet panasz a teljesítményünkre.
Elek Gábor: – Egy percig sem volt vitás a mérkőzés kimenetele, amelyen szerettünk volna részfeladatokat megoldani, de a visszarendeződéssel gondjaink voltak. A játék képe alapján valós a különbség, bár szerettünk volna tíz gól alatt maradni.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Győr
|10
|10
|–
|–
|349–224
|+125
|20
|2. Debrecen
|10
|10
|–
|–
|334–234
|+100
|20
|3. FTC
|10
|9
|–
|1
|338–231
|+107
|18
|4. Esztergom
|10
|6
|1
|3
|312–284
|+28
|13
|5. Székesfehérvár
|9
|6
|–
|3
|239–224
|+15
|12
|6. Vác
|10
|5
|1
|4
|283–280
|+3
|11
|7. Szombathely
|9
|3
|2
|4
|251–292
|–41
|8
|8. Mosonmagyaróvár
|9
|3
|1
|5
|235–228
|+7
|7
|9. Kisvárda
|9
|3
|–
|6
|232–268
|–36
|6
|10. Budaörs
|9
|2
|2
|5
|227–269
|–42
|6
|11. Vasas
|9
|2
|1
|6
|238–287
|–49
|5
|12. NEKA
|9
|2
|–
|7
|225–281
|–56
|4
|13. Dunaújváros
|10
|–
|2
|8
|241–297
|–56
|2
|14. Kozármisleny
|9
|–
|–
|9
|206–311
|–105
|0