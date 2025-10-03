A magyar férfi jégkorong-válogatott benevezett a Nemzetek Európai Kupájába

A hazai szövetség (MJSZ) honlapjának pénteki híradása szerint a nemzeti csapat a 2025–2026-os idényben, ősztől tavaszig, egy kivétellel A-csoportos és/vagy olimpiai résztvevőkkel fog játszani. Az egyetlen kivétel a divízió 1/A-világbajnokság házigazdája, Lengyelország lesz, amely az előző esztendő tavaszán még ugyancsak az elithez tartozott.

A részvétellel a Magyar Jégkorongszövetség megerősítette azon szándékát, hogy mindkét nem összes válogatottját a lehető legtöbbször a lehető legmagasabb kihívás elé állítsa és A-csoportos környezetben versenyeztesse. A weboldal emlékeztetett: a fiú U16-os csapat az MJSZ kezdeményezésére létrehozott új korosztályos sorozat első tornáját meg is nyerte áprilisban.

A felnőtt Nemzetek Európai Kupája létrehozásának célja, hogy az összes válogatott szünetben versenyképes és végső soron tétmeccseket vívjanak a csapatok, méghozzá az IIHF által meghatározott keretrendszerben. Ezáltal tovább emelkedhet a minőség, nőhet a sportág elérése és értéke is.

„Ez jelentős előrelépés az európai jégkorongnak – fogalmazott Kolbenheyer Zsuzsanna, az MJSZ elnöke, az IIHF elnökségi tagja. – A játékosoknak fontos mérkőzésekre van szükségük a fejlődéshez, és ez az új sorozat pontosan ezt nyújtja, méghozzá stabil és előremutató keretrendszerben.”

Az új sorozaton belül – a válogatott felkészülési szüneteket felhasználva – novemberben, decemberben és februárban versenyez majd 17 férfiválogatott. A résztvevőket mindhárom időszakban három-, illetve négycsapatos csoportokba rendezik, a találkozókat az adott héten csütörtöktől vasárnapig lehet megrendezni. A mérkőzéseken a megszokott 3–2–1–0-s pontrendszer lesz érvényben, ami alapján a szezon végén győztest hirdetnek.

A magyar válogatott jövő májusban – egymást követő második évben – a világelit vb-jén szerepel majd.

A magyar válogatott programja a NEK első kiírásában

Kék-csoport

Dátum: 2025. november 3–9-i hét

Helyszín: Épinal, Franciaország

Ellenfelek: Franciaország, Dánia, Norvégia

Kék-csoport – Sárközy Tamás Emléktorna

Dátum: 2025. december 8–14-i hét

Helyszín: Magyarország

Ellenfelek: Franciaország, Lengyelország, Olaszország

Sárga-csoport

Dátum: 2026. február 2–8-i hét

Helyszín: Oslo, Norvégia

Ellenfelek: Ausztria, Norvégia