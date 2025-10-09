Nemzeti Sportrádió

Jégkorong NEK: a norvégokkal kezdenek a mieink

Vágólapra másolva!
2025.10.09. 14:15
null
Fotó: Facebook
Címkék
Nemzetek Európai Kupája NEK magyar jégkorong-válogatott Majoross Gergely
A magyar férfi jégkorong-válogatott a norvég csapat ellen kezdi meg szereplését az újonnan létrehozott Nemzetek Európai Kupájában (NEK) a franciaországi Épinalban.

A magyar szövetség csütörtöki tájékoztatása szerint Majoross Gergely szövetségi kapitány élvonalban szereplő együttese november 6-án a norvégokkal játssza a nyitó meccset, másnap a dánok, 8-án pedig a házigazda franciák következnek.

A NEK-ben a válogatott felkészülési szüneteket felhasználva novemberben, decemberben és februárban versenyez majd 17 válogatott. A decemberi, hazai tornán Franciaország, Lengyelország és Olaszország, míg februárban, Oslóban Ausztria és Norvégia lesz a mieink ellenfele.

JÉGKORONG NEMZETEK EURÓPAI KUPÁJA, ÉPINAL
November 6., csütörtök
16.00: Magyarország–Norvégia 
20.45: Franciaország–Dánia 
November 7., péntek
16.00: Dánia–Magyarország 
20.45: Franciaország–Norvégia 
November 8., szombat
15.00: Dánia–Norvégia 
20.30: Franciaország–Magyarország 

 

 

Nemzetek Európai Kupája NEK magyar jégkorong-válogatott Majoross Gergely
Legfrissebb hírek

Majoross a jégkorong NEK-ről: jót tesz egy szervezettebb versenysorozat

Jégkorong
2025.10.06. 19:36

A magyar férfi jégkorong-válogatott benevezett a Nemzetek Európai Kupájába

Jégkorong
2025.10.03. 18:21

Vay Ádám távozott a HK Poprad jégkorongcsapatától

Jégkorong
2025.10.01. 15:31

Jégkorong: „halhatatlan” lett a szövetségi kapitány

Jégkorong
2025.09.30. 11:58

A hoki és a sport összekovácsoló ereje a jégen jelent meg Mátyásföldön

Jégkorong
2025.06.10. 20:21

„Okosabbak leszünk jövőre, most volt olyan, hogy csak a szívünk vitt előre”

Jégkorong
2025.05.21. 14:54

Bennmaradás, katarzis nélkül – Kapolcsi-Szabó Bence jegyzete

Jégkorong
2025.05.21. 06:38

„Rögtön gyomorideg, levert minket a víz” – hokisaink azt hitték: vicc, hogy vezetnek a kazahok

Jégkorong
2025.05.20. 19:25
Ezek is érdekelhetik