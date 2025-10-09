Jégkorong NEK: a norvégokkal kezdenek a mieink

A magyar szövetség csütörtöki tájékoztatása szerint Majoross Gergely szövetségi kapitány élvonalban szereplő együttese november 6-án a norvégokkal játssza a nyitó meccset, másnap a dánok, 8-án pedig a házigazda franciák következnek.
A NEK-ben a válogatott felkészülési szüneteket felhasználva novemberben, decemberben és februárban versenyez majd 17 válogatott. A decemberi, hazai tornán Franciaország, Lengyelország és Olaszország, míg februárban, Oslóban Ausztria és Norvégia lesz a mieink ellenfele.
JÉGKORONG NEMZETEK EURÓPAI KUPÁJA, ÉPINAL
November 6., csütörtök
16.00: Magyarország–Norvégia
20.45: Franciaország–Dánia
November 7., péntek
16.00: Dánia–Magyarország
20.45: Franciaország–Norvégia
November 8., szombat
15.00: Dánia–Norvégia
20.30: Franciaország–Magyarország