Az 53 éves Jaromir Jágr 38. idényét kezdte meg

2025.10.02. 15:16
Jaromir Jágr 38. idényét kezdte meg a felnőttek között (Fotó: Getty Images)
Pittsburgh Penguins Kladno NHL Jaromir Jágr
Az új idény kezdete előtt izomsérülést szenvedett az 53 éves cseh jégkorongozó, Jaromir Jágr, aki a cseh bajnokság 10. fordulójára épült fel, s ott volt nevelőegyesülete, a Kladno Karlovy Vary ellen 3–1-es hazai veresége alkalmával, ezzel a kétszeres Stanley-kupa-győztes Jágr 38. idényét kezdte meg a felnőttek között.

Az 1972-ben született Jaromir Jágr nevelőegyesületének felnőtt csapatában, a Kladnóban 16 évesen, 1988-ban mutatkozott be, majd 1990-ben a Pittsburgh Penguins NHL-csapata ötödikként választotta ki a drafton.

Az egyszeres olimpiai és kétszeres világbajnok klasszis jobbszélső az észak-amerikai ligában volt még a Washington Capitals, a New York Rangers, a Philadelphia Flyers, a Dallas Stars, a Boston Bruins, a New Jersey Devils, a Florida Panthers és a Calgary Flames játékosa is. A ligából a 2017–2018-as idény végén tért vissza szülővárosa csapatához, a Kladnóhoz, melyet azóta erősít.

A Penguinsszel 1991-ben és 1992-ben is Stanley-kupa-győztes Jágr azzal, hogy negyedik sorosként nevezve lett a Karlovy Vary elleni mérkőzésre és jégre is lépett, hivatalosan is elkezdte 38. felnőtt idényét.

Érdekesség, hogy 1980 óta, tehát 45 éve nem volt olyan Stanley-kupa-döntő az NHL-ben, ahol ne lépett volna jégre Jágr legalább egy leendő, vagy korábbi csapattársa. Azt is érdemes megemlíteni, hogy a Karlovy Varyban szerepelt a 16 éves Petr Tomek, aki 37 (!) évvel fiatalabb Jágrnél.

TIL teammates of Jaromir Jagr have appeared in Cup finals for 46 straight years
byu/DashVanLink89 inhockey

 

