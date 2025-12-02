Nemzeti Sportrádió

NHL: Toffoli-show San Joséban, kilencgólos meccsen nyert a Sharks

M. B.M. B.
2025.12.02. 08:10
Tyler Toffoli (jobbra) volt a Sharks húzóembere (Fotó: Getty Images)
Címkék
Pittsburgh Penguins Utah Mammoth NHL New Jersey Devils Philadelphia Flyers Anaheim Ducks Winnipeg Jets Columbus Blue Jackets St. Louis Blues San José Sharks Buffalo Sabres
Öt mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) magyar idő szerint kedd hajnali játéknapján.

A San José Sharks végig vezetve, magabiztosan nyert a Utah Mammoth ellen hazai környezetben. Tyler Toffoli kivételes produkcióval rukkolt elő a találkozón, a rutinos kanadai center két gólja mellett két gólpasszt is kiosztott, de a szintén két gólt, illetve egy gólpasszt jegyző Will Smith is jó napot fogott ki.

Az Anaheim Ducks a viszonylag kiegyenlített első harmad, valamint a gól nélküli második harmad után az utolsó játékrészben darálta be a Bluest St. Louisban. A kaliforniai együttesben Pavel Mintyukov és Leo Carlsson (mindkét játékos egy-egy gólt, illetve gólpasszt jegyzett), valamint a remek napot kifogó finn kapus, Ville Husso is hozzátette a magáét a sikerhez.

Nem sok babér termett a Jetsnek Buffalóban. A két gólja mellett egy gópasszt szerző Josh Norris vezette Sabres egy kiváló első harmadot produkálva háromgólos előnyre tett szert, s mivel a winnipegiek csak a második játékrészben tudtak gólt szerezni, rendkívül magabiztos sikernek örülhetett a hazai közönség. 

Sydney Crosby Philadelphiában is remekelt, a 38 éves klasszis két gólt rámolt be a Flyers kapujába – csapata, a Pittsburgh Penguins 5–1-re nyert. 

Az első harmadban két góllal is vezetett a New Jersey Devils, de a harmadik játékrészre fordulva már egyenlő volt az állás. A Sean Monahan, Charlie Coyle kettős vezette Blue Jackets elsöpörte ellenfelét az utolsó harmadban, s megnyerte a mérkőzést. 

NHL
ALAPSZAKASZ
New Jersey Devils–Columbus Blue Jackets 3–5
Philadelphia Flyers–Pittsburgh Penguins 1–5
Buffalo Sabres–Winnipeg Jets 5–1
St. Louis Blues–Anaheim Ducks 1–4
San José Sharks–Utah Mammoth 6–3
 

