NHL: Toffoli-show San Joséban, kilencgólos meccsen nyert a Sharks

A San José Sharks végig vezetve, magabiztosan nyert a Utah Mammoth ellen hazai környezetben. Tyler Toffoli kivételes produkcióval rukkolt elő a találkozón, a rutinos kanadai center két gólja mellett két gólpasszt is kiosztott, de a szintén két gólt, illetve egy gólpasszt jegyző Will Smith is jó napot fogott ki.

Az Anaheim Ducks a viszonylag kiegyenlített első harmad, valamint a gól nélküli második harmad után az utolsó játékrészben darálta be a Bluest St. Louisban. A kaliforniai együttesben Pavel Mintyukov és Leo Carlsson (mindkét játékos egy-egy gólt, illetve gólpasszt jegyzett), valamint a remek napot kifogó finn kapus, Ville Husso is hozzátette a magáét a sikerhez.

Nem sok babér termett a Jetsnek Buffalóban. A két gólja mellett egy gópasszt szerző Josh Norris vezette Sabres egy kiváló első harmadot produkálva háromgólos előnyre tett szert, s mivel a winnipegiek csak a második játékrészben tudtak gólt szerezni, rendkívül magabiztos sikernek örülhetett a hazai közönség.

Sydney Crosby Philadelphiában is remekelt, a 38 éves klasszis két gólt rámolt be a Flyers kapujába – csapata, a Pittsburgh Penguins 5–1-re nyert.

Az első harmadban két góllal is vezetett a New Jersey Devils, de a harmadik játékrészre fordulva már egyenlő volt az állás. A Sean Monahan, Charlie Coyle kettős vezette Blue Jackets elsöpörte ellenfelét az utolsó harmadban, s megnyerte a mérkőzést.

NHL

ALAPSZAKASZ

New Jersey Devils–Columbus Blue Jackets 3–5

Philadelphia Flyers–Pittsburgh Penguins 1–5

Buffalo Sabres–Winnipeg Jets 5–1

St. Louis Blues–Anaheim Ducks 1–4

San José Sharks–Utah Mammoth 6–3

