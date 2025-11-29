NHL: a Minnesota legyőzte a Coloradót a csúcsformában játszó csapatok rangadóján

A Wild hat győzelemmel a háta mögött fogadta a ligát toronymagasan vezető, tízes sikerszériát építő Coloradót, 2020 óta először találkozott egymással két olyan csapat, amely legalább hatos győzelmi sorozattal a háta mögött érkezett a kezdéshez.

Az első harmad után az Avalanche vezetett az NHL góllövőlistáját és kanadai táblázatát is vezető Nathan MacKinnon góljával, de a második játékrészben Kirill Kaprizov duplájával fordított a hatai csapat. A záró harmadban Gabriel Landeskog góljával kiharcolta a hosszabbítást a Colorado, s jött a szétlövés, amelynek harmadik párjában a minnesotai Matt Boldy betalált, míg a másik oldalon Cale Makar próbálkozását hárította a 39 védést bemutató Jesper Wallstedt, ezzel a Nashville örülhetett a győzelmi sorozata meghosszabbításának.

A rendes játékidőben továbbra is csak egy vereséget szenvedett Avalanche továbbra is a liga összesített táblájának élén áll, négy ponttal szerzett többet, mint legközelebbi üldözője, a Dallas, amely ráadásul egy meccsel többet játszott már. A Minnesota további néggyel lemaradva harmadik a Középső csoportban, de így is több pontja van a Wildnak, mint a Csendes-óceáni csoportot vezető Anaheimnek, ugyanannyi, mint az Atlanti csoport élén álló Tampa Baynek, és csak eggyel kevesebb, mint a Metropolitan nyolcas első helyén tanyázó New Jerseynek.

NHL, ALAPSZAKASZ

Detroit Red Wings–Tampa Bay Lightning 3–6

Boston Bruins–New York Rangers 2–6

Minnesota Wild–Colorado Avalanche 3–2 – szétlövés után

Anaheim Ducks–Los Angeles Kings 5–4 – szétlövés után

Buffalo Sabres–New Jersey Devils 0–5

Vegas Golden Knights–Montréal Canadiens 1–4

New York Islanders–Philadelphia Flyers 3–4 – szétlövés után

St. Louis Blues–Ottawa Senators 4–3

San Jose Sharks–Vancouver Canucks 3–2

Florida Panthers–Calgary Flames 3–5

Carolina Hurricanes–Winnipeg Jets 5–1

Washington Capitals–Toronto Maple Leafs 4–2

Columbus Blue Jackets–Pittsburgh Penguins 3–4 – hosszabbítás után

Chicago Blackhawks–Nashville Predators 3–4

Dallas Stars–Utah Mammoth 4–3

