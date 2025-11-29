Nemzeti Sportrádió

NHL: a Minnesota legyőzte a Coloradót a csúcsformában játszó csapatok rangadóján

I. SZ.I. SZ.
Vágólapra másolva!
2025.11.29. 07:35
null
Jesper Wallstedt kapus volt a Minnesota egyik hőse az NHL rangadóján (Fotó: Getty Images)
Címkék
Colorado Avalanche NHL Minnesota Wild
A Minnesota Wild szétlövéssel nyerte meg a Colorado Avalanche elleni rangadót az NHL legutóbbi játéknapján.

A Wild hat győzelemmel a háta mögött fogadta a ligát toronymagasan vezető, tízes sikerszériát építő Coloradót, 2020 óta először találkozott egymással két olyan csapat, amely legalább hatos győzelmi sorozattal a háta mögött érkezett a kezdéshez.

Az első harmad után az Avalanche vezetett az NHL góllövőlistáját és kanadai táblázatát is vezető Nathan MacKinnon góljával, de a második játékrészben Kirill Kaprizov duplájával fordított a hatai csapat. A záró harmadban Gabriel Landeskog góljával kiharcolta a hosszabbítást a Colorado, s jött a szétlövés, amelynek harmadik párjában a minnesotai Matt Boldy betalált, míg a másik oldalon Cale Makar próbálkozását hárította a 39 védést bemutató Jesper Wallstedt, ezzel a Nashville örülhetett a győzelmi sorozata meghosszabbításának.

A rendes játékidőben továbbra is csak egy vereséget szenvedett Avalanche továbbra is a liga összesített táblájának élén áll, négy ponttal szerzett többet, mint legközelebbi üldözője, a Dallas, amely ráadásul egy meccsel többet játszott már. A Minnesota további néggyel lemaradva harmadik a Középső csoportban, de így is több pontja van a Wildnak, mint a Csendes-óceáni csoportot vezető Anaheimnek, ugyanannyi, mint az Atlanti csoport élén álló Tampa Baynek, és csak eggyel kevesebb, mint a Metropolitan nyolcas első helyén tanyázó New Jerseynek.

NHL, ALAPSZAKASZ
Detroit Red Wings–Tampa Bay Lightning 3–6
Boston Bruins–New York Rangers 2–6
Minnesota Wild–Colorado Avalanche 3–2 – szétlövés után
Anaheim Ducks–Los Angeles Kings 5–4 – szétlövés után
Buffalo Sabres–New Jersey Devils 0–5
Vegas Golden Knights–Montréal Canadiens 1–4
New York Islanders–Philadelphia Flyers 3–4 – szétlövés után
St. Louis Blues–Ottawa Senators 4–3
San Jose Sharks–Vancouver Canucks 3–2
Florida Panthers–Calgary Flames 3–5
Carolina Hurricanes–Winnipeg Jets 5–1
Washington Capitals–Toronto Maple Leafs 4–2
Columbus Blue Jackets–Pittsburgh Penguins 3–4 – hosszabbítás után
Chicago Blackhawks–Nashville Predators 3–4
Dallas Stars–Utah Mammoth 4–3
 

 

Colorado Avalanche NHL Minnesota Wild
Legfrissebb hírek

NHL: a Rangers és az Avalanche tovább száguld, Ovecskin újra betalált

Jégkorong
2025.11.27. 08:10

NHL: simán nyert a Dallas Edmontonban

Amerikai sportok
2025.11.26. 08:50

NHL: Logan Cooley nagy napja: négy gól és egy gólpassz a Vegas ellen

Amerikai sportok
2025.11.25. 07:06

Milánó 2026: kérdésessé vált a Boston védőjének szereplése

Téli sportok
2025.11.24. 20:13

NHL: ismét kapott gól nélkül nyert a Minnesota

Amerikai sportok
2025.11.24. 07:29

NHL: tovább menetel a ligaelső Colorado Avalanche

Amerikai sportok
2025.11.23. 10:40

NHL: ötöt vágott Pittsburghben a Minnesota

Amerikai sportok
2025.11.22. 09:33

NHL: mesterhármas Ovecskintől; az Avalanche és az Islanders is kiütéssel nyert

Amerikai sportok
2025.11.21. 07:48
Ezek is érdekelhetik