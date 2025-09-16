Együttműködik a Budapest Jégkorong Akadémia HC és a Ferencváros

Az Erste Ligában szereplő BJA HC közösségi oldalának keddi beszámolója szerint az összefogás célja, hogy mind a felnőtt csapatok, mind az utánpótláskorú játékosok számára új lehetőségeket teremtsen a fejlődésre, a versenyeztetésre és a nemzetközi tapasztalatszerzésre.

A megállapodás hosszú távon a magyar jégkorong érdekeit szolgálja, hiszen hozzájárul ahhoz, hogy minél több hazai játékos kapjon esélyt a magas színvonalú hazai és nemzetközi megmérettetésekre – írták.

Az osztrák ligában újonc Ferencváros részéről a megállapodás különösen fontos a nemzetközi szereplés és a hosszú bajnoki idény kihívásainak kezelése szempontjából.

„Vannak olyan élethelyzetek, amikor egy edzőnek vagy egy sportvezetőnek sok mindent át kell gondolnia, és olyan döntéseket kell hoznia, melyek távolabbra mutatnak. Nemcsak a saját mikrokörnyezetére vannak hatással, nemcsak azt fejlesztik, hanem kicsit nagyobban tud gondolkodni. Ez a megállapodás pont ilyen. Az elsődleges kérdés: hogyan tudnak a legjobban és legtöbbet fejlődni a srácok, akár rövid, akár hosszú távon?” – mondta Kangyal Balázs, a BJA HC vezetőedzője.

Az FTC honlapján Fodor Szabolcs általános igazgató úgy fogalmazott: az egész projekt alapvető célja a magyar jégkorong fejlődése, de klubjuk számára is jelentős segítséget nyújthat az idényben.

„Az osztrák liga elképesztően erős, rendkívül sűrű menetrenddel rendelkezik, és előfordulhat, hogy egy sérüléshullám komoly gondot okozhat a csapat háza táján. Ilyen helyzetekben elsődleges célunk a saját utánpótlás beépítése, de ha szükséges, a BJA HC fiataljai is lehetőséget kaphatnak nálunk” – jegyezte meg.