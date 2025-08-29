Négy Nemzet Tornája: simán kikaptak a németektől női hokisaink

A magyar csapat szövetségi kapitányának júliusban kinevezett kanadai Delaney Collins csütörtöki bemutatkozó mérkőzésén a nemzeti csapat 4–2-re maradt alul a házigazda franciákkal szemben, ezúttal pedig – a magyar szövetség közösségi oldalának bejegyzése alapján – csupán a záró harmadban tudott betalálni Kreisz Emma révén.

A mieink az április 12. és 18. között Budapesten sorra kerülő divízió I/A világbajnokságra készülnek.

JÉGKORONG

Nemzetközi női felkészülési torna, Albertville, 2. forduló

Magyarország–Németország 1–5 (0–3, 0–1, 1–1)