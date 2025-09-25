Nemzeti Sportrádió

A várandós Garát-Gasparics Fanni még nem döntött hokis pályafutása folytatásáról

2025.09.25. 10:13
Garát-Gasparics Fanni (Fotó: Garát-Gasparics Fanni/Facebook)
A jégkorongozó Garát-Gasparics Fanni még nem döntött arról, hogy gyermekének megszületése után folytatja-e pályafutását.

„Nyitva hagytam azt a kérdést – mondta a 30 éves csatár a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában, amelyben a teljes beszélgetés pénteken 15 órakor kerül műsorra. – Nem szeretnék olyan kijelentést tenni, hogy visszavonulok akár a profi jégkorongtól, akár a válogatottól. Az új szezont nem kezdem el, hiszen várandós vagyok.”

A 2012-es innsbrucki téli ifjúsági olimpián egyéni ügyessági számban ezüstérmes hokis egyelőre nem gondolkodik azon, hogy mi fog történi, amikor anyuka lesz, egyáltalán sikerül-e visszatérnie.

Elmondta: ezekről majd családjával fog egyeztetni, és beszélni fog olyan sportolókkal, anyukákkal, akik már átestek hasonló élményen.

Garát-Gasparics Fanni – akinek férje, Garát Zsombor ugyancsak válogatott jégkorongozó – hangsúlyozta, egész karrierjét arra tette fel, hogy a magyar csapattal kijusson a 2026-os olimpiára, de egy hajszállal lemaradtak. Így aztán az olimpia álom maradt számára, és nem tudja, hogy van-e benne még annyi, hogy újra próbálkozzon.

„Később fogok erről elmélkedni” – tette hozzá az első magyar női hokis, aki a tengerentúli profiligában (PWHL) játszhatott.

Garát-Gasparics az első, 2023–2024-es PWHL-idényben az Ottawában 15 mérkőzésen egy gólt szerzett.

A támadó tagja volt 2019-ben az élvonalba feljutó magyar válogatottnak, összesen négy elit-vb-n szerepelt, többször csapatkapitányként. 2021-ben és 2023-ban is az év magyar női jégkorongozójának választották, 2012-ben a Magyar Olimpiai Bizottság Nők sportjáért junior díját vehetett át.

 

