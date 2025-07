Új szerepkörben – az anyaságra készül Garát-Gasparics Fanni

A nyár beköszöntével sem kell a gyerekeknek lemondaniuk szeretett sportágukról, a jégkorongról, jó néhány tábor közül válogathatnak az idényen kívüli időszakban. Az első ízben megrendezett Elite Girls Hockey a lányok szakágát célozta meg, egyik szervezője nem más, mint a magyar női jégkorong-válogatott csapatkapitánya, Garát-Gasparics Fanni. Kiss Andreával és Szilágyi Tiffanyval közösen álmodta meg a tábort, amelyre akkora volt az érdeklődés, hogy végül két időpontban várták a gyerekeket.

„Eredetileg csak egy ötnapos tábort terveztünk, de akkora volt a túljelentkezés, hogy végül egy rövidebbet is beiktattunk. Ez a kétnapos volt az első, nyolctól tizenkét éves korig jöhettek a résztvevők, az ötnaposra tizenkettőtől tizenöt éves korig vártuk a lányokat – mondta a Nemzeti Sportnak Garát-Gasparics Fanni. – A légióséveim alatt több csapattársam mesélte, hogy nyári táborokat rendeznek, amelyek nagyon népszerűek. Úgy gondoltuk Kiss Andival és Szilágyi Tiffanyval, hogy vágjunk bele Magyarországon is. A célom az volt, hogy az elmúlt huszonhárom év tudásából minél többet átadjak a jövő generációjának, ez az egész tábor missziója. Egyre több kislány jégkorongozik, akik akár a mi sikereinken felbuzdulva kezdték el, ezért a mi felelősségünk is, hogy tanítsuk őket, arról nem beszélve, hogy ezekkel a táborokkal közösséget is építünk.”

A szervezőket több magyar válogatott játékos is segítette, Takács Zoé, Hiezl Réka, Odnoga Lotti, Pintér Hanna is tartott edzéseket a résztvevőknek. A hangsúly persze a jégen végzett feladatokon volt, de a szárazföldön is jó néhány programmal kedveskedtek a gyerekeknek, továbbá a szülőknek is tartottak előadásokat a sérülésmegelőzés, a rehabilitáció, a sportmentál­coaching, az egészségmegőrzés, valamint a külföldi pályafutás témakörében.

„Fejlesztőtábor volt, azokat a technikai készségeket próbáltuk átadni, amelyekre kevésbé van idő a klubidényben. Rengeteg korcsolyatechnikai feladatot adtunk a lányoknak, a korongvezetést, passzolást és a lövést is gyakoroltattuk, de játékosabb feladatokat is kitaláltunk nekik. Szuper Levente is meglátogatott minket, ő a BlazePodot mutatta meg a résztvevőknek, ezenfelül testtartáselemzéseket is végeztünk.”

Az Elite Girls Hockey tábora után bejelentést tett Garát-Gasparics Fanni és férje, a szintén válogatott Garát Zsombor: babát várnak. Új, de annál szebb és örömtelibb kihívás vár a női jégkorong-válogatott csapatkapitányára.

„Nagyon boldogok vagyunk, régóta bennünk volt a gondolat, hogy szeretnénk családot. Eddig ez elsősorban a karrieremen múlt, fontos a jégkorong, jelentős céljaim voltak, de még vannak is ebben a sportágban. Felépítettünk egy tervet a családalapítással kapcsolatban, aztán ez 2022-ben átíródott, mivel kihívtak Amerikába játszani a PHF-be. Elkezdett tolódni, szerettem volna megvárni az olimpiai selejtezőt, hiszen az a legnagyobb álmom, hogy olimpián szerepeljek a magyar válogatottal. Sajnos nem sikerült elérni, egy hajszállal maradtunk le. Úgy érzem, a baba eldöntötte, hogy most akar érkezni, eljött az ideje. Rögtön az idény vége után megtudtuk a hírt, és azóta ez szövi át a mindennapjainkat.”

Bár most természetesen szünetelteti a karrierjét Garát-Gasparics Fanni, nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy visszatér a jégpályára játékosként, és kijut a magyar válogatottal egy olimpiára.

„Nagy a boldogságunk, de azért kicsit furcsa is lesz a következő idény. Sőt, már most is furcsa, hogy nem vagyok ott a lányokkal az edzőtáborban. Ősztől elkezdődnek a klubesemények, illetve a válogatott összetartások, amelyekről én hiányzom majd, biztos szokatlan lesz. Azonban nagyon várom már az új szerepkört, ezt az új, édes örömöt, amit az anyaság jelent. Nem tudom, mit hoz az élet, a jégkorongban egy álmom maradt, hogy a női válogatottal kijussunk az olimpiára. Ezenkívül mindent elértem, amit szerettem volna, sokat dolgoztam érte, szerencsésnek mondhatom magam. Az olimpiai kérdést még nyitva hagyom, nem tettem le róla, hogy tagja legyek annak a magyar női válogatottnak, amely először kiharcolja a szereplést a játékokra.”