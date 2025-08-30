Női jégkorong Négy Nemzet Tornája: a japánoktól is kikaptak a magyarok

A szövetségi kapitánynak júliusban kinevezett kanadai Delaney Collins csütörtöki bemutatkozó mérkőzésén a nemzeti csapat 4–2-re maradt alul a házigazda franciákkal szemben, majd a németektől kapott ki 5–1-re. A szombati összecsapáson a japánoktól szenvedett vereséget szétlövés után, 3–2-re. A mieink góljait Leidt Madie és Pázmándi Zsófia szerezte.

A magyarok az április 12. és 18. között Budapesten sorra kerülő divízió 1/A világbajnokságra készülnek.

NŐI JÉGKORONG NÉGY NEMZET TORNÁJA, ALBERTVILLE

3. FORDULÓ

Japán–Magyarország 3–2 (1–0, 1–1, 0–1, 1–0) – szétlövéssel

Pénteken játszották: Németország–Magyarország 5–1 (3–0, 1–0, 1–1)

Csütörtökön játszották: Franciaország–Magyarország 4–2 (1–0, 2–1, 1–1)