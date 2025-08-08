Erste Liga: izgatottan készül második miskolci évadára vezetőedzőként Láda Balázs

Bár az időjárás most kezd igazán nyáriassá válni, a jégkorongozók nem a lábukat lógatják az éppen melegedő Balatonba, hanem korcsolyát húztak és elkezdték a felkészülést a szeptemberben rajtoló új idényre. Nincs ez másképp Miskolcon sem, ahol a múlt héten különböző vizsgálatoknak vetették alá a játékosokat, majd a héten már kemény munka zajlik a jégen. A DVTK kerete változott talán a legkevesebbet a nyáron az Erste Ligában. A magyar magba érkezett a kapus Tóth Balázs Károly, valamint Csollák Márkó és Tóth Gergő. A légiósokat illetően történt néhány változás, a Jegesmedvék a Ferencvárostól távozó Lauri Kärmeniemire is lecsapott.

„Mindig izgatottsággal tölt el minket a felkészülés kezdete. Úgy tűnik, mintha teljesen kicserélődött volna a keret, de összességében csak néhány új név szerepel a táblán, teljesen új arc talán nincs is, hiszen a magyar jégkorong közegében valamennyire ismerik egymást a játékosok, még ha nem is játszottak eddig egy csapatban – mondta a Nemzeti Sportnak Láda Balázs, a DVTK vezetőedzője. – A srácok a múlt hét közepén érkeztek, több csoportra osztottuk őket. Jó néhány vizsgálatot és felmérést végeztünk el rajtuk, ezúton is köszönjük a DVTK orvosi központjának a lehetőséget, hogy profi körülmények között mérhettük fel a játékosok állapotát. Azt látjuk, mindenki alaposan felkészült az új idényre, a srácok elvégezték a nyári munkát.”

A miskolciak kispadján az előző évadban mutatkozott be a felnőttek mezőnyében vezetőedzőként Láda Balázs: az alapszakaszban hetedik helyen végzett az együttes, a rájátszásban a későbbi bajnok Gyergyó jelentette a végállomást a negyeddöntőben. Az első év tapasztalatai­ból kiindulva már a nyári felkészülésen is változtatott a szakmai stáb az eredményesebb szereplés érdekében.

„Korábban is dolgoztam már a felnőttek mellett, napi szinten benne voltam az edzői munkában. A legutóbbi idényben az volt az egyik mottónk, hogy hosszú még az évad, de nincs időnk. Ez bebizonyosodott, a gyakorlatban máshogy nézett ki a feladat immár vezetőedzőként, de most már sokkal tudatosabban vágtunk neki a felkészülésnek és az idénynek. Örültem, hogy a nyári alapozásba be tudtunk építeni jeges edzéseket is, egy mini edzőtábort, hogy a korcsolyatechnikai, valamint a korongkezelési elemeket ne augusztusban kezdjük el a nulláról. Ennek köszönhetően gyorsabban térhetünk át a taktikai részletek gyakorlására. Minden apró elem fontos, dolgozhat a jégen négy játékos jól, ha az ötödik nem megfelelően teszi az ütőjét, akkor már gólt is kaptunk. Próbáljuk az apró dolgokat már most beépíteni a játékunkba és szokássá alakítani.”

Az Erste Liga új idényében már csak nyolc légióst szerepeltethetnek a csapatok, a DVTK-nál az előző kiírásban kilenc szerepelt, de Tóth Balázs érkezésével két magyar kapussal könnyedén határon belül maradnak a miskolciak. Láda Balázs és stábja öt felkészülési mérkőzéssel tervezett, de a szeptember 12-i idényrajt kissé belerondított a kidolgozott programba.

„Nehéz volt felépíteni a felkészülést a liga kezdéséig. Mi szerettük volna úgy alakítani a programot, hogy az első tétmeccstől visszaszámolva szervezzük a nyári menetrendünket. Szeptember 12-én indul a bajnokság, megmondom őszintén, mi szűk egy héttel előbbi dátummal, a szeptember 7-i hétvégével számoltunk, az utolsó felkészülési mérkőzésünket ezért is raktuk szeptember másodikára. A rajt kapcsán fontos a formaidőzítés, így viszont lesz egy kilencnapos lyukunk, egy szünetünk, és már nem találtunk ellenfelet, mert mostanra mindenkinek fix a programja. De megoldjuk ezt a helyzetet is.”