Szoros mérkőzésen rávezetésekkel kapott ki a Fehérvár

„Boldog új évet!” A MET Aréna folyosóin sétálgatva sok helyen lehet hallani ezt a mondatot, és bár nem január elsejét írtuk, a jégkorong-szurkolóknak az első felkészülési mérkőzés hasonló ünnepnapnak számít. Egy biztos, a kinti negyven fokos hőség után felüdülés volt belépni a jégcsarnok hűvös falai közé, ahol igazi élet várta az érdeklődőket. Ugyanis a fehérvári klub partneri napot hirdetett a szombat délutáni mérkőzésre, amelyen a Volán kiemelt szponzorai az aréna különböző szegleteiben várták az érdeklődőket ajándékokkal, nyereményjátékokkal. A szurkolók a VR-szemüveges élmények mellett különböző felméréseknek vethették magukat alá, de az állatimádók sem unatkoztak, valamint az autókért rajongók is találtak izgalmas játékokat. Talán a folyosói aktivitások miatt, de a nézőtéren csak lassan gyülekeztek a szurkolók, ám a kezdésre mindenki beért, aki szeretett volna. A nézőszámon érezhető volt a nyaralóknak kedvező kinti időjárás, de azért így is nagyjából kétezren kimentek a csarnokba.

A szurkolók abban is reménykedtek, hogy idén augusztusban jobban kezdi a felkészülést a Fehérvár, ugyanis egy évvel ezelőtt a Nyitra ellen 7–1-es zakóba szaladtak bele. Kiss Dávid nem számíthatott mindenkire, betegség miatt nem lépett jégre Erdély Csanád, Kiss Roland és Horváth Dominik, Rasmus Reijola rövid időre hazautazott, Stipsicz Bence és Bartalis István sérülésüket követően még a rehabilitációjukat töltik. A kapuban ezért a FEHA19-hez a nyáron a tengerentúlról hazatérő Hegedüs Levente állt. A bécsiek nem hagytak neki sok időt a bemelegedéshez, ám ezt követően egyre jobban átvette az irányítást a Volán, Darren Archibald révén kétszer is veszélyeztetett a hazai együttes. Később emberelőnyben szintén jól járt a pakk, de Drake Rymsha helyzete is kimaradt. A kihagyott lehetőségek megbosszulták magukat, kettős emberelőnyben Randy Gazzola lövése először a kapuvasra, majd Hegedüs mamutjára és onnan a gólvonal mögé vágódott.

A középső játékrészben majdnem gyorsan kétgólos hátrányba került a Fehérvár, Anze Kuralt hibázott a támadó harmadban a kék vonalnál, két bécsi is megindult, végül Linden Vey lőtte rá, de a korong Hegedüs lepkéskesztyűjében kötött ki – nagy bravúr volt a fiatal kapustól. Kicsivel később már nem úszta meg a Fehérvár, Senna Peeters volt eredményes emberelőnyben. Felpörögtek a kék-fehérek, az első sor mintaszerűen adogatott, a végrehajtó pedig Hári János volt. Rymsha vezérletével szinte ugyanazt a figurát adta el ismét a Fehérvár, de ezúttal nem lett belőle gól. Ám ez nem jelentette azt, hogy bécsi vezetéssel vonultak pihenőre a csapatok, Rasmus Kulmala hét perccel a harmad vége előtt egalizált. Ezt követően parázzsá vált a hangulat a jégen, repkedtek a kiállítások, a játékvezetők több-kevesebb sikerrel próbálták féken tartani az indulatokat.

A harmadik játékrészben sem csökkent az iram, egyik hálóőr sem unatkozott. Nyolc perccel a harmad vége előtt ismét megszerezte a vezetést a Capitals, elcsúszott a hazai védekezés, ezt kihasználva Leon Wallner egyedül kiléphetett és kíméletlenül bevágta a ziccert. Két percig sem vezetett a Bécs, ugyanis egy kapu előtti tömegjelenetnél Mihály Ákos közelről bepofozta a korongot. Jöhetett a hosszabbítás, amelyben felváltva kerültek veszélybe a kapuk, de a döntést a szétlövésre bízták az együttesek. Itt is remekelt a két kapus, végül Wallner rávezetése döntött a győzelemről.

„Lassan kezdtünk, de harmadról harmadra egyre jobban belelendültünk – mondta a mérkőzés után Mihály Ákos, a fehérváriak harmadik góljának szerzője. – Most még kevésbé volt hangsúly a játék taktikai elemein, próbáltuk segíteni Levit a kapuban. Ügyesen helytállt, a csapat is jól teljesített, kétszer is hátrányból jöttünk vissza. Mindig jó, ha góllal kezdi valaki az idényt, kis önbizalmat ad, remélem, az évad során is jönnek majd a találatok.”

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Hydro Fehérvár AV19–Vienna Capitals 3–4 (0–1, 2–1, 1–1, 0–0, 0–1) – szétlövéssel

Gólszerző: Hári, Kulmala, Mihály, ill. Wallner (2), Gazzola, Peeters