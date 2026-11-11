Kylian Mbappé kihagyja a csütörtöki Nemzetek Ligája-mérkőzést

„Nem játszik csütörtökön, mert fájdalmat érzett a combjában, és nem akarunk kockáztatni” – jelentette ki Zinédine Zidane, a francia válogatott szövetségi kapitánya Milánóban, a mérkőzés előestéjén tartott sajtótájékoztatón, majd reményét fejezte ki, hogy a sérülés nem súlyos, és a játékos vasárnapra bevethető lesz.

Néhány órával korábban Roberto Mancini, az olasz válogatott szövetségi kapitánya viccesen megjegyezte, „azt tanácsolnám Zidane-nak, hogy ne vállaljon kockázatot, jobb lenne, ha Mbappé nem lépne pályára, így megfelelően felépülhetne a Bajnokok Ligájára”.

Mbappé a francia válogatott legjobb gólszerzője, 107 mérkőzésen 67-szer volt már eredményes. A Real Madrid 27 éves támadója helyett Senny Mayulu, a Paris Saint-Germain játékosa csatlakozott a francia kerethez.

Zidane együttese négy mérkőzést követően veretlenül, három győzelemmel és egy döntetlennel áll az A-liga 1. csoportjának élén. A csütörtöki, milánói összecsapás után vasárnap a törökökkel játszik Bordeaux-ban.

NEMZETEK LIGÁJA

A-LIGA, 5. FORDULÓ

November 12., csütörtök

18.00: Törökország–Belgium

20.45: Olaszország–Franciaország