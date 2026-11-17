Harmincnégy évesen visszavonult a PSG-vel ötszörös bajnok védő
Layvin Kurzawa bejelentette visszavonulását. A 34 éves védő a közösségi oldalán jelentette be a döntését. Kurzawa ötszörös francia bajnokként hagyja abba a profi futballt.
Pályafutása során Kurzawa 13-szor szerepelt a francia nemzeti csapatban, egy gólt szerzett. Ötször nyert francia bajnokságot a PSG-vel, négyszer Francia Kupát, továbbá a párizsiakkal BL-döntőben szerepelt.
Karrierje során szerepelt a Monacóban, a Fulhamben, a Boavistában és az indonéz Persib Bandungban. Utóbbi volt a legutolsó klubja, szerződése nyári lejárta után csapat nélkül maradt.
Legfrissebb hírek
Zabarnij szállította a PSG győzelmét
Francia labdarúgás
2026.11.07. 22:58