Pályafutása során Kurzawa 13-szor szerepelt a francia nemzeti csapatban, egy gólt szerzett. Ötször nyert francia bajnokságot a PSG-vel, négyszer Francia Kupát, továbbá a párizsiakkal BL-döntőben szerepelt.

Karrierje során szerepelt a Monacóban, a Fulhamben, a Boavistában és az indonéz Persib Bandungban. Utóbbi volt a legutolsó klubja, szerződése nyári lejárta után csapat nélkül maradt.