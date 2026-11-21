Alig nyolc perc játék után vezetést szerzett a Nice, ám alig húsz másodperccel Mohamed Amoura gólja előtt még biztosan senki sem sejtette, hogy mi történik majd. Merthogy a PSG vezetett akciót, amelynek végén első – és mint kiderült, jó ideig egyetlen – kapu felé tartó lövését jegyezhette fel a párizsi csapata, ám Nuno Mendes 20 méterről leadott próbálkozása méterekkel a kapu fölé szállt. A villámgyorsan elvégzett kirúgás után pedig a sebesen végigvitt kontra végén jött Amoura, és az ötös jobb sarkáról a tehetetlen Matvey Safonov kapujába lőtt, 1–0.

Aki ekkor arra számított, hogy a vendégek sebzett vadként vetik rá magukat a hazaiakra, tévedett, merthogy a következő kapu felé tartó lövésre bő húsz percet kellett várni, sokat elárult a meccs képéről, hogy a két csapat közös várható gólmutatója (xG) az első fél órá végére érve nem haladta meg 0.4-et, a PSG mutatója pedig mindössze 0.08 volt... Ehhez képest néhány perccel később már 2–1-re vezetett a PSG. Előbb ugyanis hosszas videózás után tizenegyeshez jutott a vendégcsapat – a hazaiak 17 éves védője, a 10. bajnokiján is kezdőként szereplő Xavier Mandza kezére pattant a labda –, ezt Senny Mayulu váltotta gólra. Az egyenlítést követő középkezdés után pedig gyorsan labdát szerzett a PSG, majd Asraf Hakimi okosan centerezett az ötös jobb sarkától, s a túloldalon üresen érkező Désiré Doué még okosabban lőtte vissza a labdát az ellenkező sarokba – a két gól között nem telt el egy perc. Kétségtelen, hogy sok esemény nem bolygatta a kedélyeket, ám hiába örültek a vendégek a fordításnak, az első félidőt mégis keserű szájízzel fejezték be, mert a hajrában Doué egy cselezési kísérlet után fájdalmában ordítva a térdéhez kapott, és a földön maradt. Hordágyon vitték le, az első gyanú szerint súlyos térdsérülést, minden bizonnyal térdszalag-szakadást szenvedett, bár még várni kell a vizsgálatok hivatalos eredményére. Mindenesetre vélhetően sokszor elhangozhatott a lelátón vagy a PSG öltözőjében a szünetben a párizsiak grúz ászának, a térdszalag-szakadása miatt most is sérült Hvicsa Kvaracheliának a neve...

Ami a mérkőzés második félidejét illeti: a PSG kétharmados többséggel birtokolta a labdát, a vendéglátók főleg gyors kontrákkal próbálkoztak eljutni a párizsiak kapujáig, de erőfeszítéseiket nem koronázta siker. A fővárosiak sikerét a meccs végén az éppen a megsérülő Doué helyére az első félidő végén beálló Ferran Torres biztosította be – a párizsiak a legvégén örülhettek csak igazán, hogy a spanyol világbajnok betalált, mert a meccs utolsó lényegi momentumaként Ali Abdi is betalált, beállítva a 2–3-as végeredményt.

FRANCIA LIGUE 1

11. FORDULÓ

Nice–Paris Saint-Germain 2–3 (Amoura 8., Abdi 90+5., ill. Mayulu 31. – 11-esből, D. Doué 32., F. Torres 85.)

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20.45: Lille–Lyon

20.45: Monaco–Auxerre

20.45: Lens–Toulouse

20.45: Strasbourg–Brest